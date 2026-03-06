Mihai Popșoi și Jeyhun Bayramov au discutat la Baku extinderea cooperării moldo-azere
Noi.md, 6 martie 2026 19:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună, notează Noi.md.Cei doi miniștri au discutat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a dialogului bilateral în mai multe domenii de interes comun.
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus spre consultări, pe 6 martie, noi tarife la lumină, mai mici atît decît cele solicitate de furnizori, cît și decît cele aflate acum în vigoare.
Lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere continuă în mai multe zone din Chișinău. Autoritățile municipale anunță că echipele de drumari au fost mobilizate încă de la primele ore ale dimineții de vineri, 6 martie, pentru a interveni la înlăturarea defecțiunilor de pe carosabil și pentru a asigura condiții mai sigure de circulație.
Președinta Kosovo dizolvă parlamentul și convoacă alegeri anticipate, pentru a treia oară într-un an # Noi.md
Președinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat parlamentul vineri și a convocat alegeri anticipate, după ce forul legislativ a eșuat în alegerea unui nou șef de stat pînă la termenul constituțional, prelungind astfel blocajul politic care macina politica de la Pristina.
Finlanda intenționează să modifice legislația sa pentru a elimina restricțiile privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său, pentru a se alinia la politica de descurajare a NATO, alianță la care a aderat în 2023, transmite vineri AFP.
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, notează Noi.md.Evenimentele se desfășoară în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”. Spectacolele muzicale vor avea loc sîmbătă și duminică, 07-08 martie 2026, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{867846}}Locuitorii și o
Peru a oprit temporar exportul de gaze naturale pe fondul crizei energetice interne provocate de ruperea conductei de la cel mai mare cîmp de gaze din țară.
Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei și Industriei Minere, Angelo Alfaro Lombardi.
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capitulări necondiţionate, transmite news.ro, preluat de moldpres.”Nu va exista niciun acord cu Iranul decît în cazul unei capiturlări necondiţionate! După aceea, şi după alegerea unui lider (sau unor lideri) măreţ şi acceptabil, noi, împreună cu mulţi dintre minunaţii şi foarte curajoşii noştri
La Primăria municipiului Bălți, au avut loc consultări publice asupra proiectului de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2025–2026 pentru unele categorii de populaţie din contul mijloacelor bugetului municipal".
Compania aeriană sud-coreeană Korean Air a anunțat prelungirea suspendării zborurilor între Incheon și Dubai pînă la 15 martie, pe fondul tensiunilor continue din Orientul Mijlociu.
Este vorba despre zborurile KE951 și KE952, efectuate între Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.
În cadrul vizitei oficiale la Baku, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova.
Interlocutorii au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie constituite în ambele parlamente și rolul acestora în intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea cooperării dintre cele două țări.
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în 2025. Potrivit Raportului prezentat în Parlament, anul trecut serviciile au fost acordate în 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decît în 2024.
În ciuda criticilor, guvernarea a modificat Legea privind activitatea portului Giurgiulești: Parlamentul a votat în prima lectură # Noi.md
În ciuda criticilor publice, Guvernul Republicii Moldova a aprobat amendamentele la Legea privind activitatea Portului Liber Internațional Giurgiulești. Parlamentul a votat în prima lectură modificările la lege.{{868459}}Cu toate acestea, opinia publică și o serie de politicieni insistă că portul este „un element cheie al suveranității statului”, deoarece este singura ieșire a țării la mare și
Emiratele Arabe Unite iar în considerare înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari. Măsura ar putea limita accesul Teheranului la valută străină și comerțul global în contextul conflictului militar dintre SUA și Israel.
Informația, care a apărut, joi, în Wall Street Journal, nu a putut fi verficată, scrie Reuters.
Un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii romantice pe internet a fost destructurat la Chișinău. În schemă au fost implicați 11 recrutori ai unei rețele cu aproximativ 1000 de operatori care activau pe platforme de matrimoniale.
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, a organizat seminarul municipal pentru psihologii din instituțiile de învățămînt din capitală.
Activitatea a fost desfășurată în contextul implementării Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive (Planul municipal Antidrog), avînd drept obiectiv consolidarea competențelor profesionale ale psihologilor școlari în domeniul prevenirii consumului de substanțe psihoactive în rîndul elevilor.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a cerut organizației de creditare nebancară „FLEX FINANCIAL" SRL să execute o decizie anterioară privind protecția consumatorilor.
Codul contravențional a fost completat cu un articol nou, care prevede sancțiuni contravenționale pentru utilizarea dispozitivelor care încalcă drepturile de autor.
Inițiativa legislativă transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a serviciilor cu acces condiționat sau întemeiat pe aceste servicii.
Jumătate de milion de lei sînt investiți în aceste zile pentru astuparea gropilor create pe drumurile naționale din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă.
Șase echipe de muncitori de la SA „Drumuri Căușeni" lucrează pe drumurile R30, R26, R30.1, G118 și G110 pentru a acoperi cu asfalt rece gropile apărute în carosabil după topirea omătului.
Parlamentul a luat act de demisia Oxanei Gumennaia din funcția de adjunct al Avocatului Poporului # Noi.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați.Oxana Gummenaia a depus cerere de demisie din motive personale.Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, care dețin funcții de de
Ambasada Federației Ruse la Chișinău susține că informațiile apărute în presă despre întrevederea ambasadorului agreat Oleg Ozerov și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au fost distorsionate.
Potrivit misiunii diplomatice, tonul discuțiilor a fost interpretat greșit, transmite IPN.
Numirea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor a provocat tensiuni în Parlament și reacții critice din partea opoziției și a unor organizații civice. Majoritatea parlamentară a votat candidatura lui Herman von Hebel după modificarea legislației privind modul de desemnare a membrilor comisiei de vetting.Parlamentul l-a numit pe Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de
Odată cu venirea primăverii renaște buna dispoziție, renasc speranțele, renaște natura și odată cu ea apar ghioceii, considerați simbolul primăverii.Ghiocelul nu este doar un simbol al primăverii, ci și o verigă importantă în ecosistem, oferind hrană timpurie insectelor polenizatoare și contribuie la menținerea biodiversității pădurilor. Prin colectarea ghioceilor cu tot cu bulb, planta nu mai
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor.Bernard Lavigne și Herman von Hebel,propuși de partenerii de dezvoltare, au fost numiți în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Proiectul de hotărîre a fost votat de 53 de deputați. Bernard Lavigne a fost desemnat membru al Comisiei de evaluare exter
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău" în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unui lot de bijuterii, ca urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor ce aveau drept destinație orașul Paris.
DAAC digital – grup internațional de companii IT care creează și implementează, de peste 30 de ani, soluții inovative pentru suportul digital al dezvoltării informaționale a societății, statului și afacerilor. Birourile companiei sunt reprezentate în Republica Moldova, Uzbekistan și România.București, 6 martie 2026 – DAAC digital anunță participarea în calitate de Partener Gold la AI & BIG DAT
Mai mulți saci cu deșeuri menajere au fost descoperiți aruncați ilegal pe terenuri din extravilan, fapt care a determinat Primăria satului Costești să emită o atenționare oficială. În urma verificărilor efectuate, persoana vinovată a fost deja identificată.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat intenția Guvernului de a majora TVA-ul pentru sectorul HoReCa, subliniind că aceasta nu reprezintă doar o modificare fiscală, ci are efecte economice și sociale profunde. {{868068}}„Majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea PAS.Această hotărîre nu este doar o modificare fiscală – este o hotărîre cu efecte economice și social
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.
Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.
La Chișinău va avea loc premiera spectacolului „Scrisori din Milano”, un eveniment cultural dedicat memoriei sopranei Svetlana Burghiu și a scriitorului, scenaristului și regizorului Iacob Burghiu. Manifestarea este organizată în contextul festivalului Mărțișor și al Zilei Internaționale a Femeii.Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Belarus din Republica Moldova, în colaborare cu Age
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusul caz de violență în care ar fi fost implicată o educatoare dintr-o grădiniță din municipiul Chișinău.Ministerul informează că situația va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică de pe lîngă Ministerul Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, notează Noi.md.{{868883}}MEC c
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie, în raionul Rezina, a fost organizată masa rotundă care a reunit aproximativ 60 de femei activiste și membre de sindicat din diverse domenii de activitate, notează Noi.md.Participantele au fost salutate de vicepreședintele raionului Rezina, Valentin Rotari, care a apreciat implicarea activă a femeilor în mișcarea sindicală și contribuția lor l
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a propus revizuirea metodologiei actuale de aderare la Uniunea Europeană.Potrivit acesteia, regulile actuale de extindere a UE nu corespund realităților geopolitice moderne și necesită actualizare.{{868780}}Kos a subliniat că mecanismul actual de aderare la UE este prea lent și nu permite o reacție rapidă la provocările de securitate.Potr
Procesul de vetting al procurorilor se prelungește: lipsa analiștilor încetinește evaluările # Noi.md
Procesul de evaluare externă a procurorilor (vetting) durează mai mult decît a fost prevăzut inițial, iar autoritățile nu pot indica deocamdată un termen clar pentru finalizarea procedurii.Potrivit reprezentanților Comisiei de evaluare a procurorilor, ritmul evaluărilor este încetinit de mai multe circumstanțe, printre care lipsa de personal specializat.{{868721}}Vicepreședinta Comisiei de
Statele Unite și Venezuela vor restabili 'relațiile diplomatice' întrerupte în 2019, a anunțat joi Departamentul de Stat american, în contextul în care secretarul american de interne, Doug Burgum, aflat în vizită la Caracas, și-a exprimat încrederea în perspectivele miniere și petroliere, la două luni după capturarea lui Nicolás Maduro, relatează AFP.
În urma confirmării focarului de Pesta porcină africană în exploatația profesională din satul Pelinia, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Drochia s-au întrunit în ședință de lucru la data de 6 martie 2026.
Președintele SUA, Donald Trump, a dat de înțeles că dorește o schimbare completă a conducerii în Iran. Potrivit acestuia, există mai mulți candidați pentru rolul de „lider bun".
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni au manifestat integritate, denunțînd cinci acte de corupere.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 6 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 7 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,54 lei/litru (+21 bani), iar al motorinei standard – 22,87 lei/litru (+63 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
Moldova și Olanda dau start implementării Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii # Noi.md
Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente climatic, la începutul acestui an, începe să fie pus în aplicare, prin lansarea grupului de lucru responsabil de coordonarea acțiunilor asumate.Prima ședință a acestui grup a reunit reprezentanți ai ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și delegația olandeză, care au discutat pr
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepției disciplinei școlare „Literatura universală" din învățămîntul liceal.
Prima instruire a viitorilor mentori din cadrul campaniei „Matematica de la egal la egal" a avut loc joi la Chișinău, la Liceul Teoretic „Spiru Haret", notează Noi.md.
Aproximativ 300 de elevi din instituțiile de învățămînt din raioanele din centru au participat la sesiune, unde au fost familiarizați cu obiectivele programului și cu metodele interactive prin care își vor sprijini colegii din clasele mai mici.
Fiecare piele este diferită, iar produsele nu funcționează la fel pentru toată lumea. De aceea, primul pas spre o piele sănătoasă este să îți identifici corect tipul de ten. Odată ce știi de ce are nevoie pielea ta, poți evita produsele nepotrivite și poți construi o rutină simplă și eficientă.Care sunt principalele tipuri de tenTenul normalEste considerat ideal datorită echilibrului nat
Moldova și Azerbaidjanul își intensifică cooperarea în domeniul politic, comercial-economic, energetic și în alte domenii.
Despre acest lucru s-a discutat în cadrul întîlnirii pe care președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a avut-o la Baku cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.
Chișinăul găzduiește o conferință internațională despre bazele constituționale ale dezvoltării pașnice a Republicii Moldova # Noi.md
La Chișinău va avea loc pe 7 martie 2026 conferința internațională științifico-practică cu genericul „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile a Republicii Moldova”. Evenimentul este organizat de Institutul Justiției Constituționale, în colaborare cu Uniunea Juriștilor din Moldova și mai multe asociații etnoculturale din țară.Conferința se va desfășura între orele 10:00 și 14
„Scumpim pentru că se consumă". Așa explică vînzătorii din piețe creșterea prețurilor la produse în plin post al Paștelui.
În timp ce persoanele care țin post caută alternative la carne și lactate, ele spun că prețurile la roșii, fasole sau fructe sunt ridicate pentru bugetul lor. În aceste condiții, mulți cumpărători au ajuns să ia legumele „cu bucata".
Modificarea regulilor pentru vetting stîrnește critici: CRJM vorbește despre lipsă de transparență # Noi.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) s-a expus în legătură cu modificările legislative adoptate de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor.CRJM menționează că modul și rapiditatea cu care a fost introdus și adoptat amendamentul ridică întrebări legate de respectarea principiilor de transparență și de consens politic, recomandate anterior de Comisi
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău a luat act de informațiile apărute în spațiul public și în mass-media referitoare la cazul de comportament agresiv al unui cadru didactic față de copii într-o instituție de educație timpurie din municipiul Chișinău.
Direcția tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța, integritatea și bunăstarea copiilor.
Două automobile ale serviciului de încasare al băncii de stat ucrainene Oschadbank, în care se aflau șapte angajați, au fost reținute pe 5 martie în Ungaria în timpul transportului de valută străină.
Valuta era transportată în cadrul unui acord între Oschadbank și Raiffeisen Bank Austria.
Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituției și nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 5 martie, la Jurnal TV.Șefa statului spune că poate contribui la dezvoltarea țării „și din alte funcții”. Ea a respins, totodată, și speculațiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcția de președinte al României, tr
