Mii de persoane și-au îmbunătățit vederea anul trecut în urma operaților de cataractă

12:30

Fiecare piele este diferită, iar produsele nu funcționează la fel pentru toată lumea. De aceea, primul pas spre o piele sănătoasă este să îți identifici corect tipul de ten. Odată ce știi de ce are nevoie pielea ta, poți evita produsele nepotrivite și poți construi o rutină simplă și eficientă.Care sunt principalele tipuri de tenTenul normalEste considerat ideal datorită echilibrului nat