Povestea lui Damian, născut cu hipoacuzie: Fiecare copil merită să spună: „Aud”

Un studiu publicat pe ScienceDaily analizează impactul consumului de zahăr în primii ani de viață asupra sănătății cardiovasculare la adulți. Rezultatele arată că persoanele care au consumat mai puțin zahăr în copilărie și chiar înainte de naștere au avut un risc mai scăzut de infarct, insuficiență cardiacă sau accident vascular cerebral la maturitate. Perioada critică: primele 1000 [...]