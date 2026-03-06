Trump îndeamnă forțele iraniene să depună armele, iar civilii să se revolte

18:30

Participanții la războiul de pe Nistru au fost omagiați la Chișinău pe 2 martie, la 34 de ani de la începerea luptelor. Mai mulți veterani și-au exprimat speranța că aderarea la UE va duce și la reintegrarea Republicii Moldova. Președinția a spus că, în cele aproape patru luni de lupte, și-au pierdut viața 321 de oameni, „potrivit datelor oficiale”. Alte estimări spun că numărul total al morților ar fi de aproape 1000, dar cifrele vehiculate de administrația separatistă de la Tiraspol sunt puse...