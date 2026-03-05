18 900 kg de rodii, contaminate cu reziduuri de pesticide și destinate comercializării în Moldova, depistate la frontieră (FOTO/VIDEO)

12:30

Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi obligați să presteze 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar ar putea fi plasați în arest contravențional până la 15 zile, transmite IPN. Inițiativa a fost […] The post „Avem tați răi de plată“: sancțiuni mai aspre pentru părinții care nu achită pensia de întreținere – proiect de lege appeared first on NewsMaker.