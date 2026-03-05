Fluctuațiile de prețuri pentru biletele de avion și scumpirile de carburanți, sub lupa Consiliului Concurenței

12:40

Prețul pentru carburanți înregistrează un nou salt. Pentru joi, un litru de motorină se va scumpi cu 56 de bani și va ajunge la 21,77 de lei. Atsfel, în doar două zile prețul a crescut cu aproximativ un leu. Este cea mai mare scumpire zilnică pentru motorină din ultimii patru ani. Astfel de salturi au […]