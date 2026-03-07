Imagini din satelit recente indică o posibilă bază rusească de rachete „Oreșnik” în Belarus

18:00

Mii de persoane îndoliate au umplut străzile din Minab, în sudul Iranului, pentru a plânge moartea a peste 100 de eleve ucise într-un atac asupra unei școli de fete, pe 28 februarie. Statele Unite și Israelul afirmă că nu au cunoștință de niciun atac asupra școlii, dar autoritățile iraniene acuză cele două țări de moartea victimelor, care a avut loc în aceeași zi cu atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului. De asemenea, iranienii au spus că vor să sesizeze forurile juridice interna...