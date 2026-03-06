În ciuda criticilor, guvernarea a modificat Legea privind activitatea portului Giurgiulești: Parlamentul a votat în prima lectură

13:30

Președintele SUA, Donald Trump, a dat de înțeles că dorește o schimbare completă a conducerii în Iran. Potrivit acestuia, există mai mulți candidați pentru rolul de „lider bun”.„Vrem să venim și să curățăm totul. Nu avem nevoie de cineva care să refacă totul în decurs de 10 ani”, a subliniat Trump.El a adăugat că SUA doresc ca Iranul să aibă un „lider bun”, iar Washingtonul are deja pe cin