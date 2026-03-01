Povestea unei tinere rome lesbiene: de la negarea identității și rușine, la acceptare și mândrie

08:10

La Kiev, peste o mie de blocuri de locuințe rămân fără încălzire de mai bine de o lună. În unele case, nu există nici apă, nici electricitate. Asistenții sociali le propun pensionarilor să se mute temporar la pensiuni din afara orașului. Printre aceștia se află și Ludmila, în vârstă de 83 de ani, care s-a refugiat la Kiev din orașul Kosteantinivka, de lângă linia frontului....