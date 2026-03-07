Ce evenimente culturale vor avea loc în ziua de 8 martie

11:00

Scumpirea motorinei pune mare presiune pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vîndă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate.Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul