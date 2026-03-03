Viceministru ucrainean despre embargoul la produsele moldovenești: N-am avut altă opțiune

08:50

Jurnaliștii AFP din Kabul și Kandahar au auzit explozii și au văzut avioane pe cer în zori, în timp ce Pakistanul lansa atacuri aeriene asupra capitalei afgane și asupra bazei de putere din sud a autorităților talibane. Cea mai recentă operațiune a Pakistanului a avut loc după ce forțele afgane au atacat trupele pakistaneze de frontieră joi seara, ca răspuns la atacurile aeriene anterioare ale Islamabadului. Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat în ultimele luni, punctele de tre...