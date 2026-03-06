China - Realizarea obiectivelor economice în următorii cinci ani se bazează pe fundamente solide

18:00

Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capitulări necondiţionate, transmite news.ro, preluat de moldpres.”Nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capiturlări necondiţionate! După aceea, şi după alegerea unui lider (sau unor lideri) măreţ şi acceptabil, noi, împreună cu mulţi dintre minunaţii şi foarte curajoşii noştri