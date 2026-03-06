Mihai Popșoi și Jeyhun Bayramov au discutat la Baku extinderea cooperării moldo-azere

12:00

„Scumpim pentru că se consumă”. Așa explică vînzătorii din piețe creșterea prețurilor la produse în plin post al Paștelui.În timp ce persoanele care țin post caută alternative la carne și lactate, ele spun că prețurile la roșii, fasole sau fructe sunt ridicate pentru bugetul lor. În aceste condiții, mulți cumpărători au ajuns să ia legumele „cu bucata”.{{503535}}”S-au majorat foarte mult ș