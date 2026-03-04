Criză de gaz în Transnistria: centralele termice oprite, MGRES trece la cărbune
Bani.md, 4 martie 2026 18:00
Administrația de la Tiraspol anunță că, în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, au apărut perturbări critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană. Potrivit așa-numitului Minister al Dezvoltării Economice, consecințele acestor evoluții au dus la reducerea semnificativă a volumelor de gaz livrate, ceea ce a determinat autoritățile să limiteze consumul de gaze
• • •
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va anunța în următoarele două-trei zile dacă tarifele la energia electrică vor fi majorate sau nu. Declarația a fost făcută de directorul ANRE, Alexei Taran, care a precizat că instituția finalizează în prezent calculele privind toate componentele tarifare. Potrivit lui Taran, pentru a stabili prețul final plătit de
17:10
ANRE nu exclude scumpirea gazelor: tariful ar putea crește dacă prețurile la metan rămân ridicate mai multe luni # Bani.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a admis posibilitatea majorării tarifului la gazele naturale în cursul anului, în cazul în care prețurile la metan pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă. Potrivit lui Taran, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață o vor
17:00
Economia Israelului, sub presiunea războiului: pierderi estimate la circa 3 miliarde de dolari pe săptămână # Bani.md
Pierderile provocate economiei Israelului de conflictul aerian cu Iranul ar putea depăși 9 miliarde de shekeli pe săptămână, echivalentul a aproximativ 3 miliarde de dolari. Estimarea a fost prezentată miercuri de Ministerul israelian de Finanțe, potrivit Agerpres. Autoritățile explică faptul că actualele restricții „roșii" impuse de Comandamentul Apărării Civile — care limitează deplasările la locul
Acum 4 ore
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă, în prezent, riscuri sistemice pentru consumatori, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu care influențează piețele internaționale. Potrivit lui Alexei Taran, directorul ANRE, instituția a instituit un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute
Acum 6 ore
12:30
Ion Ceban cere explicații de la Guvern după apariția cozilor la benzinării: „Oamenii trebuie să cunoască situația” # Bani.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să ofere explicații publice privind situația de pe piața carburanților, după ce în ultimele zile s-au format rânduri la benzinăriile din țară. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, edilul a menționat că situația este cu atât mai sensibilă cu cât Republica Moldova intră în perioada lucrărilor agricole
Acum 12 ore
10:10
În Republica Moldova ar putea fi instituită stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Propunerea a fost înaintată Cabinetului de Miniștri de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, urmând să fie examinată în cadrul ședinței
09:50
Ucraina ar putea introduce embargo asupra vinului și strugurilor din Moldova chiar în această săptămână # Bani.md
În perioada 5–6 martie, Ucraina ar putea introduce licențierea importurilor de struguri, vin și băuturi alcoolice tari din Republica Moldova. Măsura este pregătită de Guvernul Ucrainei ca răspuns la interdicția totală impusă de Chișinău asupra importului de carne de pasăre din Ucraina. Despre aceasta a anunțat viceministrul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vîsoțki,
Ieri
17:10
Harta scumpirilor la mâncare: Iranul conduce topul, în Moldova creșterea ar putea fi de 4,9% # Bani.md
Prețurile la alimente vor continua să pună presiune pe bugetele familiilor în 2026, însă diferențele dintre țări vor fi uriașe. Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, inflația alimentară globală este prognozată la o medie de 3,2%, dar în unele state scumpirile vor depăși 50%, în timp ce în altele prețurile ar putea
16:40
Stocurile de gaze naturale din Europa au ajuns la cel mai scăzut nivel din 2022, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Nivelul actual al rezervelor din depozite este de aproximativ 30% din capacitatea necesară, situație care poate explica parțial creșterea bruscă a prețurilor la gaz. Scumpirile au fost amplificate de oprirea producției de gaze
15:20
Imperiul energetic controlat de un miliardar ceh face 103 milioane de euro profit, accelerând investițiile în Moldova # Bani.md
Premier Energy a încheiat anul 2025 cu rezultate financiare în creștere semnificativă, susținute de extinderea producției din surse regenerabile, majorarea volumelor de energie furnizată și investițiile realizate în Republica Moldova și România. Veniturile normalizate au ajuns la 1,673 miliarde de euro, în creștere cu 33% față de 2024, iar EBITDA normalizată s-a ridicat la 134
15:10
Laptele ambalat din Ucraina scapă de monitorizarea strictă. ANSA lasă verificări totale doar pentru vrac # Bani.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a redus controalele aplicate laptelui importat din Ucraina, înăsprite după scandalul metronidazolului depistat în furaje. În prezent, rămâne în vigoare monitorizarea strictă doar pentru laptele adus în vrac, precizează instituția, menționând că măsura este prevăzută în Ordinul nr. 94 din 23 februarie. "Importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat
14:50
De la Ormuz la ogor! Cum ajunge conflictul din Golf direct în rezervorul tractorului din Moldova # Bani.md
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a generat un șoc clasic de risc pe piețele energetice globale, susține economistul Iurie Rija. Potrivit analizei sale, piețele reacționează simultan pe două planuri: prin majorarea „primei de risc" pe burse și prin blocaje logistice reale în zona Strâmtoarea Ormuz, a comentat pentru BANI.MD economistul Iurie Rija. Aproximativ 20% din
13:50
Datoriile firmelor falimentate la buget depășesc 9,4 miliarde de lei. Statul a recuperat doar 1% # Bani.md
Statul reușește să recupereze mai puțin de 1% din datoriile fiscale ale companiilor intrate în insolvabilitate, deși în ultimii trei ani au fost validate creanțe bugetare de peste 9,4 miliarde de lei. Sumele efectiv întoarse la buget sunt de ordinul zecilor de milioane și sunt în scădere, se menționează în raportul Curții de Conturi, audiat
13:20
Fiscul lovește în taxiuri, magazine și restaurante: amenzi de 1,8 milioane de lei într-o lună # Bani.md
Amenzi de aproape 1,8 milioane de lei și sute de controale în domenii precum transportul de pasageri, comerțul, HoReCa și servicii de înfrumusețare – acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat în luna februarie. Potrivit datelor instituției, în februarie au fost efectuate 703 controale fiscale operative, iar în 426 de cazuri au
11:20
Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care schimbă radical regimul juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești", extinzând perioada de funcționare și stabilind noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Potrivit proiectului, terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică a statului, dar
10:40
Benzina a ajuns la 23,84 lei și riscă să sară de 25 lei dacă petrolul continuă să se scumpească # Bani.md
Prețurile la carburanți cresc vertiginos, iar expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că majorarea este determinată în mare parte de factori externi. Benzina 95 a ajuns la 23,84 lei/litru – cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Un preț mai mare a fost înregistrat doar în martie 2025, când litrul a depășit pragul de 24
10:30
Municipiile Ungheni și Călărași vor beneficia fiecare de câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va primi sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2025, la care au participat 12 localități din întreaga
10:10
Fiscul raportează venituri mai mari: +1,6 miliarde lei, colectate în primele două luni din 2026 # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a acumulat, de la începutul anului, circa 13,3 miliarde de lei la Bugetul public național – cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de circa 13,2% comparativ cu primele două luni din 2025. Potrivit datelor prezentate de instituție, doar în perioada
09:30
Prețurile petrolului au continuat să crească marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de țiței. Investitorii se tem că tensiunile din regiune ar putea afecta livrările dintr-una dintre
09:30
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a ajuns la 4,861 miliarde dolari SUA la 31 ianuarie 2026, în creștere față de începutul anului, potrivit informației operative lunare publicate de Ministerul Finanțelor privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei externe. Exprimată în lei, datoria externă se ridică la 81,9 miliarde lei, comparativ cu 80,78
2 martie 2026
19:00
Cerințe umilitoare: crescătorii de păsări din Ucraina, revoltați de noile ultimatumuri ale Moldovei # Bani.md
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina" către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia redacției. Esența
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Prețurile pentru zborurile cu jeturi private au explodat, iar turiștii și rezidenții înstăriți încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite pe rute alternative, după ce atacurile iraniene și închiderea aeroportului din Dubai au provocat haos în regiune, scrie The Guardian. Potrivit presei internaționale, orașul cunoscut drept un magnet pentru miliardari și turiști este în alertă după
17:10
Donațiile și împrumuturile între persoane fizice până la 100 000 de euro nu vor mai avea nevoie de autorizarea BNM # Bani.md
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie. Potrivit documentului,
16:30
O nouă platformă de investiții online, prezentată ca sistem de „tranzacționare cantitativă bazată pe inteligență artificială", este intens promovată pe canale de Telegram, la doar câteva luni după prăbușirea piramidei financiare TUX, care a provocat pierderi de zeci de milioane de euro. Proiectul, denumit „3M Matrix", promite retrageri rapide ale fondurilor, randamente stabile și bonusuri
16:10
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate proporționale la
15:40
Subvenții de circa 159 milioane lei, autorizate de AIPA în februarie: utilaje, ferme și depozite, în topul finanțărilor # Bani.md
În luna februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată subvenții în valoare totală de 158,79 milioane de lei, bani destinați fermierilor și beneficiarilor din mediul rural prin mai multe proiecte. Cea mai mare parte a sumei, 140,53 milioane de lei, a fost direcționată pentru 240 de cereri depuse în cadrul
15:00
Prețul aurului sare de 5 400 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor militare din Orientul Mijlociu # Bani.md
Metalele prețioase au înregistrat creșteri puternice la începutul tranzacționării în Asia, după ce atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului au amplificat riscurile geopolitice și au determinat investitorii să se refugieze în active considerate sigure, potrivit unei analize publicate de Investing.com. Prețul aurului a depășit în timpul sesiunii pragul de 5 418 dolari
15:00
Discuțiile privind o eventuală închidere a Laboratorului Biologic pentru Protecția Plantelor din Soroca ar putea genera un șoc structural pentru agricultura ecologică din nordul Republicii Moldova și pentru segmentul de producție certificată la nivel național. Avertismentul vine din partea economistului Iurie Rija. Potrivit expertului, unitatea aflată în subordinea Ministerului Agriculturii reprezintă una dintre cele mai
14:50
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit 16,3 mii lei în trimestrul IV 2025, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă din 2024 și cu 5
14:30
Consiliul Audiovizualului: 70% dintre posturile TV au respectat cotele de conținut local în 2025 # Bani.md
Consiliul Audiovizualului a publicat rezultatele evaluării privind respectarea cotelor de programe locale de către posturile TV din Republica Moldova, în contextul actualizării listei „must carry” și al obligațiilor prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale. Analiza, care acoperă anii 2023–2025, arată o creștere semnificativă a gradului de conformare în 2025, dar și probleme persistente în ceea […] Articolul Consiliul Audiovizualului: 70% dintre posturile TV au respectat cotele de conținut local în 2025 apare prima dată în Bani.md.
14:30
Gazul a explodat la TTF: 552 de dolari pentru mia de metri cubi. Ce urmează pentru Moldova? # Bani.md
Prețurile gazelor naturale pe piața europeană continuă să urce accelerat, cotațiile la hubul TTF au depășit pragul de 550 de dolari pentru mia de metri cubi. Potrivit datelor de tranzacționare din 2 martie, contractele au atins nivelul de aproximativ 552,16 dolari/1000 metri cubi și marchează o creștere zilnică de peste 42%, după un salt brusc […] Articolul Gazul a explodat la TTF: 552 de dolari pentru mia de metri cubi. Ce urmează pentru Moldova? apare prima dată în Bani.md.
14:20
Statul continuă să plătească 70% din polițele fermierilor! Nota ajunge la 120 milioane lei # Bani.md
Guvernul propune menținerea cotei de sprijin financiar de 70% din costul primei de asigurare în agricultură, măsură menită să încurajeze fermierii să-și protejeze producția împotriva riscurilor climatice, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie aprobat în ședința de miercuri a Guvernului. Potrivit documentului, subvenția va continua să fie achitată din Fondul național de […] Articolul Statul continuă să plătească 70% din polițele fermierilor! Nota ajunge la 120 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
11:20
Contractele futures pentru motorină în Europa au crescut cu aproximativ 20%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, potrivit Bloomberg. Agenția subliniază că motorina are o importanță majoră pentru economie, fiind principalul tip de combustibil utilizat în transport, industrie și agricultură. Scumpirea vine pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și riscă […] Articolul Alertă pe piața motorinei! Salt de 20% în Europa, risc pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
10:10
Începând cu 2 martie, companiile din Republica Moldova pot utiliza sistemul MIA Plăți Instant pentru efectuarea transferurilor instantanee între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking oferite de prestatorii de servicii de plată. Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei (BNM), citată de IPN. Potrivit BNM, […] Articolul Businessul scapă de blocaje! Banii circulă în secunde prin MIA apare prima dată în Bani.md.
08:40
Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorat. Modificarea vine după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii, care prevede schimbări la Codul fiscal, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Începând cu 1 martie 2026, noul prag al livrărilor impozabile care determină obligația de înregistrare […] Articolul Se schimbă pragul pentru TVA: firmele vor trebui să se înregistreze după 1,7 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
1 martie 2026
11:20
Statul alocă 65 de milioane de lei pentru construcția podului peste râul Răut și a pasajului suprateran peste calea ferată pe sectorul centurii ocolitoare a municipiului Bălți. Finanțarea este asigurată din Fondul Rutier. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor (ASD/AND), lucrările sunt în desfășurare, iar progresul fizic a ajuns la circa 20% pentru pod și […] Articolul 65 de milioane pentru centura Bălți: lucrările abia trec de 20% apare prima dată în Bani.md.
11:10
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după loviturile militare comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și atacurile de represalii ale Teheranului în regiunea Golfului, scrie REUTERS. Potrivit analizei Reuters, amploarea impactului va depinde de durata conflictului, însă chiar și incertitudinea actuală este suficientă pentru […] Articolul Șoc petrolier global: războiul SUA–Iran zguduie aproape un sfert din piața globală apare prima dată în Bani.md.
11:00
Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran provoacă perturbări majore în aviația din Orientul Mijlociu. Peste 700 de zboruri au fost anulate duminică, 1 martie 2026. Potrivit datelor companiei de analiză Cirium, din totalul de 4.329 de zboruri programate în regiunea Orientului Mijlociu, 716 au fost oficial anulate în statele din Golf și din Orientul […] Articolul Peste 700 de zboruri anulate din cauza conflictului SUA–Iran apare prima dată în Bani.md.
28 februarie 2026
12:10
ALERTĂ în aviație: Zboruri afectate după închiderea mai multor spații aeriene din Orientul Mijlociu # Bani.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova anunță perturbări în traficul aerian, după ce mai multe Regiuni de Informare a Zborului (FIR) din Orientul Mijlociu au fost închise pe fondul activității militare din zonă. Instituția a participat în dimineața zilei de 28 februarie la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), unde a […] Articolul ALERTĂ în aviație: Zboruri afectate după închiderea mai multor spații aeriene din Orientul Mijlociu apare prima dată în Bani.md.
11:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări în procedura de restituire a TVA pentru producătorii agricoli, după publicarea noilor prevederi în Monitorul Oficial. Potrivit instituției, baza de calcul utilizată pentru determinarea sumei TVA ce urmează a fi restituită pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026 a fost extinsă. În algoritmul de calcul a fost inclusă și […] Articolul Schimbări la TVA pentru fermieri: Fiscul modifică formula de rambursare apare prima dată în Bani.md.
11:20
Gigantul francez al luxului LVMH a închis magazinele Louis Vuitton, Dior și Bulgari din Rusia imediat după începutul războiului din Ucraina. Totuși, unul dintre activele sale premium Grand Hotel Europe din Sankt Petersburg a continuat să funcționeze și să încaseze bani inclusiv de la companii ruse aflate sub sancțiuni, arată o investigație Reuters. Hotelul de […] Articolul Magnatul luxului, cu un picior rămas la Sankt Petersburg apare prima dată în Bani.md.
11:00
Economia Republicii Moldova continuă să se recupereze după șocurile din ultimii ani, însă rămâne vulnerabilă la riscuri externe și la probleme structurale interne, avertizează Fondul Monetar Internațional (FMI), după finalizarea consultărilor Articolului IV pentru 2025. Potrivit evaluării FMI, PIB-ul Moldovei ar urma să crească cu 2,7% în 2025 și cu 2,3% în 2026, susținut de […] Articolul Semnal roșu de la FMI: creditarea și imobiliarele se încing periculos apare prima dată în Bani.md.
11:00
Miliardarul Arkadi Volozh, co-fondatorul companiei Yandex, a renunțat la cetățenia Federației Ruse, relatează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația. Potrivit sursei, în această săptămână Volozh a primit confirmarea oficială că nu mai este cetățean rus. Decizia vine la aproape doi ani după ce antreprenorul, care deține și pașaport israelian, și-a vândut participația la Yandex […] Articolul Semnal puternic! Miliardarul Yandex își leapădă pașaportul rus apare prima dată în Bani.md.
11:00
Costurile de transport pentru petrolul rusesc au crescut vertiginos, după ce Rusia încearcă să redirecționeze țițeiul Urals către China, pe fondul reducerii importurilor din India. Din cauza rutelor mai lungi, Moscova are nevoie de petroliere mai mari, însă tarifele de navlosire pentru superpetroliere au explodat de aproape șapte ori în mai puțin de două luni. […] Articolul Petrolul rusesc, tot mai scump de livrat. Costurile au sărit cu 600% apare prima dată în Bani.md.
27 februarie 2026
15:10
Producția agricolă totală a Republicii Moldova a avut o evoluție mixtă în anul 2025. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), sectorul vegetal a înregistrat o creștere puternică, care a compensat parțial scăderea din zootehnie. Per ansamblu, producția vegetală a crescut cu 21,3% față de 2024, în timp ce producția animalieră s-a redus cu 3,4%. […] Articolul Grâul a rupt norma în 2025 (+33%), dar efectivele de animale s-au topit apare prima dată în Bani.md.
14:10
Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 # Bani.md
Perioada de privatizare a locuințelor atribuite de către stat ar putea fi extinsă cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, potrivit unui proiect de lege propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Inițiativa vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor și intervine asupra a două legi-cheie: Legea cu privire […] Articolul Peste 2 600 de locuințe de stat încă pot fi privatizate: termenul ar putea fi prelungit până în 2029 apare prima dată în Bani.md.
13:50
Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA # Bani.md
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse verificărilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, pe 23 februarie, Ordinul nr. 94, prin care modifică documentul anterior privind intensificarea controalelor la frontieră. Actul prevede excluderea conținutului punctelor 1 și 1.1 din Ordinul nr. 21 din 15 ianuarie 2026 și introduce […] Articolul Control total asupra laptelui importat din Ucraina: fiecare lot va fi testat la sânge de ANSA apare prima dată în Bani.md.
13:50
Industria cărnii de porc din Republica Moldova, considerată până recent cea mai dinamică ramură agricolă, a suferit în 2025 cea mai severă contracție din ultimele două decenii, pe fondul focarelor de pestă porcină. Producția a scăzut cu 35%, iar pierderile bugetare sunt estimate la sute de milioane de lei. Declarațiile au fost făcute de economistul […] Articolul Porcul, motor agricol în avarie! Producția s-a redus la nivelul ultimelor 10 ani apare prima dată în Bani.md.
13:40
Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole # Bani.md
Legea cu privire la organizarea și funcționarea Camerelor Agricole introduce în Republica Moldova un sistem nou de reprezentare profesională a fermierilor, însă succesul acestuia va depinde de modul în care va fi implementat în practică. Opinia aparține economistului Iurie Rija, care a analizat impactul noii arhitecturi instituționale asupra sectorului agricol. Potrivit expertului, ideea de bază […] Articolul Alarmă în agricultură: fermierii riscă să plătească pentru o structură fără dinți, Camerele Agricole apare prima dată în Bani.md.
