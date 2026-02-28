Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Teheranul ripostează cu rachete balistice, alertă maximă în Israel
Situație explozivă în Orientul Mijlociu. Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană a lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, într-o operațiune care, potrivit unor surse citate de Reuters, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa, Truth Social, în care confirmă implicarea Statelor Unite în atacul asupra Iranului. Ținta ar fi fost întregul regim iranianPotrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectivul operațiunii ar fi vizat „întregul regim iranian”, inclusiv pe liderul suprem, Ali Khamenei, care, conform surselor oficiale, nu s-ar afla în prezent la Teheran.Mass-media iraniană relatează că în centrul capitalei Teheran s-au auzit cel puțin trei explozii. Agenția Fars susține că mai multe rachete ar fi lovit zona Republic din oraș. Totodată, Israelul ar fi bombardat masiv și orașul Isfahan, unde este situat unul dintre centrele nucleare ale Iranului.Surse apropiate armatei israeliene afirmă că urmează cel puțin patru zile de lovituri intense comune. Iranul a lansat rachete balistice spre IsraelCa reacție, Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului. Sirenele de alarmă au răsunat în toată țara, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească în buncăre.Armata israeliană a anunțat că, începând cu ora 08:00, întreg teritoriul a trecut de la nivelul „Activitate maximă” la „Activitate esențială”, ceea ce presupune restricții severe și activarea procedurilor de urgență. O alertă a fost transmisă pe telefoanele mobile ale cetățenilor, prin care aceștia sunt sfătuiți să rămână în apropierea spațiilor protejate. Spitale în regim de urgență, spațiul aerian închisMinisterul Sănătății din Israel a declarat cel mai înalt nivel de alertă. Mai multe spitale mari au trecut în regim subteran de funcționare.Centrul medical Sourasky Medical Center din Tel Aviv a deschis un spital de urgență subteran și a început transferul pacienților în zone fortificate. „Unitățile sensibile funcționează deja în spații protejate”, au anunțat reprezentanții instituției.În paralel, Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, potrivit autorității aeroportuare, pe fondul escaladării rapide a conflictului. Teheranul „va arăta diferit mâine”Reprezentanți ai armatei israeliene au transmis că operațiunea este în desfășurare și au avertizat că Teheranul „va arăta diferit mâine”, semnalând posibilitatea unei intensificări a loviturilor.
