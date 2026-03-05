Fluctuațiile de prețuri pentru biletele de avion și scumpirile de carburanți, sub lupa Consiliului Concurenței
Ziua, 5 martie 2026 16:00
Consiliul Concurenței anunță că va monitoriza minuțios situația din domeniul vânzărilor biletelor de avion, în contextul recentelor tensiuni din Golful Piersic ce au dus la blocaje în operarea zborurilor. De asemenea, instituția anunță că va fi și cu ochii pe piața angro de vânzare a carburanților. „Precizăm că fluctuațiile de preț pot fi determinate de […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Fluctuațiile de prețuri pentru biletele de avion și scumpirile de carburanți, sub lupa Consiliului Concurenței
Consiliul Concurenței anunță că va monitoriza minuțios situația din domeniul vânzărilor biletelor de avion, în contextul recentelor tensiuni din Golful Piersic ce au dus la blocaje în operarea zborurilor. De asemenea, instituția anunță că va fi și cu ochii pe piața angro de vânzare a carburanților. „Precizăm că fluctuațiile de preț pot fi determinate de […]
Acum o oră
15:30
Doi străini au trecut înot Prutul pentru a ajunge ilegal în România. Persoanele, reținute și transmise polițiștilor de frontieră din Ungheni # Ziua
Doi cetățeni străini, o ucraineancă și un armean, au trecut înot Prutul pentru a ajunge ilegal în România. Persoanele au fost observate de o patrulă a polițiștilor de frontieră din Ungheni, însă acestea erau deja pe partea dreaptă a râului. Străinii au reușit să escaladeze malul abrupt al râului cu ajutorul unor crengi, însă în urma […]
Acum 2 ore
15:00
Blocaj la prezentarea Planului de Mobilitate Urbană la Primăria Chișinău. Consilieri PAS, acuzați de edilul Ion Ceban de obstrucționarea ședinței # Ziua
Scandal la Primăria Chișinău în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. Consilierii PAS sunt acuzați de edilul Ion Ceban că au obstrucționat discuțiile asupra documentului, după ce au insistat ca în sala de ședință să fie întreruptă prezentarea și să fie organizată întrunirea Consiliului municipal Chișinău. Printr-un comunicat, Primăria Capitalei condamnă acțiunile de blocare de […]
15:00
PAS a votat amendamentul prin care membrii Comisiei de vetting vor putea fi numiți cu majoritatea simplă a legislativului # Ziua
Regulile jocului, schimbate în timpul jocului. Majoritatea PAS a votat în favoarea inițiativei de a reduce pragul necesar desemnării noilor membri ai Comisiei de vetting. Amendamentul, inclus în proiectul privind fortificarea securității judecătorilor, a fost adoptat în lectura a doua cu 55 de voturi. Ca urmare, în acest sens nu vor mai fi necesare două […]
14:20
O îngrijitoare din R. Moldova, arestată de carabinierii italieni la 6 ani de la o condamnare. Femeia, învinuită de violență # Ziua
O femeie originară din R. Moldova, în vârstă de 65 de ani, a fost arestată de carabinierii italieni și urmează să fie transferată în pușcărie, după ce acum șase ani a fost condamnată pentru violență față de un bătrân pe care îl îngrijea. Autoritățile italiene au pus în aplicare un ordin de încarcerare emis în […]
Acum 4 ore
13:40
PAS a respins propunerea „Partidului Nostru” de excludere de pe ordinea de zi a amendamentul care să-i permită lui von Hebel să evalueze procurorii # Ziua
Partidul Nostru a cerut excluderea de pe ordinea de zi a ședinței de joi a Parlamentului a amendamentului PAS prin care alegerea membrilor în Comisia pentru vettingul procurorilor să aibă loc cu cel puțin 51 de voturi ale deputaților, în loc de 61. Potrivit lui Alexandr Berlinschii, amendamentele introduse în proiect au drept scop modificarea […]
13:10
VIDEO | Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță # Ziua
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume. Atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed de fabricație iraniană. Anterior, autoritățile de la Baku […]
13:00
ANRE limitează exportul și reexportul produselor petroliere. Stocurile de benzină și motorină, sub monitorizare strictă # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță introducerea unor restricții privind exportul și reexportul produselor petroliere, în contextul stării de alertă în energetică, intrată în vigoare începând de astăzi, 5 martie. Măsurile vizează gestionarea mai strictă a stocurilor de carburanți din Portul Internațional Liber Giurgiulești, cu scopul de a asigura aprovizionarea pieței interne a […]
12:40
O nouă lovitură pentru șoferi. Prețul motorinei depășește pragul de 22 de lei pentru un litru # Ziua
Un nou șoc pentru șoferi. ANRE anunță noi scumpiri pentru carburanți. Pentru vineri, un litru de motorină se va scumpi cu 47 de bani și va ajunge la 22,24 de lei. Pragul de 22 de lei pentru motorină nu a mai fost depășit de aproape doi ani. Ultima dată, un preț de peste 22 de […]
12:40
Dispută în cazul reabilitării Parcului Central din Capitală. Primăria Chișinău și Ministerul Culturii nu se pot înțelege asupra pavajului # Ziua
O nouă dispută dintre Primăria Chișinău și Ministerul Culturii riscă să tergiverseze realizarea proiectului de reabilitare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare". Edilul Ion Ceban acuză Ministerul Culturii de noi blocaje provocate de insistența Consiliului Național al Monumentelor Istorice de a modifica proiectul. Mai exact, ar impune obligativitatea pavării cu granit a aleilor, lucru ce […]
Acum 6 ore
12:00
Criza din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au revenit acasă din Dubai, cu o cursă operată de Flyone # Ziua
82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu o cursă cursă Dubai–Chișinău, operată de compania Flyone, această linie fiind una dintre una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Următoarea cursă este planificată în perioada apropiată, în conformitate cu […]
11:50
Criza gazului din stânga Nistrului a lăsat școlile și blocurile fără căldură. Tiraspolul confirmă că are probleme cu efectuarea plăților pentru gaz # Ziua
Autoritățile separatiste de la Tiraspol confirmă că regimul de economisire drastică a gazului a fost instituit în contextul „problemelor cu efectuarea plăților pentru gazul destinat regiunii". În timp ce energia electrică va fi livrată în regim obișnuit, după ce Centrala de la Cuciurgan a trecut la aprovizionarea cu cărbune, căldura a fost sistată în blocurile […]
11:40
VIDEO | Grosu sare în apărarea lui Herman von Hebel și justifică modificarea legii pentru numirea acestuia în Comisia de vetting # Ziua
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține modificarea legislației astfel încât fostul președinte al Comisiei de pre-vetting, Herman von Hebel, să poată fi numit membru al Comisiei de vetting cu majoritate simplă în Parlament, și nu cu 61 de voturi, cum prevedea până acum legea. Declarațiile au fost făcute după ce, săptămâna trecută, candidatura lui von Hebel […]
11:30
Rusia vrea să medieze conflictul dintre SUA și Iran: „Americanii gestionează foarte prost situaţia” # Ziua
Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua. „Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-şi ofere serviciile de mediere", a declarat diplomatul rus, potrivit cotidianului […]
11:00
DOC | Lege cu dedicație pentru von Hebel? PAS propune ca membrii comisiilor de vetting să fie numiți cu 51 de voturi în Parlament # Ziua
Un amendament propus de deputatul PAS Igor Chiriac prevede modificarea procedurii de numire a membrilor comisiilor de evaluare externă, astfel încât aceștia să poată fi desemnați cu 51 de voturi în Parlament, adică cu votul majorității simple, nu cu 61, cum era până acum. Măsura vine după ce, la precedenta ședință a legislativului, din 26 […]
10:50
Ministerul Energiei: R. Moldova are stocuri de motorină pentru 12 zile și de benzină pentru peste 20 de zile # Ziua
Republica Moldova are stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile și de benzină pentru peste 20 de zile, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul a declarat ministrul în cadrul emisiunii „În Context" de la postul public de televiziune. Potrivit oficialului, rezervele de motorină existente în benzinării și depozite acoperă aproximativ șapte zile de […]
10:40
Beijingul le-a spus principalelor companii de rafinare să oprească exporturile de motorină și benzină # Ziua
Guvernul chinez le-a spus principalelor companii locale de rafinare să suspende exporturile de motorină și benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea țițeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume, transmite Bloomberg, citată de Agerpres. Oficialii din cadrul Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC), cel mai important organism de planificare […]
Acum 8 ore
10:10
Administrația președintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deține suficiente muniții pentru a-și duce la bun sfârșit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi și șase, opt sau trei", […]
09:50
Șoseaua Muncești din Chișinău a fost redeschisă în această dimineața pentru circulația rutieră, după lucrările de reparație a carosabilului, afectat de condițiile climaterice din această iarnă. Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, pe aceasta stradă au fost efectuate lucrări pentru această perioadă rece, până la reabilitarea integrală, care este stabilită pentru acest an. Totodată, începând […]
09:20
Moldovagaz va fi responsabilă de achiziția gazelor pentru regiunea transnistreană până la sfârșitul lunii iunie # Ziua
Autoritățile centrale au decis să prelungească mandatul companiei „Moldovagaz" pentru intermedierea și aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Astfel, întreprinderea va fi responsabilă de acest mecanism până în 30 iunie. „Decizia a fost luată la solicitarea Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care a propus extinderea perioadei cu încă 3 luni, respectiv pentru intervalul […]
09:00
Chișinăul reia importul de carne de pasăre din Ucraina, după o perioadă de neclarități și avertizări ale Kievului privind restricțiile la exportul de vinuri # Ziua
Autoritățile de la Chișinău au decis să reia importul de carne de pasăre din Ucraina, după aproape o lună și jumătate de la instituirea restricțiilor. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri dintre reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului ucrainean pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor. „Părțile nu numai că au […]
08:40
Cozi la Vama Leușeni. Au loc verificări suplimentare în contextul implementării sistemului informatic EES # Ziua
Dimineața de azi a început cu rânduri mari la Vama Leușeni. La ieșirea din R. Moldova timpul de așteptare este de aproximativ o oră și jumătate. Poliția de Frontieră anunță că întârzierile sunt provocate de implementarea sistemului informatic EES ce presupune înregistrarea datelor biometrice și ale celor de călătorie. „De către autoritățile de control sunt […]
Acum 24 ore
18:20
Probleme cu livrarea gazului în regiunea transnistreană. Centrala de la Cuciurgan a trecut la aprovizionarea cu cărbune # Ziua
Tiraspolul anunță instituirea unui regim de economisire drastică a gazului în regiune. Pedntru producerea energiei electrice, Centrala de la Cuciurgan este debranșată de la rețeaua de gaz și trece la aprovizionarea cu cărbune, anunță așa-zisul minister al economiei din regiune. „În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc disfuncționalități critice în mecanismul de […]
18:20
Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale Statelor Unite (SOUTHCOM) a anunțat că armatele SUA și Ecuadorului au lansat o operațiune comună împotriva organizațiilor criminale implicate în traficul de droguri, pe care autoritățile le califică drept grupări teroriste. Potrivit unui comunicat al SOUTHCOM, operațiunea a început pe 3 martie, când forțele armate ale celor două state […]
18:00
NATO a condamnat Iranul după ce Ankara a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței. Potrivit Alianței Nord-Atlantice, racheta a fost neutralizată de elementele de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mării Mediterane, înainte de a intra […]
17:50
„Strategia haosului”. Planul de război al lui Khamenei ar sta în spatele atacurilor Iranului în Golf și în Orientul Mijlociu # Ziua
Iranul ar pune în aplicare un plan militar elaborat de fostul lider suprem Ali Khamenei și de comandanții de vârf ai regimului, care vizează extinderea conflictului în Orientul Mijlociu și destabilizarea piețelor globale, relatează surse din interiorul regimului citate de Financial Times, preluat de Corriere della Sera. Potrivit sursei, planul „detaliat" ar fi fost pregătit […]
17:30
Ministerul de Externe al României elaborează scenarii de repatriere și evacuare a cetățenilor români din Orientul Mijlociu # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Externe, Andrei Țărnea, a anunțat miercuri că autoritățile de la București analizează mai multe scenarii pentru repatrierea sau evacuarea cetățenilor români aflați în statele din Golf și Orientul Mijlociu, însă demersurile sunt îngreunate de volatilitatea situației de securitate din regiune. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi […]
17:20
SUA ar fi scufundat un portavion de drone iranian, cea mai mare navă militară distrusă după Al Doilea Război Mondial # Ziua
Statele Unite ar fi scufundat în Golful Persic nava militară iraniană Shahid Bahman Bagheri, considerată cea mai mare navă de război distrusă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează publicația germană Die Welt. Potrivit informațiilor citate de publicație, vasul – descris drept „mândria" forțelor navale ale Corpulului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC)
17:00
Șoferul moldovean Cristian Stratan, de negăsit după 10 luni de la dispariția sa în Franța. Soția, disperată și nemulțumită de inacțiunile autorităților # Ziua
Șoferul de camion Cristian Stratan, originar din R. Moldova și stabilit în Portugalia, este de negăsit de peste 10 luni, după dispariția sa în Franța, în 28 aprilie 2025, în timp ce efectua o cursă. Familia continuă să spere și solicită sprijinul opiniei publice pentru a aduce orice informație ce ar putea ajuta la găsirea […] Articolul Șoferul moldovean Cristian Stratan, de negăsit după 10 luni de la dispariția sa în Franța. Soția, disperată și nemulțumită de inacțiunile autorităților apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) ar lucra la un plan de înarmare a forțelor kurde de opoziție din Iran, cu scopul de a declanșa o revoltă populară împotriva regimului de la Teheran, relatează CNN, citând surse familiarizate cu planurile autorităților americane. Potrivit uneia dintre sursele citate de postul american, ideea este ca grupările […] Articolul CNN: SUA ar putea înarma kurzii pentru a declanșa o revoltă împotriva regimului din Iran apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
49 de ani de la devastatorul cutremur din martie 1977, când România a trăit una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă # Ziua
Acum 49 de ani, în seara de 4 martie 1977, România a trăit una dintre cele mai grave tragedii din istoria modernă. Țara a fost zguduită de un seism devastator soldat cu 1570 de morți și peste 11 mii de persoane rănite. O victimă a fost înregistrată și în RSSM, unde cutremurul a distrus peste […] Articolul 49 de ani de la devastatorul cutremur din martie 1977, când România a trăit una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Fermierii, în fața unor noi provocări majore. Scumpirea carburanților și fluctuațiile valutare lovesc direct în agricultură # Ziua
Fermierii din Republica Moldova se confruntă din nou cu presiuni majore. Creșterea prețurilor la carburanți și fertilizanți, dar și fluctuațiile de pe piața valutară pun o presiune suplimentară asupra sectorului agricol, aflat deja într-o situație fragilă după mai mulți ani dificili. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, problema este agravată de evoluția sezonieră a cursului leului moldovenesc, […] Articolul VIDEO | Fermierii, în fața unor noi provocări majore. Scumpirea carburanților și fluctuațiile valutare lovesc direct în agricultură apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:00
Slovacia a reziliat contractul cu „Ukrenergo” privind livrările de urgență de energie electrică # Ziua
Premierul slovac Robert Fico s-a adresat companiei energetice de stat a Slovaciei cu solicitarea de a rezilia contractul cu operatorul ucrainean „Ukrenergo” privind furnizarea de urgență a energiei electrice, transmite presa slovacă. Potrivit directorului companiei slovace SEPS, Martin Magath, Kievul ar fi solicitat livrări de urgență de energie electrică chiar și după ce guvernul slovac […] Articolul Slovacia a reziliat contractul cu „Ukrenergo” privind livrările de urgență de energie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | După carburanți ar putea să se scumpească și gazul. Veaceslav Ioniță: „Avem o tendință negativă, premise pentru scumpiri există” # Ziua
Prețul gazului a explodat la bursa europeană pe fundalul crizei din Orientul Mijlociu. Marți, cotația de referință TTF a depășit pragul de 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și al riscurilor tot mai mari pentru fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf. Tendințele sunt în creștere, […] Articolul VIDEO | După carburanți ar putea să se scumpească și gazul. Veaceslav Ioniță: „Avem o tendință negativă, premise pentru scumpiri există” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
VIDEO | Rusia acuză Ucraina că a atacat o navă rusă de transport gaze în Marea Mediterană, în apropiere de Malta # Ziua
Ministerul Transporturilor din Rusia a anunțat că un transportator de gaz rusesc a fost atacat pe 3 martie în Marea Mediterană, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, stat membru al Uniunii Europene. Potrivit autorităților ruse, nava „Arctic Metagaz”, care transporta un cargou de gaz încărcat în portul Murmansk și documentat conform normelor internaționale, ar fi […] Articolul VIDEO | Rusia acuză Ucraina că a atacat o navă rusă de transport gaze în Marea Mediterană, în apropiere de Malta apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
FT: Bruxellesul pregătește un plan de „aderare parțială” pentru Ucraina, dar statele UE se opun. Ambasadorii, pregătiți să respingă propunerea # Ziua
Un plan controversat al Comisiei Europene de a oferi Ucrainei o formă de „aderare parțială” la Uniunea Europeană riscă să fie respins de majoritatea statelor membre, în cadrul unor discuții informale programate miercuri seara la Bruxelles între ambasadorii celor 27 de țări ale blocului comunitar, transmite Financial Times. Propunerea, promovată de echipa președintelui Comisiei Europene, […] Articolul FT: Bruxellesul pregătește un plan de „aderare parțială” pentru Ucraina, dar statele UE se opun. Ambasadorii, pregătiți să respingă propunerea apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
EDITORIAL | Ghinion! Starea de ALERTĂ în energetică aduce după sine… stare de URGENȚĂ în economie # Ziua
Criza energetică, declanșată de această dată de deflagrația puternică din Orientul Mijlociu, ne prinde iar cu pantalonii pe vine, iar situația în care s-a pomenit Guvernul Munteanu nu e deloc de invidiat. Nici dușmanului nu-i dorești așa ceva, cum spune vorba din bătrâni. Primele semne deja se văd. În doar două zile, prețul motorinei a […] Articolul EDITORIAL | Ghinion! Starea de ALERTĂ în energetică aduce după sine… stare de URGENȚĂ în economie apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Fratele eurocomisarului Marta Kos, acuzat că a susținut un candidat la șefia NABU în schimbul promovării unei firme europene în Ucraina # Ziua
Fratele eurocomisarului pentru extindere, Marta Kos, Drago Kos, ar fi făcut lobby pentru numirea lui Semen Krivonos în funcția de director al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), în schimbul sprijinirii unei afaceri europene pe piața ucraineană. Potrivit presei ucrainene, Drago Kos ar fi susținut candidatura lui Krivonos la conducerea instituției anticorupție, iar în schimb […] Articolul Fratele eurocomisarului Marta Kos, acuzat că a susținut un candidat la șefia NABU în schimbul promovării unei firme europene în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Mesaj de unitate națională, de Ziua Unirii Basarabiei cu România. Simpozionul „Regina Maria – Regina Marii Uniri”, ediția a doua # Ziua
În data de 27 martie, când se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România de la 1918, în Aula „Regina Maria” a Universității de Stat din Moldova va avea loc cea de-a doua ediție a Simpozionului internațional „Regina Maria – Regina Marii Uniri”. Evenimentul va reuni invitați din mai multe zone istorice românești […] Articolul Mesaj de unitate națională, de Ziua Unirii Basarabiei cu România. Simpozionul „Regina Maria – Regina Marii Uniri”, ediția a doua apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
NATO a interceptat o rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei # Ziua
O rachetă balistică lansată din Iran și detectată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată și neutralizată de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mării Mediterane. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Turcia, proiectilul a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei înainte […] Articolul NATO a interceptat o rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ion Ceban cere Guvernului precizări în contextul stării de alertă în energetică: Trebuie scoasă panica din societate # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită autorităților centralesă vină cu un șir de precizări în contextul instituirii stării de alertă în energetică, pentru a scoate panica din societate. Edilul susține că deja se fac cozi la benzinării, iar agricultorii sunt în așteptarea mai multor clarificări privind stocurile de motorină și evoluția prețurilor pentru carburanți. „Oamenii trebuie […] Articolul Ion Ceban cere Guvernului precizări în contextul stării de alertă în energetică: Trebuie scoasă panica din societate apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
O fregată a marinei iraniene a fost scufundată de un submarin în largul Sri Lankăi. 101 membri ai echipajului dați dispăruți # Ziua
O fregată a marinei iraniene, IRIS Dena, a fost scufundată în urma unui atac al unui submarin în largul coastelor Sri Lanka, potrivit unor surse din Ministerul Apărării al acestei țări citate de Reuters. Nava a transmis un semnal de primejdie în zorii zilei de 4 martie, după care s-a scufundat la aproximativ 40 de […] Articolul O fregată a marinei iraniene a fost scufundată de un submarin în largul Sri Lankăi. 101 membri ai echipajului dați dispăruți apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Șeful Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov: „Guvernarea manipulează agricultorii și aplică duble standarde” # Ziua
Șeful Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară din Parlament, Serghei Ivanov, acuză guvernarea că ignoră problemele agricultorilor și îi manipulează atunci când aceștia încearcă să-și revendice drepturile. Potrivit lui, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri oficiale, ci și dreptul oamenilor de a se […] Articolul Șeful Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov: „Guvernarea manipulează agricultorii și aplică duble standarde” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Fermierii, îngrijorați de scumpirea carburanților. Ministerul Agriculturii dă asigurări că va veni cu soluții # Ziua
Fermierii se arată îngrijorați de scumpirea continuă a carburanților, mai ales în contextul începutului lucrărilor agricole de primăvară. Fostul lider al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, a atras atenția asupra problemelor de pe piață. Potrivit lui, deși companiile petroliere dispun de stocuri de motorină la prețuri vechi, aceasta nu ajunge la fermieri sau este vândută […] Articolul Fermierii, îngrijorați de scumpirea carburanților. Ministerul Agriculturii dă asigurări că va veni cu soluții apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Noul ambasador în România, Mihai Mîțu, la prima întâlnire cu Nicușor Dan. Diplomatul a transmis scrisorile de acreditare # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale ce a avut loc la Palatul Cotroceni. Potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice, în cadrul discuțiilor au fost abordate principalele priorități ale mandatului noului ambasador, printre care intensificarea dialogului politic bilateral, consolidarea sprijinului pentru integrarea europeană […] Articolul Noul ambasador în România, Mihai Mîțu, la prima întâlnire cu Nicușor Dan. Diplomatul a transmis scrisorile de acreditare apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Poliția din Dubai avertizează asupra răspândirii zvonurilor și informațiilor false. Pedepse de până la doi ani de închisoare # Ziua
Poliția din Dubai a avertizat populația că distribuirea zvonurilor, a informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale și poate provoca panică în rândul publicului sau amenința siguranța publică este strict interzisă. Autoritățile au precizat că persoanele care încalcă aceste reguli riscă sancțiuni penale, inclusiv pedepse cu închisoarea de cel puțin doi ani […] Articolul Poliția din Dubai avertizează asupra răspândirii zvonurilor și informațiilor false. Pedepse de până la doi ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Emiratele Arabe Unite au făcut apel la Statele Unite, Israel și Iran să revină la negocieri, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în weekend, a intrat în a cincea zi. Apelul a fost lansat de ministrul de stat pentru cooperare internațională al EAU, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, în cadrul unei conferințe […] Articolul Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la masa negocierilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Prețul pentru carburanți înregistrează un nou salt. Pentru joi, un litru de motorină se va scumpi cu 56 de bani și va ajunge la 21,77 de lei. Atsfel, în doar două zile prețul a crescut cu aproximativ un leu. Este cea mai mare scumpire zilnică pentru motorină din ultimii patru ani. Astfel de salturi au […] Articolul Prețul benzinei sare peste 24 de lei, iar cel al motorinei se apropie de 22 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Un bărbat, găsit mort pe balconul apartamentului său cuprins de flăcări. Incendiul, izbucnit într-un cămin din Capitală # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit în urma unui grav incendiu izbuncit într-un apartament al unui cămin din sectorul Botanica al Capitalei. Corpul victimei a fost găsit pe balconul locuinței de le etajul al doilea. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat din […] Articolul Un bărbat, găsit mort pe balconul apartamentului său cuprins de flăcări. Incendiul, izbucnit într-un cămin din Capitală apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, a declarat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste pentru „un armistiţiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor, avertizând totodată că orice escaladare riscă să distragă atenţia şi resursele de la Ucraina, transmite News.ro. Oana Ţoiu a vorbit în cadrul emisiunii „On the Record” […] Articolul România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
