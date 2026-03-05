(VIDEO) Guțul, la schimb pentru angajați SIS?/ Școlile din Transnistria, fără căldură/ Rusia va sista gazul?

09:50

În ultima perioadă, minorii sunt folosiți drept curieri în rețelele de trafic de droguri. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului penal și a Codului contravențional, astfel încât sancțiunile pentru cei care utilizează copiii în astfel de scopuri să fie înăsprite. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor […] The post Copiii, folosiți drept curieri în traficul de droguri. MAI: Avem un proiect de lege. Sancțiunile vor fi mai dure appeared first on NewsMaker.