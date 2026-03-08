8 martie, Ziua Internațională a Femeii: Ce trebuie să faci ca să ai parte de noroc întregul an
TV8, 8 martie 2026 10:10
8 martie, Ziua Internațională a Femeii: Ce trebuie să faci ca să ai parte de noroc întregul an
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:40
Acum 2 ore
Acum 6 ore
06:10
Acum 12 ore
23:20
22:30
22:00
Acum 24 ore
21:30
21:10
20:40
20:30
19:40
19:10
18:40
18:10
17:10
16:40
16:10
15:40
14:40
14:10
13:10
12:40
12:10
11:40
11:10
Ieri
10:20
09:30
09:00
6 martie 2026
23:10
22:30
22:10
21:40
21:20
21:20
21:20
20:20
19:40
19:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.