Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, găsit mort sub dărâmături după atacurile aeriene SUA–Israel asupra Teheranului
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene americane și israeliene asupra Teheranului, potrivit unor oficiali din domeniul informațiilor citați de presa internațională. Informația nu a fost confirmată oficial, iar autoritățile iraniene neagă ferm decesul ayatollahului.Potrivit surselor citate, trupul lui Khamenei ar fi fost recuperat dintre dărâmături, prezentând răni provocate de schije, în urma unei „operațiuni militare majore” lansate de președintele SUA, Donald Trump, cu scopul declarat de a slăbi sau chiar răsturna regimul de la Teheran.Documente fotografice care ar confirma asasinarea liderului iranian ar fi fost prezentate premierului israelian Benjamin Netanyahu și oficialilor de rang înalt din domeniul apărării din Israel. De asemenea, potrivit relatărilor, aceleași imagini i-ar fi fost arătate și președintelui american.Israelul ar fi efectuat un atac masiv asupra complexului în care se afla Khamenei, în debutul unei serii de bombardamente lansate sâmbătă dimineață asupra Iranului. Anterior, Netanyahu declara că „semnele cresc că Khamenei nu mai este printre noi”.În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a susținut că liderul suprem este „în siguranță și sănătos”. De altfel, potrivit postului Sky News, care citează mass-media de stat iraniană, Khamenei este în viață și continuă să conducă țara. „Pot spune cu certitudine că liderul revoluției este ferm și comandă cu hotărâre”, a declarat o sursă din conducerea iraniană.În urma atacurilor, Teheranul a răspuns prin lansarea mai multor valuri de rachete balistice asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra cartierului general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain.Președintele american, Donald Trump, a declarat că „crede” că informația privind moartea lui Khamenei este corectă. „Simțim că aceasta este o poveste adevărată”, a afirmat el, adăugând că „majoritatea” conducerii iraniene ar fi fost eliminată în urma atacurilor americano-israeliene. „Am provocat daune uriașe. Le-ar trebui ani pentru a reconstrui”, a susținut liderul de la Casa Albă.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.