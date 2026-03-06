Tot mai puțini oameni muncesc în Moldova! Forța de muncă s-a redus cu peste 6%
Bani.md, 6 martie 2026 10:40
Forța de muncă din Republica Moldova a continuat să se reducă în trimestrul IV al anului 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În același timp, rata ocupării a scăzut, iar numărul persoanelor inactive a crescut. Conform statisticilor oficiale, forța de muncă, populația activă cu vârsta de 15 ani și peste, a constituit […]
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:20
O companie de creditare, obligată să întoarcă banii clienților. Riscă o amendă de 150 000 de lei # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a somat compania de creditare nebancară OCN „Flex Financial" SRL să restituie plățile încasate de la consumatori în anumite contracte de credit. Dacă decizia nu va fi executată, compania riscă o amendă de constrângere de 3 000 de unități convenționale, echivalentul a 150 000 de lei. Decizia a fost […]
Acum 2 ore
09:40
Adevărul din raportul FMI! Moldova exportă mai mult, dar rămâne blocată în produse ieftine # Bani.md
Exporturile Republicii Moldova au crescut după semnarea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană (DCFTA), însă structura exporturilor rămâne concentrată într-un număr limitat de produse, iar economia are încă dificultăți în a trece spre sectoare mai sofisticate. Concluziile apar într-o analiză publicată de Fondul Monetar Internațional în raportul „Selected Issues" dedicat Republicii Moldova. Potrivit FMI, […]
09:20
Motorina riscă să dispară din stații! Economistul Iurie Rija avertizează despre o criză iminentă în Moldova # Bani.md
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale. Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor […]
Acum 24 ore
18:50
Profesioniștii din Moldova și Ucraina au reușit să deblocheze importul de carne de pui ucraineană și să evite riscurile economice pentru Moldova. Pe 4 martie a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții ANSA din Moldova și ai Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentelor din Ucraina, conform rupor.md. Urmare a reuniunii, s-a convenit asupra […]
18:10
Scandalul biletelor scumpe din Dubai! Justificarea operatorului: combustibilul s-a scumpit cu 50% # Bani.md
Compania aeriană FlyOne a venit cu explicații după apariția în spațiul public a informațiilor privind prețurile foarte ridicate ale biletelor pe ruta Dubai – Chișinău, care în unele cazuri au ajuns la aproximativ 4.557 de euro pentru un singur zbor. Reprezentanții companiei susțin că informațiile despre aceste tarife ar fi fost interpretate eronat și precizează […]
15:30
Strâmtoarea Hormuz, robinetul petrolului mondial. Cine depinde cel mai mult de acest coridor strategic # Bani.md
Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre cele mai importante coridoare energetice din lume, iar funcționarea sa este esențială pentru comerțul global cu petrol. Potrivit datelor publicate de U.S. Energy Information Administration, cele mai dependente de acest coridor maritim sunt statele exportatoare din Golf și marile economii asiatice. Datele, care reflectă situația din primul trimestru al anului […]
14:40
Consiliul Concurenței, cu ochii pe zboruri după ce prețurile pe ruta Dubai–Chișinău au sărit de 4 550 de euro # Bani.md
Consiliul Concurenței anunță că monitorizează evoluțiile de pe mai multe piețe din Republica Moldova, în contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic, care au generat scumpiri ale biletelor de avion pe anumite rute internaționale și semnalări privind disponibilitatea temporar limitată a combustibililor în unele puncte de vânzare. Autoritatea precizează că analizează inclusiv piața angro de comercializare […]
14:30
Analiștii de la U.S. News & World Report au realizat clasamentul celor mai bune țări pentru o viață confortabilă la pensie. Studiul face parte din raportul global „Best Countries" și se bazează pe un sondaj internațional la care au participat aproape 17.000 de persoane, dintre care aproximativ 5.900 aveau peste 45 de ani. Clasamentul analizează […]
13:40
Energia solară domină producția: regenerabilele au acoperit astăzi 79% din consumul de electricitate # Bani.md
Energia din surse regenerabile a acoperit cea mai mare parte a consumului de electricitate din Republica Moldova la prânz, arată datele prezentate de Ministerul Energiei. La ora 12:00, consumul intern era de 367,4 MW, iar aproape 79% din această cantitate era produsă din surse regenerabile, în condiții meteorologice favorabile. Potrivit ministerului, producția totală de energie […]
11:20
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate în perioada următoare, după ce autoritățile sanitar-veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism comun de control și testare a produselor. Potrivit acordului preliminar, exporturile vor putea fi reluate pentru întreprinderile care au dreptul de a exporta în Uniunea […]
Ieri
09:40
Bilete la preț de lux! Compania fostului ministru al Justiției cere până la 4.557 de euro pentru un zbor Dubai–Chișinău # Bani.md
Escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu începe să lovească direct piața aviației. Prețurile biletelor pe ruta Dubai – Chișinău au explodat, în unele cazuri ajungând la câteva mii de euro pentru un singur zbor. Potrivit ofertelor publicate pe site-urile companiilor aeriene, un bilet one-way operat de compania emirateză Flydubai pentru 11 martie 2026 ajunge la […]
09:10
Moldovagaz va continua să asigure livrările de gaze pentru regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prelungirea mandatului companiei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței ordinare a ANRE din 4 martie 2026 și vine în urma solicitării Ministerului Energiei, care a cerut […]
4 martie 2026
18:00
Administrația de la Tiraspol anunță că, în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, au apărut perturbări critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană. Potrivit așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice, consecințele acestor evoluții au dus la reducerea semnificativă a volumelor de gaz livrate, ceea ce a determinat autoritățile să limiteze consumul de gaze […]
17:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va anunța în următoarele două-trei zile dacă tarifele la energia electrică vor fi majorate sau nu. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran, care a precizat că instituția finalizează în prezent calculele privind toate componentele tarifare. Potrivit lui Taran, pentru a stabili prețul final plătit de […]
17:10
ANRE nu exclude scumpirea gazelor: tariful ar putea crește dacă prețurile la metan rămân ridicate mai multe luni # Bani.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a admis posibilitatea majorării tarifului la gazele naturale în cursul anului, în cazul în care prețurile la metan pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă. Potrivit lui Taran, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață o vor […]
17:00
Economia Israelului, sub presiunea războiului: pierderi estimate la circa 3 miliarde de dolari pe săptămână # Bani.md
Pierderile provocate economiei Israelului de conflictul aerian cu Iranul ar putea depăși 9 miliarde de shekeli pe săptămână, echivalentul a aproximativ 3 miliarde de dolari. Estimarea a fost prezentată miercuri de Ministerul israelian de Finanțe, potrivit Agerpres. Autoritățile explică faptul că actualele restricții „roșii" impuse de Comandamentul Apărării Civile — care limitează deplasările la locul […]
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale. Potrivit lui Alexei Taran, directorul ANRE, instituția a instituit un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute […]
12:30
Ion Ceban cere explicații de la Guvern după apariția cozilor la benzinării: „Oamenii trebuie să cunoască situația” # Bani.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să ofere explicații publice privind situația de pe piața carburanților, după ce în ultimele zile s-au format rânduri la benzinăriile din țară. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a menționat că situația este cu atât mai sensibilă cu cât Republica Moldova intră în perioada lucrărilor agricole […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
În Republica Moldova ar putea fi instituită stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Propunerea a fost înaintată Cabinetului de Miniștri de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, urmând să fie examinată în cadrul ședinței […]
09:50
Ucraina ar putea introduce embargo asupra vinului și strugurilor din Moldova chiar în această săptămână # Bani.md
În perioada 5–6 martie, Ucraina ar putea introduce licențierea importurilor de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Republica Moldova. Măsura este pregătită de Guvernul Ucrainei ca răspuns la interdicția totală impusă de Chișinău asupra importului de carne de pasăre din Ucraina. Despre aceasta a anunțat viceministrul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vîsoțki, […]
3 martie 2026
17:10
Harta scumpirilor la mâncare: Iranul conduce topul, în Moldova creșterea ar putea fi de 4,9% # Bani.md
Prețurile la alimente vor continua să pună presiune pe bugetele familiilor în 2026, însă diferențele dintre țări vor fi uriașe. Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, inflația alimentară globală este prognozată la o medie de 3,2%, dar în unele state scumpirile vor depăși 50%, în timp ce în altele prețurile ar putea […]
16:40
Stocurile de gaze naturale din Europa au ajuns la cel mai scăzut nivel din 2022, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Nivelul actual al rezervelor din depozite este de aproximativ 30% din capacitatea necesară, situație care poate explica parțial creșterea bruscă a prețurilor la gaz. Scumpirile au fost amplificate de oprirea producției de gaze […]
15:20
Imperiul energetic controlat de un miliardar ceh face 103 milioane de euro profit, accelerând investițiile în Moldova # Bani.md
Premier Energy a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare în creștere semnificativă, susținute de extinderea producției din surse regenerabile, majorarea volumelor de energie furnizată și investițiile realizate în Republica Moldova și România. Veniturile normalizate au ajuns la 1,673 miliarde de euro, în creștere cu 33% față de 2024, iar EBITDA normalizată s-a ridicat la 134 […]
15:10
Laptele ambalat din Ucraina scapă de monitorizarea strictă. ANSA lasă verificări totale doar pentru vrac # Bani.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a redus controalele aplicate laptelui importat din Ucraina, înăsprite după scandalul metronidazolului depistat în furaje. În prezent, rămâne în vigoare monitorizarea strictă doar pentru laptele adus în vrac, precizează instituția, menționând că măsura este prevăzută în Ordinul nr. 94 din 23 februarie. "Importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat […]
14:50
De la Ormuz la ogor! Cum ajunge conflictul din Golf direct în rezervorul tractorului din Moldova # Bani.md
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat un șoc clasic de risc pe piețele energetice globale, susține economistul Iurie Rija. Potrivit analizei sale, piețele reacționează simultan pe două planuri: prin majorarea „primei de risc" pe burse și prin blocaje logistice reale în zona Strâmtoarea Ormuz, a comentat pentru BANI.MD economistul Iurie Rija. Aproximativ 20% din […]
13:50
Datoriile firmelor falimentate la buget depășesc 9,4 miliarde de lei. Statul a recuperat doar 1% # Bani.md
Statul reușește să recupereze mai puțin de 1% din datoriile fiscale ale companiilor intrate în insolvabilitate, deși în ultimii trei ani au fost validate creanțe bugetare de peste 9,4 miliarde de lei. Sumele efectiv întoarse la buget sunt de ordinul zecilor de milioane și sunt în scădere, se menționează în raportul Curții de Conturi, audiat […]
13:20
Fiscul lovește în taxiuri, magazine și restaurante: amenzi de 1,8 milioane de lei într-o lună # Bani.md
Amenzi de aproape 1,8 milioane de lei și sute de controale în domenii precum transportul de pasageri, comerțul, HoReCa și servicii de înfrumusețare – acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat în luna februarie. Potrivit datelor instituției, în februarie au fost efectuate 703 controale fiscale operative, iar în 426 de cazuri au […]
11:20
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care schimbă radical regimul juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, extinzând perioada de funcționare și stabilind noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Potrivit proiectului, terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică a statului, dar […] Articolul Portul Giurgiulești, dat în superficie până în 2075! Statul schimbă regulile jocului apare prima dată în Bani.md.
10:40
Benzina a ajuns la 23,84 lei și riscă să sară de 25 lei dacă petrolul continuă să se scumpească # Bani.md
Prețurile la carburanți cresc vertiginos, iar expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că majorarea este determinată în mare parte de factori externi. Benzina 95 a ajuns la 23,84 lei/litru – cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Un preț mai mare a fost înregistrat doar în martie 2025, când litrul a depășit pragul de 24 […] Articolul Benzina a ajuns la 23,84 lei și riscă să sară de 25 lei dacă petrolul continuă să se scumpească apare prima dată în Bani.md.
10:30
Municipiile Ungheni și Călărași vor beneficia fiecare de câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va primi sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2025, la care au participat 12 localități din întreaga […] Articolul UE investește în „gunoiul” Moldovei! Alocă 1,8 milioane de euro pentru două localități apare prima dată în Bani.md.
10:10
Fiscul raportează venituri mai mari: +1,6 miliarde lei, colectate în primele două luni din 2026 # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a acumulat, de la începutul anului, circa 13,3 miliarde de lei la Bugetul public național – cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de circa 13,2% comparativ cu primele două luni din 2025. Potrivit datelor prezentate de instituție, doar în perioada […] Articolul Fiscul raportează venituri mai mari: +1,6 miliarde lei, colectate în primele două luni din 2026 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre […] Articolul Petrolul se scumpește a treia zi consecutiv din cauza conflictului din Orientul Mijlociu apare prima dată în Bani.md.
09:30
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a ajuns la 4,861 miliarde dolari SUA la 31 ianuarie 2026, în creștere față de începutul anului, potrivit informației operative lunare publicate de Ministerul Finanțelor privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei externe. Exprimată în lei, datoria externă se ridică la 81,9 miliarde lei, comparativ cu 80,78 […] Articolul Guvernul rambursează mai mult decât împrumută, dar datoria tot crește apare prima dată în Bani.md.
2 martie 2026
19:00
Cerințe umilitoare: crescătorii de păsări din Ucraina, revoltați de noile ultimatumuri ale Moldovei # Bani.md
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina” către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia redacției. Esența […] Articolul Cerințe umilitoare: crescătorii de păsări din Ucraina, revoltați de noile ultimatumuri ale Moldovei apare prima dată în Bani.md.
17:10
Prețurile pentru zborurile cu jeturi private au explodat, iar turiștii și rezidenții înstăriți încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite pe rute alternative, după ce atacurile iraniene și închiderea aeroportului din Dubai au provocat haos în regiune, scrie The Guardian. Potrivit presei internaționale, orașul cunoscut drept un magnet pentru miliardari și turiști este în alertă după […] Articolul Exodul bogaților din Dubai! Zborurile ajung până la 350.000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
17:10
Donațiile și împrumuturile între persoane fizice până la 100 000 de euro nu vor mai avea nevoie de autorizarea BNM # Bani.md
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie. Potrivit documentului, […] Articolul Donațiile și împrumuturile între persoane fizice până la 100 000 de euro nu vor mai avea nevoie de autorizarea BNM apare prima dată în Bani.md.
16:30
O nouă platformă de investiții online, prezentată ca sistem de „tranzacționare cantitativă bazată pe inteligență artificială”, este intens promovată pe canale de Telegram, la doar câteva luni după prăbușirea piramidei financiare TUX, care a provocat pierderi de zeci de milioane de euro. Proiectul, denumit „3M Matrix”, promite retrageri rapide ale fondurilor, randamente stabile și bonusuri […] Articolul Lecția TUX nu a fost învățată! Apare o nouă capcană financiară pe Telegram apare prima dată în Bani.md.
16:10
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la […] Articolul Kievul confirmă embargoul pentru vinurile moldovenești apare prima dată în Bani.md.
15:40
Subvenții de circa 159 milioane lei, autorizate de AIPA în februarie: utilaje, ferme și depozite, în topul finanțărilor # Bani.md
În luna februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani destinați fermierilor și beneficiarilor din mediul rural prin mai multe proiecte. Cea mai mare parte a sumei, 140,53 milioane de lei, a fost direcționată pentru 240 de cereri depuse în cadrul […] Articolul Subvenții de circa 159 milioane lei, autorizate de AIPA în februarie: utilaje, ferme și depozite, în topul finanțărilor apare prima dată în Bani.md.
15:00
Prețul aurului sare de 5 400 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu # Bani.md
Metalele prețioase au înregistrat creșteri puternice la începutul tranzacționării în Asia, după ce atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului au amplificat riscurile geopolitice și au determinat investitorii să se refugieze în active considerate sigure, potrivit unei analize publicate de Investing.com. Prețul aurului a depășit în timpul sesiunii pragul de 5 418 dolari […] Articolul Prețul aurului sare de 5 400 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu apare prima dată în Bani.md.
15:00
Discuțiile privind o eventuală închidere a Laboratorului Biologic pentru Protecția Plantelor din Soroca ar putea genera un șoc structural pentru agricultura ecologică din nordul Republicii Moldova și pentru segmentul de producție certificată la nivel național. Avertismentul vine din partea economistului Iurie Rija. Potrivit expertului, unitatea aflată în subordinea Ministerului Agriculturii reprezintă una dintre cele mai […] Articolul Laboratorul din Soroca, în pericol. Agricultura ecologică riscă un șoc apare prima dată în Bani.md.
14:50
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, însă, majorarea a fost mult mai modestă. Indicele câștigului salarial real […] Articolul Salariile au crescut pe hârtie, dar în buzunar majorările au fost de sub 2% apare prima dată în Bani.md.
14:30
Consiliul Audiovizualului: 70% dintre posturile TV au respectat cotele de conținut local în 2025 # Bani.md
Consiliul Audiovizualului a publicat rezultatele evaluării privind respectarea cotelor de programe locale de către posturile TV din Republica Moldova, în contextul actualizării listei „must carry” și al obligațiilor prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale. Analiza, care acoperă anii 2023–2025, arată o creștere semnificativă a gradului de conformare în 2025, dar și probleme persistente în ceea […] Articolul Consiliul Audiovizualului: 70% dintre posturile TV au respectat cotele de conținut local în 2025 apare prima dată în Bani.md.
14:30
Gazul a explodat la TTF: 552 de dolari pentru mia de metri cubi. Ce urmează pentru Moldova? # Bani.md
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Potrivit datelor de tranzacționare din 2 martie, contractele au atins nivelul de aproximativ 552,16 dolari/1000 metri cubi și marchează o creștere zilnică de peste 42%, după un salt brusc […] Articolul Gazul a explodat la TTF: 552 de dolari pentru mia de metri cubi. Ce urmează pentru Moldova? apare prima dată în Bani.md.
14:20
Statul continuă să plătească 70% din polițele fermierilor! Nota ajunge la 120 milioane lei # Bani.md
Guvernul propune menținerea cotei de sprijin financiar de 70% din costul primei de asigurare în agricultură, măsură menită să încurajeze fermierii să-și protejeze producția împotriva riscurilor climatice, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, subvenția va continua să fie achitată din Fondul național de […] Articolul Statul continuă să plătească 70% din polițele fermierilor! Nota ajunge la 120 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
11:20
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă […] Articolul Alertă pe piața motorinei! Salt de 20% în Europa, risc pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
10:10
Începând cu 2 martie, companiile din Republica Moldova pot utiliza sistemul MIA Plăți Instant pentru efectuarea transferurilor instantanee între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking oferite de prestatorii de servicii de plată. Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei (BNM), citată de IPN. Potrivit BNM, […] Articolul Businessul scapă de blocaje! Banii circulă în secunde prin MIA apare prima dată în Bani.md.
08:40
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorat. Modificarea vine după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii, care prevede schimbări la Codul fiscal, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Începând cu 1 martie 2026, noul prag al livrărilor impozabile care determină obligația de înregistrare […] Articolul Se schimbă pragul pentru TVA: firmele vor trebui să se înregistreze după 1,7 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
1 martie 2026
11:20
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și […] Articolul 65 de milioane pentru centura Bălți: lucrările abia trec de 20% apare prima dată în Bani.md.
