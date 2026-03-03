Benzina a ajuns la 23,84 lei și riscă să sară de 25 lei dacă petrolul continuă să se scumpească
Bani.md, 3 martie 2026 10:40
Prețurile la carburanți cresc vertiginos, iar expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că majorarea este determinată în mare parte de factori externi. Benzina 95 a ajuns la 23,84 lei/litru – cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Un preț mai mare a fost înregistrat doar în martie 2025, când litrul a depășit pragul de 24
Acum 30 minute
10:40
Benzina a ajuns la 23,84 lei și riscă să sară de 25 lei dacă petrolul continuă să se scumpească # Bani.md
Prețurile la carburanți cresc vertiginos, iar expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că majorarea este determinată în mare parte de factori externi. Benzina 95 a ajuns la 23,84 lei/litru – cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Un preț mai mare a fost înregistrat doar în martie 2025, când litrul a depășit pragul de 24
Acum o oră
10:30
Municipiile Ungheni și Călărași vor beneficia fiecare de câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va primi sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2025, la care au participat 12 localități din întreaga
10:10
Fiscul raportează venituri mai mari: +1,6 miliarde lei, colectate în primele două luni din 2026 # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a acumulat, de la începutul anului, circa 13,3 miliarde de lei la Bugetul public național – cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de circa 13,2% comparativ cu primele două luni din 2025. Potrivit datelor prezentate de instituție, doar în perioada
Acum 2 ore
09:30
Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre
09:30
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a ajuns la 4,861 miliarde dolari SUA la 31 ianuarie 2026, în creștere față de începutul anului, potrivit informației operative lunare publicate de Ministerul Finanțelor privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei externe. Exprimată în lei, datoria externă se ridică la 81,9 miliarde lei, comparativ cu 80,78
Acum 24 ore
19:00
Cerințe umilitoare: crescătorii de păsări din Ucraina, revoltați de noile ultimatumuri ale Moldovei # Bani.md
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina" către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia redacției. Esența
17:10
Prețurile pentru zborurile cu jeturi private au explodat, iar turiștii și rezidenții înstăriți încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite pe rute alternative, după ce atacurile iraniene și închiderea aeroportului din Dubai au provocat haos în regiune, scrie The Guardian. Potrivit presei internaționale, orașul cunoscut drept un magnet pentru miliardari și turiști este în alertă după
17:10
Donațiile și împrumuturile între persoane fizice până la 100 000 de euro nu vor mai avea nevoie de autorizarea BNM # Bani.md
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie. Potrivit documentului,
16:30
O nouă platformă de investiții online, prezentată ca sistem de „tranzacționare cantitativă bazată pe inteligență artificială", este intens promovată pe canale de Telegram, la doar câteva luni după prăbușirea piramidei financiare TUX, care a provocat pierderi de zeci de milioane de euro. Proiectul, denumit „3M Matrix", promite retrageri rapide ale fondurilor, randamente stabile și bonusuri
16:10
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la
15:40
Subvenții de circa 159 milioane lei, autorizate de AIPA în februarie: utilaje, ferme și depozite, în topul finanțărilor # Bani.md
În luna februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani destinați fermierilor și beneficiarilor din mediul rural prin mai multe proiecte. Cea mai mare parte a sumei, 140,53 milioane de lei, a fost direcționată pentru 240 de cereri depuse în cadrul
15:00
Prețul aurului sare de 5 400 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu # Bani.md
Metalele prețioase au înregistrat creșteri puternice la începutul tranzacționării în Asia, după ce atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului au amplificat riscurile geopolitice și au determinat investitorii să se refugieze în active considerate sigure, potrivit unei analize publicate de Investing.com. Prețul aurului a depășit în timpul sesiunii pragul de 5 418 dolari
15:00
Discuțiile privind o eventuală închidere a Laboratorului Biologic pentru Protecția Plantelor din Soroca ar putea genera un șoc structural pentru agricultura ecologică din nordul Republicii Moldova și pentru segmentul de producție certificată la nivel național. Avertismentul vine din partea economistului Iurie Rija. Potrivit expertului, unitatea aflată în subordinea Ministerului Agriculturii reprezintă una dintre cele mai
14:50
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, însă, majorarea a fost mult mai modestă. Indicele câștigului salarial real
14:30
Consiliul Audiovizualului: 70% dintre posturile TV au respectat cotele de conținut local în 2025 # Bani.md
Consiliul Audiovizualului a publicat rezultatele evaluării privind respectarea cotelor de programe locale de către posturile TV din Republica Moldova, în contextul actualizării listei „must carry" și al obligațiilor prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale. Analiza, care acoperă anii 2023–2025, arată o creștere semnificativă a gradului de conformare în 2025, dar și probleme persistente în ceea
14:30
Gazul a explodat la TTF: 552 de dolari pentru mia de metri cubi. Ce urmează pentru Moldova? # Bani.md
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Potrivit datelor de tranzacționare din 2 martie, contractele au atins nivelul de aproximativ 552,16 dolari/1000 metri cubi și marchează o creștere zilnică de peste 42%, după un salt brusc
14:20
Statul continuă să plătească 70% din polițele fermierilor! Nota ajunge la 120 milioane lei # Bani.md
Guvernul propune menținerea cotei de sprijin financiar de 70% din costul primei de asigurare în agricultură, măsură menită să încurajeze fermierii să-și protejeze producția împotriva riscurilor climatice, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, subvenția va continua să fie achitată din Fondul național de
11:20
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă
Ieri
10:10
Începând cu 2 martie, companiile din Republica Moldova pot utiliza sistemul MIA Plăți Instant pentru efectuarea transferurilor instantanee între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking oferite de prestatorii de servicii de plată. Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei (BNM), citată de IPN. Potrivit BNM,
08:40
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorat. Modificarea vine după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii, care prevede schimbări la Codul fiscal, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Începând cu 1 martie 2026, noul prag al livrărilor impozabile care determină obligația de înregistrare
1 martie 2026
11:20
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și
11:10
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după loviturile militare comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului în regiunea Golfului, scrie REUTERS. Potrivit analizei Reuters, amploarea impactului va depinde de durata conflictului, însă chiar și incertitudinea actuală este suficientă pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran provoacă perturbări majore în aviația din Orientul Mijlociu. Peste 700 de zboruri au fost anulate duminică, 1 martie 2026. Potrivit datelor companiei de analiză Cirium, din totalul de 4.329 de zboruri programate în regiunea Orientului Mijlociu, 716 au fost oficial anulate în statele din Golf și din Orientul
28 februarie 2026
12:10
ALERTĂ în aviație: Zboruri afectate după închiderea mai multor spații aeriene din Orientul Mijlociu # Bani.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță perturbări în traficul aerian, după ce mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) din Orientul Mijlociu au fost închise pe fondul activității militare din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), unde a
11:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări în procedura de restituire a TVA pentru producătorii agricoli, după publicarea noilor prevederi în Monitorul Oficial. Potrivit instituției, baza de calcul utilizată pentru determinarea sumei TVA ce urmează a fi restituită pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026 a fost extinsă. În algoritmul de calcul a fost inclusă și
11:20
Gigantul francez al luxului LVMH a închis magazinele Louis Vuitton, Dior și Bulgari din Rusia imediat după începutul războiului din Ucraina. Totuși, unul dintre activele sale premium Grand Hotel Europe din Sankt Petersburg a continuat să funcționeze și să încaseze bani inclusiv de la companii ruse aflate sub sancțiuni, arată o investigație Reuters. Hotelul de
11:00
Economia Republicii Moldova continuă să se recupereze după șocurile din ultimii ani, însă rămâne vulnerabilă la riscuri externe și la probleme structurale interne, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI), după finalizarea consultărilor Articolului IV pentru 2025. Potrivit evaluării FMI, PIB-ul Moldovei ar urma să crească cu 2,7% în 2025 și cu 2,3% în 2026, susținut de
11:00
Miliardarul Arkadi Volozh, co-fondatorul companiei Yandex, a renunțat la cetățenia Federației Ruse, relatează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația. Potrivit sursei, în această săptămână Volozh a primit confirmarea oficială că nu mai este cetățean rus. Decizia vine la aproape doi ani după ce ant
11:00
Costurile de transport pentru petrolul rusesc au crescut vertiginos, după ce Rusia încearcă să redirecționeze țițeiul Urals către China, pe fondul reducerii importurilor din India. Din cauza rutelor mai lungi, Moscova are nevoie de petroliere mai mari, însă tarifele de navlosire pentru superpetroliere au explodat de aproape șapte ori în mai puțin de două luni. […] Articolul Petrolul rusesc, tot mai scump de livrat. Costurile au sărit cu 600% apare prima dată în Bani.md.
27 februarie 2026
15:10
Producția agricolă totală a Republicii Moldova a avut o evoluție mixtă în anul 2025. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), sectorul vegetal a înregistrat o creștere puternică, care a compensat parțial scăderea din zootehnie. Per ansamblu, producția vegetală a crescut cu 21,3% față de 2024, în timp ce producția animalieră s-a redus cu 3,4%. […] Articolul Grâul a rupt norma în 2025 (+33%), dar efectivele de animale s-au topit apare prima dată în Bani.md.
14:10
Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 # Bani.md
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire […] Articolul Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 apare prima dată în Bani.md.
13:50
Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA # Bani.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, pe 23 februarie, Ordinul nr. 94, prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea conținutului punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și introduce […] Articolul Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA apare prima dată în Bani.md.
13:50
Industria cărnii de porc din Republica Moldova, considerată până recent cea mai dinamică ramură agricolă, a suferit în 2025 cea mai severă contracție din ultimele două decenii, pe fondul focarelor de pestă porcină. Producția a scăzut cu 35%, iar pierderile bugetare sunt estimate la sute de milioane de lei. Declarațiile au fost făcute de economistul […] Articolul Porcul, motor agricol în avarie! Producția s-a redus la nivelul ultimelor 10 ani apare prima dată în Bani.md.
13:40
Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole # Bani.md
Legea cu privire la organizarea și funcționarea Camerelor Agricole introduce în Republica Moldova un sistem nou de reprezentare profesională a fermierilor, însă succesul acestuia va depinde de modul în care va fi implementat în practică. Opinia aparține economistului Iurie Rija, care a analizat impactul noii arhitecturi instituționale asupra sectorului agricol. Potrivit expertului, ideea de bază […] Articolul Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole apare prima dată în Bani.md.
13:00
Scumpiri accelerate la pompă: Prețurile la carburanți au crescut cu până la 80 de bani într-o lună # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru perioada 28 februarie – 2 martie noi prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Astfel, un litru de benzină COR 95 va fi comercializat la pompă cu 23 de lei și 75 de bani, în creștere cu 8 bani față de […] Articolul Scumpiri accelerate la pompă: Prețurile la carburanți au crescut cu până la 80 de bani într-o lună apare prima dată în Bani.md.
12:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că, la această etapă, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, în pofida informațiilor apărute în spațiul public. Instituția precizează că discuțiile vehiculate în ultimele zile vizează doar consultări tehnice între autorități și nu reprezintă o interdicție efectivă a exporturilor sau impunerea unor […] Articolul Războiul vinului mocnește! Autoritățile spun că exporturile nu sunt blocate apare prima dată în Bani.md.
10:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de escrocherie prin care administrația publică locală Durlești ar fi fost deposedată de mai multe terenuri intravilane. În dosar sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al […] Articolul Jaful de la Durlești: terenuri luate pe firimituri și vândute pe zeci de mii apare prima dată în Bani.md.
09:30
Serviciile de frumusețe, frizerie și cosmetologie au intrat în vizorul Serviciului Fiscal de Stat, fiind identificate ca un domeniu cu risc sporit de neconformare fiscală. Monitorizarea vizează inclusiv activitățile promovate prin intermediul portalurilor online de anunțuri. În prezent, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din acest sector. Este vorba despre vizite […] Articolul „Salarii în plic” și venituri ascunse: industria frumuseții, luată la puricat de Fisc apare prima dată în Bani.md.
09:30
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei la bugetul de stat al Republicii Moldova, potrivit unui răspuns al Serviciului Vamal pentru IPN. Suma este în scădere cu 29,259 milioane de lei, echivalentul a aproape 15%, comparativ cu anul 2024, când încasările au constituit […] Articolul Oligarhul republicii „Sheriff” a vărsat cei mai mulți bani în bugetul Moldovei apare prima dată în Bani.md.
09:20
Subsidiara Energocom, „Energocom Trading”, a primit licența pentru furnizarea gazelor naturale, în baza unei decizii adoptate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Hotărârea a fost aprobată de Consiliul de administrație al ANRE în această săptămână și prevede eliberarea licenței pentru o perioadă de 25 de ani, în intervalul 24 februarie 2026 – 23 […] Articolul Energocom Trading a primit licență de furnizare a gazelor din partea ANRE apare prima dată în Bani.md.
26 februarie 2026
22:50
Un incident periculos a avut loc în seara zilei de 26 februarie 2026, în jurul orei 19:00, pe traseul feroviar Florești–Bălți–Slobozia. Potrivit unui comunicat al CFM, mecanicul unui tren marfar a observat o persoană întinsă între șine și a acționat imediat frânarea de urgență. La fața locului a fost solicitat prompt Serviciul național unic pentru […] Articolul La un pas de tragedie! Persoană întinsă pe șine, marfarul a frânat în ultima clipă apare prima dată în Bani.md.
15:20
Portul român Constanța își majorează capitalul cu peste 55 milioane de euro, după preluarea Portului Giurgiulești # Bani.md
Portul Constanța își majorează capitalul social cu până la 281 625 500 de lei românești (aproximativ 55,2 milioane de euro), în contextul extinderii strategice și al planurilor de investiții pe termen lung. Convocarea acționarilor a fost anunțată de Fondul Proprietatea, care deține 20% din companie. Asta după ce BERD a anunțat că vinde Portul Internațional […] Articolul Portul român Constanța își majorează capitalul cu peste 55 milioane de euro, după preluarea Portului Giurgiulești apare prima dată în Bani.md.
14:40
Facilitățile fiscale pentru unele produse destinate regiunii din stânga Nistrului ar putea fi eliminate. Primele scutiri ar urma să fie eliminate chiar din acest an pentru produse considerate neesențiale social, precum alcoolul, asupra cărora vor fi aplicate TVA și accize în aceleași condiții ca în restul țării, potrivit unei inițiative legislative înregistrate de un grup […] Articolul Gata cu facilitățile? Guvernarea lovește scutirile fiscale din stânga Nistrului apare prima dată în Bani.md.
13:40
Deputatul Ion Chicu acuză Guvernul că pregătește extinderea aparatului Cancelariei de Stat cu încă 56 de funcții, criticând inițiativa drept o creștere nejustificată a birocrației în condițiile majorării datoriei publice. Potrivit fostului premier, proiectul de hotărâre ar urma să majoreze efectivul-limită al instituției de la 323 la 379 de unități. „Cei mai mulți dintre acești […] Articolul Armata de birocrați crește! Încă 56 de posturi la Cancelaria de Stat apare prima dată în Bani.md.
10:50
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va fi […] Articolul ANRE actualizează prețurile la gaz pentru ultimă opțiune: scumpiri de până la 2,2% apare prima dată în Bani.md.
10:40
Rețelele electrice de distribuție gestionate de Premier Energy Distribution au înregistrat o creștere a consumului de energie electrică la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire. Datele pentru luna ianuarie și primele 24 de zile din februarie arată o intensificare clară a cererii, inclusiv la nivelul […] Articolul Rețelele gem, facturile cresc! Valul de frig împinge energia spre scumpiri apare prima dată în Bani.md.
10:10
China a rămas principalul cumpărător de petrol pentru doi furnizori puternic sancționați – Rusia și Iran. Pentru a-i convinge pe rafinatorii chinezi să aleagă țițeiul lor, ambele state sunt nevoite să reducă prețurile, însă reducerile mai agresive oferite de Rusia încep să împingă Iranul în afara pieței. Sortimentul rusesc Urals, cumpărat anterior în principal de […] Articolul Rusia și Iranul se calcă pe gât pentru China! Petrolul se vinde la preț de dumping apare prima dată în Bani.md.
10:10
Tribunalul Taganski din Moscova a amendat compania Google LLC cu 22,8 milioane de ruble pentru distribuirea serviciilor VPN prin magazinul de aplicații Google Play, informează agenția TASS. Judecătorul a constatat vinovăția corporației americane în baza articolului 13.41 alin. (2) din Codul contravențional al Federației Ruse, care sancționează neeliminarea informațiilor interzise atunci când legea obligă proprietarul […] Articolul Război digital la Moscova: Google, amendat pentru că nu a șters VPN-urile apare prima dată în Bani.md.
09:30
45% din bugetul pentru medicamente compensate merge la inimă: cât costă cel mai scump tratament # Bani.md
102 milioane de lei au fost transferate în luna ianuarie farmaciilor contractate pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate, eliberate prin intermediul sistemului eRețeta. Suma este cu aproximativ patru milioane de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. În total, peste 166 de […] Articolul 45% din bugetul pentru medicamente compensate merge la inimă: cât costă cel mai scump tratament apare prima dată în Bani.md.
25 februarie 2026
18:00
Bitcoin traversează una dintre cele mai slabe luni din ultimii ani și riscă să încheie februarie cu cea mai accentuată scădere lunară din iunie 2022. De la începutul lunii, criptomoneda a pierdut aproximativ 24% din valoare, marcând a cincea lună consecutivă de declin – cea mai lungă serie de pierderi din 2018. Pe 24 februarie, […] Articolul Bitcoin, în pragul celei mai dure scăderi lunare din 2022: pierdere de 24% în februarie apare prima dată în Bani.md.
