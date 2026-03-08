Războiul cu Iranul schimbă regulile. SUA ar putea permite mai mult petrol rusesc pe piață

09:30

Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre […] Articolul Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în Bani.md.