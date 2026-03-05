Piesa României la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea „Vocea României”, va reprezenta țara la Viena

11:30

Psihologii sugerează că persoanele care își documentează rar viața în mediul online nu sunt antisociale. Mai degrabă, acestea ar fi descoperit că a trăi pe deplin un moment și a-l pregăti pentru consum public sunt două activități mentale care concurează între ele, scrie Mediafax, citând GlobalEnglishEditing. A trăi versus a documenta Cercetătorii subliniază tot mai [...]