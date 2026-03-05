Omorul din subsolul unui bloc din Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv și cu o învinuire adițională

19:40

Ucraina ar putea introduce chiar zilele acestea licențierea importului de vin, struguri și alcool tare din Republica Moldova, ca reacție la interdicția impusă de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Declarațiile au fost făcute de viceministrul Economiei din Ucraina, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Oficialul a precizat că proiectul de hotărâre ar […]