Viceministru ucrainean despre embargoul la produsele moldovenești: N-am avut altă opțiune
Europa Libera Moldova, 3 martie 2026 17:00
Viceministru ucrainean despre embargoul la produsele moldovenești: N-am avut altă opțiune
Negru și Boțan, despre crearea unui fond pentru reintegrarea Transnistriei, după modelul Germaniei # Europa Libera Moldova
Crearea unui fond de convergență este „cea mai reușită inițiativă” a Chișinăului din încercările de a soluționa problema transnistreană și pare a fi inspirată din experiența reunificării Germaniei, spune analistul Igor Boțan, unul dintre invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”....
Ivan Suhov (32 de ani) e medic veterinar la o fermă de vaci din Horești, Ialoveni. A ajuns în sat acum trei ani, împreună cu familia, fugind din calea războiului din Ucraina, unde a practicat meseria timp de cinci ani. În R. Moldova activează circa 600 de veterinari, fiecare al treilea - în Chișinău....
Drone ucrainene au atacat mai multe obiective în Rusia, inclusiv o uzină chimică din regiunea Smolensk, unde cel puțin șapte persoane au fost ucise, potrivit oficialilor ruși. Kievul nu a confirmat atacul, dar afirmă că a lovit recent o instalație de apărare situată adânc în teritoriul rus....
„Nu, nu este el”. La o morgă ucraineană, unde familiile celor dispăruți pe front caută răspunsuri # Europa Libera Moldova
La Dnipro, într-o morgă unde ajung soldați ucraineni fără nume, familiile vin cu fotografii și speranțe fragile. Viktoria Harașcenko înregistrează trupurile neidentificate, verifică plăcuțele militare și vorbește cu rudele care își caută apropiații dispăruți. În fiecare zi, asistă la același amestec de speranță și teamă – și spune că nu există cuvinte care să aline o pierdere definitivă....
O armată în mișcare: Echipamente americane observate în Europa, pe fondul tensiunilor cu Iranul # Europa Libera Moldova
În timp ce forțele americane se acumulează în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor în creștere cu Iranul, fotografii au surprins imagini cu unități navale și aeriene în mișcare - din Creta până în Azore, din Marea Britanie până în Bulgaria....
INTERVIU | Blocaj electoral în Găgăuzia: vicepreședintele CEC, Pavel Postica, despre soluții și termenul „realist” pentru alegeri # Europa Libera Moldova
De luni de zile, procesele electorale din Găgăuzia se află în impas, marcate de conflicte juridice și litigii în instanță. Atât autoritățile de la Comrat, cât și cele de la Chișinău încearcă acum să descurce ghemul de probleme complicate și să deblocheze situația. Într-un interviu acordat Europei Libere, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, Pavel Postica, a explicat cauzele blocajului, a descris trei scenarii posibile pentru depășirea crizei și a estimat care ar pu...
Pakistanul bombardează Kabulul, într-un „război deschis” împotriva guvernului taliban din Afganistan # Europa Libera Moldova
Jurnaliștii AFP din Kabul și Kandahar au auzit explozii și au văzut avioane pe cer în zori, în timp ce Pakistanul lansa atacuri aeriene asupra capitalei afgane și asupra bazei de putere din sud a autorităților talibane. Cea mai recentă operațiune a Pakistanului a avut loc după ce forțele afgane au atacat trupele pakistaneze de frontieră joi seara, ca răspuns la atacurile aeriene anterioare ale Islamabadului. Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat în ultimele luni, punctele de tre...
O dată pe lună, bărbați din Chișinău și din cinci raioane ale R. Moldova se întâlnesc la Clubul Taților, unde discută diverse teme sau probleme legate de interacțiunea lor cu copiii. Proiectul este menit să combată stereotipurile și violența pe bază de gen și este finanțat de Uniunea Europeană....
25 februarie 2026
Oazu Nantoi, despre direcția în care se îndreaptă războiul din Ucraina, după 4 ani de invazie rusească # Europa Libera Moldova
În această ediție, fostul deputat PAS, Oazu Nantoi, vorbește despre „cel mai realist scenariu” în care s-ar putea încheia războiul pornit de Rusia în Ucraina. L-am mai întrebat pe invitat – expert în chestiunea transnistreană – care sunt cele mai importante urmări ale războiului pentru R. Moldova și cum s-au schimbat datele problemei transnistrene....
În premieră, elevii din școlile cu predare în rusă care urmează să susțină examenele de absolvire a gimnaziului au parte de meditații gratuite la română. La Liceul „Tudor Zanet” din Congaz, 24 de elevi fac ore suplimentare pentru a-și spori șansele de promovare. Unii spun că nu cunosc deloc româna....
24 februarie 2026
Dă-mi numele înapoi! Cât de grea și traumatizantă e identificarea soldaților ucraineni căzuți în război # Europa Libera Moldova
De la recuperarea soldaților căzuți pe front la analiza criminalistică și prelevarea probelor ADN de la familii, corespondentul RFE/RL Marian Kușnir urmărește procesul dificil de identificare a militarilor dispăruți în războiul din Ucraina....
La trei kilometri de granița cu Ucraina, în satul Tudora, alături de cei peste o mie de localnici trăiesc circa 50 de refugiați ucraineni. Mulți sunt aici chiar de la începutul războiului. Deși Moldova le-a devenit a doua casă, speră că războiul se va încheia în curând și vor reveni în țara lor....
