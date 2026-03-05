„Aici e ca în Europa”. Cum se adaptează tinerii din regiunea transnistreană la universitățile din Chișinău
Europa Libera Moldova, 5 martie 2026 16:40
„Aici e ca în Europa”. Cum se adaptează tinerii din regiunea transnistreană la universitățile din Chișinău
16:50
Toate punctele de trecere a frontierei în România aplică noi reguli de intrare. Ce trebuie să știe cetățenii din R. Moldova # Europa Libera Moldova
Poliția de Frontieră a R. Moldova anunță că EES a devenit operațional de azi și la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar) și Ungheni-Iași (feroviar). Astfel, la prima intrare după operaționalizarea sistemului, cetățenilor moldoveni care trec granița prin aceste puncte li se colectează date biometrice: imaginea facială și patru amprente digitale. Datele sunt necesare pentru crearea unui dosar individual. La călăto...
INTERVIU | Ambasadorul Moldovei la Tel Aviv, despre situația moldovenilor din Israel și opțiunile de plecare, pe fondul atacurilor iraniene # Europa Libera Moldova
Ambasadorul a oferit un interviu Europei Libere despre situația din Israel în cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, în una dintre pauzele dintre loviturile de răspuns. Roitman a spus că țara se află în stare de război și a îndemnat oamenii să urmeze cu strictețe toate măsurile de siguranță. Spațiul aerian al Israelului rămâne închis cel puțin până vineri, dar căile de ieșire terestre prin Egipt și Iordania sunt accesibile. Embed Răspândește Interviu cu...
Elvira Drangoi: „Când spun că sunt romă, lesbiană, feministă, mă simt puternică” # Europa Libera Moldova
Elvira Drangoi s-a născut în satul Zârnești din raionul Cahul, într-o comunitate cu mulți romi. A copilărit pe strada care despărțea mahalaua romilor de restul satului. Își amintește cum un vecin mai în vârstă o învăța să numere și să spună alte câteva cuvinte în romani. În familie se vorbea doar în română: tatăl ei, de etnie romă, nu vorbea în limba maternă, chiar dacă mama ei - pe jumătate armeancă și pe jumătate moldoveancă - spunea că și-ar dori să învețe romani, povestește Elvira în ultimul...
Povestea unei tinere rome lesbiene: de la negarea identității și rușine, la acceptare și mândrie # Europa Libera Moldova
La școală ascundea faptul că este romă, iar în adolescență era homofobă. Elvira Drangoi a parcurs un drum lung de căutare de sine - de la negarea propriilor identități și rușine, până la acceptare și asumare. Astăzi militează pentru drepturile femeilor, ale persoanelor queer și ale romilor....
„Eu sunt în Kupiansk, iar Gherasimov - nu”. Ucraina luptă cu dezinformarea rusă # Europa Libera Moldova
În ultima jumătate de an, Rusia a pretins de mai multe ori că a cucerit orașul Kupiansk, un important centru logistic din nord-estul Ucrainei, precum și localități din imediata apropiere. Pentru a combate dezinformarea rusă, militari ucraineni au realizat video-uri din centrul Kupinaskului, despre care Moscova a spus însă că sunt generate cu inteligența artificială (IA). La Kupiansk, luptele continuă, dar linia frontului rămâne mai mut statică, la fel ca în alte regiuni, pe măsură ce războiul a...
Negru și Boțan, despre crearea unui fond pentru reintegrarea Transnistriei, după modelul Germaniei # Europa Libera Moldova
Crearea unui fond de convergență este „cea mai reușită inițiativă” a Chișinăului din încercările de a soluționa problema transnistreană și pare a fi inspirată din experiența reunificării Germaniei, spune analistul Igor Boțan, unul dintre invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”....
Ivan Suhov (32 de ani) e medic veterinar la o fermă de vaci din Horești, Ialoveni. A ajuns în sat acum trei ani, împreună cu familia, fugind din calea războiului din Ucraina, unde a practicat meseria timp de cinci ani. În R. Moldova activează circa 600 de veterinari, fiecare al treilea - în Chișinău....
Drone ucrainene au atacat mai multe obiective în Rusia, inclusiv o uzină chimică din regiunea Smolensk, unde cel puțin șapte persoane au fost ucise, potrivit oficialilor ruși. Kievul nu a confirmat atacul, dar afirmă că a lovit recent o instalație de apărare situată adânc în teritoriul rus....
„Nu, nu este el”. La o morgă ucraineană, unde familiile celor dispăruți pe front caută răspunsuri # Europa Libera Moldova
La Dnipro, într-o morgă unde ajung soldați ucraineni fără nume, familiile vin cu fotografii și speranțe fragile. Viktoria Harașcenko înregistrează trupurile neidentificate, verifică plăcuțele militare și vorbește cu rudele care își caută apropiații dispăruți. În fiecare zi, asistă la același amestec de speranță și teamă – și spune că nu există cuvinte care să aline o pierdere definitivă....
O armată în mișcare: Echipamente americane observate în Europa, pe fondul tensiunilor cu Iranul # Europa Libera Moldova
În timp ce forțele americane se acumulează în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor în creștere cu Iranul, fotografii au surprins imagini cu unități navale și aeriene în mișcare - din Creta până în Azore, din Marea Britanie până în Bulgaria....
INTERVIU | Blocaj electoral în Găgăuzia: vicepreședintele CEC, Pavel Postica, despre soluții și termenul „realist” pentru alegeri # Europa Libera Moldova
De luni de zile, procesele electorale din Găgăuzia se află în impas, marcate de conflicte juridice și litigii în instanță. Atât autoritățile de la Comrat, cât și cele de la Chișinău încearcă acum să descurce ghemul de probleme complicate și să deblocheze situația. Într-un interviu acordat Europei Libere, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, Pavel Postica, a explicat cauzele blocajului, a descris trei scenarii posibile pentru depășirea crizei și a estimat care ar pu...
Pakistanul bombardează Kabulul, într-un „război deschis” împotriva guvernului taliban din Afganistan # Europa Libera Moldova
Jurnaliștii AFP din Kabul și Kandahar au auzit explozii și au văzut avioane pe cer în zori, în timp ce Pakistanul lansa atacuri aeriene asupra capitalei afgane și asupra bazei de putere din sud a autorităților talibane. Cea mai recentă operațiune a Pakistanului a avut loc după ce forțele afgane au atacat trupele pakistaneze de frontieră joi seara, ca răspuns la atacurile aeriene anterioare ale Islamabadului. Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat în ultimele luni, punctele de tre...
O dată pe lună, bărbați din Chișinău și din cinci raioane ale R. Moldova se întâlnesc la Clubul Taților, unde discută diverse teme sau probleme legate de interacțiunea lor cu copiii. Proiectul este menit să combată stereotipurile și violența pe bază de gen și este finanțat de Uniunea Europeană....
Oazu Nantoi, despre direcția în care se îndreaptă războiul din Ucraina, după 4 ani de invazie rusească # Europa Libera Moldova
În această ediție, fostul deputat PAS, Oazu Nantoi, vorbește despre „cel mai realist scenariu” în care s-ar putea încheia războiul pornit de Rusia în Ucraina. L-am mai întrebat pe invitat – expert în chestiunea transnistreană – care sunt cele mai importante urmări ale războiului pentru R. Moldova și cum s-au schimbat datele problemei transnistrene....
În premieră, elevii din școlile cu predare în rusă care urmează să susțină examenele de absolvire a gimnaziului au parte de meditații gratuite la română. La Liceul „Tudor Zanet” din Congaz, 24 de elevi fac ore suplimentare pentru a-și spori șansele de promovare. Unii spun că nu cunosc deloc româna....
