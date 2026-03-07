Qatar trage un semnal de alarmă
Noi.md, 7 martie 2026 06:00
Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, care este și CEO al Qatar Energy, trage semnale puternice de alarmă, după evoluțiile războiului Orientul Mijlociu.Oficialul din Doha spune, pentru Financial Times, că toate economiile lumii sînt în acest moment în pericol. Qatar este al doilea cel mai mare producător de GNL din lume și se află în situație de forță majoră, transmite mediafax.roMi
Pseudo-politicienii, care nu știu să conducă țara în mod normal și sînt departe de a fi buni conducători ai statului, vor ca cetățenii să îi trateze ca pe niște zei și să îi creadă pe cuvînt.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.El a menționat că acest
Un medicament pentru tratarea bolii Parkinson, dezvoltat pe baza celulelor stem induse (celule iPS), a fost aprobat pentru utilizare în Japonia. Anunțul a fost făcut jurnaliștilor de către ministrul japonez al Sănătății, Muncii și Bunăstării, Kenichiro Ueno.Este vorba despre medicamentul Amshepuri, dezvoltat pe baza celulelor nervoase cultivate din celule iPS și destinat transplantului la paci
China a devenit țara cu cel mai mare număr de miliardari în dolari, devansînd SUA. Acest lucru este menționat în raportul Hurun Global Rich List 2026, întocmit de compania de cercetare Hurun.Conform datelor studiului, în China există aproximativ 1.100 de miliardari, în timp ce în SUA sînt aproximativ 1.000. Pe locul trei se află India, unde numărul persoanelor cu averi de peste 1 miliard de do
Guvernul islandez va propune parlamentului său organizarea, la toamnă, a unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, abandonate în urmă cu mai bine de un deceniu, a relatat joi postul public de televiziune RUV, citînd surse.RUV a relatat pe site-ul său web că guvernul va supune proiectul de lege parlamentului săptămîna viitoare și că votul, potrivit surselor,
China - Realizarea obiectivelor economice în următorii cinci ani se bazează pe fundamente solide # Noi.md
În cadrul celei de-a patra sesiuni a celui de-al 14-lea ANRPC a fost organizată, vineri, o conferință de presă pe teme economice, scrie romanian.cgtn.comZheng Shanjie, directorul Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, a declarat că atingerea obiectivelor de creștere economică pentru acest an se bazează pe fundamente solide, care pot fi examinate din cel puțin trei perspective.În
Sute de tone de floarea-soarelui, importate de Bulgaria din Argentina, au conținut periculos de pesticide # Noi.md
Un lot uriaș de semințe de floarea-soarelui importat în Bulgaria din Argentina a stîrnit îngrijorări în industria alimentară din regiune.Aproximativ 440.000 de tone de semințe aduse pe mare spre porturile bulgare au fost depistate cu reziduuri periculoase de pesticide, iar autoritățile au decis că acestea nu vor fi procesate pentru producerea uleiului alimentar. Cantitatea este una uriașă pent
Eilat este cel mai sudic oraș din Israel. Se află pe coastă golfului Aqaba, în Marea Roșie. Eilat este renumit pentru clima caldă și recifurile de corali.În fiecare an, în prima jumătate a primăverii, turiștii pot admira aici un spectacol uimitor: țărmurile prind o culoare roz datorită milioanelor de amfipode — crustacee minuscule.{{859277}}Un studiu condus de profesorul Tamar Gay-Haim de
Oamenii de știință de la Universitatea Wageningen din Olanda au efectuat un studiu și au descoperit că nivelul oceanului mondial este mult mai ridicat decît se credea anterior.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature.{{868107}}Dr. Philip Minderhoud și doctoranda sa, Katarina Singer, au analizat 385 de publicații științifice recenzate. Ei au descoperit că î
Irina Kovalski, membră a trupei muzicale LUME, a anunțat lansarea unei noi piese intitulată „Sufletul meu”. Compoziția a fost scrisă de soțul ei, Sergei Kovalski, și este dedicată relației lor și istoriei familiei.Irina a anunțat lansarea piesei pe pagina de socializare a trupei, menționînd că această zi a devenit una specială pentru familia lor. Potrivit Kovalski, piesa este dedicată relației
În preajma Zilei Internționale a Femeii, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), Xi Jinping, a transmis urări delegatelor forului legislativ, membrelor forului consultativ, dar și femeilor care asigură desfășurarea actualelor două sesiuni anuale, scrie romanian.cgtn.comAcelași mesaj a fost adresat tuturor chinezoaicelor din partea continentală a Chinei,
Un grup internațional de cercetători condus de savantul australian Tim Flannery a descoperit în pădurile tropicale din Noua Guinee două specii de oposum care erau considerate dispărute de aproximativ 6000 de ani.Ambele specii aparțin „taxonilor Lázar” — ele dispar pentru cîteva mii de ani, dar apoi reapar. Potrivit lui Flannery, probabilitatea descoperirii lor era „practic egală cu zero”. „Est
Perioada de aplicare a celui de-al 15-lea Plan cincinal va fi decisivă pentru atingerea obiectivului stabilit pentru anul 2035: construirea unei „Chine sănătoase”, scrie romanian.cgtn.com.În acest context, este necesară o mobilizare coordonată și accelerată a eforturilor pentru obținerea unor progrese decisive, a declarat vineri secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmînd interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova.Datele statistice publicate de administrația aeroportului arată o evoluție pozitivă a mobilității aeriene și o extindere a rețelei de destinații disponibile pentru călători,
În apropierea sărbătorii de 8 Martie, când vînzările de flori, cadouri și produse festive cresc semnificativ, Serviciul Fiscal de Stat vine cu un apel către mediul de afaceri și consumatori pentru respectarea regulilor fiscale.Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă agenții economici să respecte disciplina de casă și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție, iar cumpărătorii – să ceară
Pînă la sfîrșitul anilor 2020, locuitorii Pămîntului vor putea urmări mai multe eclipse solare totale și inelare.Prima dintre ele, totală, va avea loc pe 12 august anul acesta: umbra Lunii va acoperi teritoriile Groenlandei, Islandei și Spaniei, iar durata maximă a fazei totale va fi de 138 de secunde.{{867506}}Anul viitor, pe 2 august, va avea loc așa-numita „eclipsă a secolului”, cu o du
Pentru Uniunea Europeană a început „era instabilității”, care impune recunoașterea deschisă a provocărilor geo-economice și creșterea imediată a competitivității blocului.Despre aceasta a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, informează rbc.ua.Potrivit oficialului, ordinea internațională contemporană, bazată pe reguli, este erodată treptat din cauza creșterii influențe
Analiza a 34 000 de populații din Marea Mediterană, Atlanticul de Nord și nord-estul Oceanului Pacific a arătat că creșterea constantă a temperaturii reduce numărul peștilor de la an la an.Cu toate acestea, situația este complicată de valurile de căldură marine de scurtă durată. În apele deja calde, acestea provoacă o scădere bruscă a biomasei — pînă la 43 %, iar în apele reci — o creștere tem
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, în urma intervențiilor chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul este în creștere cu 2.200 față de anul 2024.Pentru aceste intervenții, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat peste 164 de milioane de lei, cu aproximativ 12 milioane mai mu
În zilele de 7 și 8 martie 2026, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, pînă la 10 martie 2026, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele orașului, sînt desfășurate tîrguri de
Campanie de siguranță în blocurile locative: 15 imobile verificate și zeci de sancțiuni aplicate # Noi.md
Accesul autospecialelor de intervenție în curțile blocurilor locative rămîne adesea blocat de mașini parcate neregulamentar sau de alte obstacole, iar acest lucru poate pune în pericol intervenția salvatorilor în caz de incendiu sau alte situații de urgență.Pentru a preveni astfel de riscuri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară campania „Cunoașterea riscurilor
Observatorul Rubin a transmis 800.000 de alerte astronomice într-o singură noapte, un volum impresionant de descoperiri nocturne, care ar putea crește de aproape zece ori pînă la finalul acestui an.Noul Observator Vera C. Rubin, amplasat pe vîrful Cerro Pachón, din Chile, scanează întregul cer și generează alerte pentru a le semnala cercetătorilor „noi asteroizi, stele care explodează și alte
Cooperarea regională în transporturi, pe agenda reuniunii patrulaterale Republica Moldova – Ucraina – România – UE # Noi.md
La Bruxelles a avut loc o nouă reuniune în format patrulateral Republica Moldova – Ucraina – România – Uniunea Europeană, dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul transporturilor și coordonării eforturilor pentru dezvoltarea rutelor logistice din regiune.Reuniunea a întrunit reprezentanți ai Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene (DG MOVE), conduși de dire
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atît decît cele solicitate de furnizori, cît și decît cele aflate acum în vigoare.Astfel, potrivit proiectelor, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy tariful ar putea să f
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună, notează Noi.md.Cei doi miniștri au discutat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a dialogului bilateral în mai multe domenii de interes comun.
Lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere continuă în mai multe zone din Chișinău. Autoritățile municipale anunță că echipele de drumari au fost mobilizate încă de la primele ore ale dimineții de vineri, 6 martie, pentru a interveni la înlăturarea defecțiunilor de pe carosabil și pentru a asigura condiții mai sigure de circulație.Potrivit informațiilor oferite de Primăria
Președinta Kosovo dizolvă parlamentul și convoacă alegeri anticipate, pentru a treia oară într-un an # Noi.md
Președinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat parlamentul vineri și a convocat alegeri anticipate, după ce forul legislativ a eșuat în alegerea unui nou șef de stat pînă la termenul constituțional, prelungind astfel blocajul politic care macina politica de la Pristina.Parlamentul avea termen pînă joi la miezul nopții pentru a alege un nou președinte înainte de expirarea mandatului lui Osmani, în
Finlanda intenționează să modifice legislația sa pentru a elimina restricțiile privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său, pentru a se alinia la politica de descurajare a NATO, alianță la care a aderat în 2023, transmite vineri AFP.'Prin propunerea guvernului, ar fi posibil pe viitor să se introducă o armă nucleară în Finlanda sau să se transporte, livreze sau deține una în Finlanda,
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, notează Noi.md.Evenimentele se desfășoară în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”. Spectacolele muzicale vor avea loc sîmbătă și duminică, 07-08 martie 2026, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{867846}}Locuitorii și o
Peru a oprit temporar exportul de gaze naturale pe fondul crizei energetice interne provocate de ruperea conductei de la cel mai mare cîmp de gaze din țară.Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei și Industriei Minere, Angelo Alfaro Lombardi.{{868795}}Întreruperea lucrărilor a urmat unei scurgeri semnalate pe 1 martie, în urma căreia operatorul Transportadora de Gas del Peru a fost nevo
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capitulări necondiţionate, transmite news.ro, preluat de moldpres.”Nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capiturlări necondiţionate! După aceea, şi după alegerea unui lider (sau unor lideri) măreţ şi acceptabil, noi, împreună cu mulţi dintre minunaţii şi foarte curajoşii noştri
La Primăria municipiului Bălți, au avut loc consultări publice asupra proiectului de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2025–2026 pentru unele categorii de populaţie din contul mijloacelor bugetului municipal”.La audieri au participat reprezentanți ai administrației publice locale, ai instit
Compania aeriană sud-coreeană Korean Air a anunțat prelungirea suspendării zborurilor între Incheon și Dubai pînă la 15 martie, pe fondul tensiunilor continue din Orientul Mijlociu.Este vorba despre zborurile KE951 și KE952, efectuate între Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.{{868096}}Zborurile au fost redirecționate sau anulate pe 28 februarie, după atacurile aeriene ale SUA și Israel
În cadrul vizitei oficiale la Baku, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova.Interlocutorii au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie constituite în ambele parlamente și rolul acestora în intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea cooperării d
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în 2025. Potrivit Raportului prezentat în Parlament, anul trecut serviciile au fost acordate în 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decît în 2024.Responsabilii din cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat explică majorarea prin modificarea criteriilor de eligibilitate, extin
În ciuda criticilor, guvernarea a modificat Legea privind activitatea portului Giurgiulești: Parlamentul a votat în prima lectură # Noi.md
În ciuda criticilor publice, Guvernul Republicii Moldova a aprobat amendamentele la Legea privind activitatea Portului Liber Internațional Giurgiulești. Parlamentul a votat în prima lectură modificările la lege.{{868459}}Cu toate acestea, opinia publică și o serie de politicieni insistă că portul este „un element cheie al suveranității statului”, deoarece este singura ieșire a țării la mare și
Emiratele Arabe Unite iar în considerare înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari. Măsura ar putea limita accesul Teheranului la valută străină și comerțul global în contextul conflictului militar dintre SUA și Israel.Informația, care a apărut, joi, în Wall Street Journal, nu a putut fi verficată, scrie Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspu
Un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii romantice pe internet a fost destructurat la Chișinău. În schemă au fost implicați 11 recrutori ai unei rețele cu aproximativ 1000 de operatori care activau pe platforme de matrimoniale.Potrivit Poliției, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procuror
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, a organizat seminarul municipal pentru psihologii din instituțiile de învățămînt din capitală.Activitatea a fost desfășurată în contextul implementării Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive (Planul municipal Antidrog), avînd drept obiectiv consolidarea comp
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a cerut organizației de creditare nebancară „FLEX FINANCIAL” SRL să execute o decizie anterioară privind protecția consumatorilor.Potrivit unei hotărîri adoptate în cadrul ședinței CNPF din 3 martie 2026, autoritatea de supraveghere a acordat companiei un termen suplimentar de 90 de zile pentru a îndeplini prescripțiile stabilite încă în ianuarie 20
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor.Inițiativa legislativă transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiat pe aceste servicii. Documentul a fost votat în le
Jumătate de milion de lei sînt investiți în aceste zile pentru astuparea gropilor create pe drumurile naționale din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă.Șase echipe de muncitori de la SA „Drumuri Căușeni” lucrează pe drumurile R30, R26, R30.1, G118 și G110 pentru a acoperi cu asfalt rece gropile apărute în carosabil după topirea omătului.{{868707}}În jur de 75 de tone de asfalt rece sînt plani
Parlamentul a luat act de demisia Oxanei Gumennaia din funcția de adjunct al Avocatului Poporului # Noi.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.Oxana Gummenaia a depus cerere de demisie din motive personale.Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, care dețin funcții de de
Ambasada Federației Ruse la Chișinău susține că informațiile apărute în presă despre întrevederea ambasadorului agreat Oleg Ozerov și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au fost distorsionate.Potrivit misiunii diplomatice, tonul discuțiilor a fost interpretat greșit, transmite IPN.În comentariul misiunii diplomatice se arată că subiectele menționate în spațiul public nu corespun
Numirea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor a provocat tensiuni în Parlament și reacții critice din partea opoziției și a unor organizații civice. Majoritatea parlamentară a votat candidatura lui Herman von Hebel după modificarea legislației privind modul de desemnare a membrilor comisiei de vetting.Parlamentul l-a numit pe Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de
Odată cu venirea primăverii renaște buna dispoziție, renasc speranțele, renaște natura și odată cu ea apar ghioceii, considerați simbolul primăverii.Ghiocelul nu este doar un simbol al primăverii, ci și o verigă importantă în ecosistem, oferind hrană timpurie insectelor polenizatoare și contribuie la menținerea biodiversității pădurilor. Prin colectarea ghioceilor cu tot cu bulb, planta nu mai
