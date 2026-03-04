Războiul de pe Nistru, prin ochii unui medic militar

10:20

Elvira Drangoi s-a născut în satul Zârnești din raionul Cahul, într-o comunitate cu mulți romi. A copilărit pe strada care despărțea mahalaua romilor de restul satului. Își amintește cum un vecin mai în vârstă o învăța să numere și să spună alte câteva cuvinte în romani. În familie se vorbea doar în română: tatăl ei, de etnie romă, nu vorbea în limba maternă, chiar dacă mama ei - pe jumătate armeancă și pe jumătate moldoveancă - spunea că și-ar dori să învețe romani, povestește Elvira în ultimul...