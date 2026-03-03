Datoriile firmelor falimentate la buget depășesc 9,4 miliarde de lei. Statul a recuperat doar 1%

11:00

Costurile de transport pentru petrolul rusesc au crescut vertiginos, după ce Rusia încearcă să redirecționeze țițeiul Urals către China, pe fondul reducerii importurilor din India. Din cauza rutelor mai lungi, Moscova are nevoie de petroliere mai mari, însă tarifele de navlosire pentru superpetroliere au explodat de aproape șapte ori în mai puțin de două luni. […] Articolul Petrolul rusesc, tot mai scump de livrat. Costurile au sărit cu 600% apare prima dată în Bani.md.