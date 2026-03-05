18 900 kg de rodii, contaminate cu reziduuri de pesticide și destinate comercializării în Moldova, depistate la frontieră (FOTO/VIDEO)
NewsMaker, 5 martie 2026 16:40
Un lot de 18 900 kg de rodii, contaminat cu reziduuri de pesticide și destinat comercializării în Republica Moldova, a fost depistat la frontieră în cadrul controalelor asupra produselor de origine vegetală. Fructele au fost nimicite înainte de a ajunge pe piață. Informațiile au fost raportate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), într-un comunicat […] The post 18 900 kg de rodii, contaminate cu reziduuri de pesticide și destinate comercializării în Moldova, depistate la frontieră (FOTO/VIDEO) appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum 10 minute
16:50
Mai multă română la TV. Parlamentul, sesizat de Consiliul Audiovizualului: s-a constatat o scădere a conținutului local # NewsMaker
Consiliul Audiovizualului cere ca posturile TV din Moldova să difuzeze cel puțin 50% conținut în limba română din totalul emisiei zilnice, iar programele străine să fie dublate sau subtitrare exclusiv în română. Propunerile fac parte dintr-un pachet de cinci modificări legislative transmise pe 5 martie Parlamentului și Ministerului Culturii. Demersul vine după ce o analiză […] The post Mai multă română la TV. Parlamentul, sesizat de Consiliul Audiovizualului: s-a constatat o scădere a conținutului local appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
16:40
Acum 2 ore
15:30
Usatîi nu renunță: va încerca din nou să organizeze un concert „Ruki Vverh” în Moldova: „Ăștia din PAS primii vor veni” (VIDEO) # NewsMaker
Renato Usatîi, deputat și lider al „Partidului Nostru”, va încerca din nou să aducă trupa rusească „Ruki Vverh” în Republica Moldova pentru un concert, după ce, în iulie 2025, membrii grupului nu au fost lăsați să intre în țară. Politicianul a spus că se va afla în Franța pe 8 martie, unde trupa are programat […] The post Usatîi nu renunță: va încerca din nou să organizeze un concert „Ruki Vverh” în Moldova: „Ăștia din PAS primii vor veni” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
15:20
Arsuri, amputații și poluare record de Revelion: Avocatul Poporului cere interzicerea artificiilor pentru uz individual # NewsMaker
Oficiul Avocatului Poporului cere restricționarea sau chiar interzicerea artificiilor, pentru uz individual, după ce datele colectate între decembrie 2025 și februarie 2026 arată că produsele pirotehnice au cauzat traumatisme grave, au poluat aerul din Chișinău și au generat sute de sesizări la poliție. Raportul a fost prezentat pe 4 martie în fața Comisiei parlamentare pentru […] The post Arsuri, amputații și poluare record de Revelion: Avocatul Poporului cere interzicerea artificiilor pentru uz individual appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Guțul, la schimb pentru angajați SIS?/ Școlile din Transnistria, fără căldură/ Rusia va sista gazul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— 82 de cetățeni moldoveni s-au întors din Dubai— Putin amenință că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa— Moldova introduce limite la exportul produselor petroliere— Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre— […] The post (VIDEO) Guțul, la schimb pentru angajați SIS?/ Școlile din Transnistria, fără căldură/ Rusia va sista gazul? appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
15:00
„Eliberați sala” vs „Nu eliberăm”. Tensiuni la Primăria Chișinău: a fost chemată poliția (VIDEO) # NewsMaker
Debutul prezentării Planului de Mobilitate Urbană a municipiului Chișinău a fost marcat de tensiuni pe 5 martie. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut ca planul să fie prezentat în altă sală și nu în sala de ședințe a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). PAS a invocat faptul că a convocat o […] The post „Eliberați sala” vs „Nu eliberăm”. Tensiuni la Primăria Chișinău: a fost chemată poliția (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
14:30
MAE, reacție la declarațiile lui Usatîi despre ofițeri SIS reținuți la Moscova: Ambasada depune efort pentru eliberarea cetățenilor # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe depune efort diplomatic pentru eliberarea cetățenilor moldoveni reținuți în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută pe 5 martie în contextul declarațiilor liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind cei doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate care ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești din aprilie 2025. MAE a precizat că […] The post MAE, reacție la declarațiile lui Usatîi despre ofițeri SIS reținuți la Moscova: Ambasada depune efort pentru eliberarea cetățenilor appeared first on NewsMaker.
14:10
(VIDEO) Moldova are carburanți pentru 18–20 de zile: ANRE îndeamnă oamenii să nu intre în panică # NewsMaker
Moldova are rezerve de carburanți pentru 18–20 de zile. ANRE îndeamnă populația să evite cumpărăturile în exces și reacțiile de panică. Astfel de comportamente ar genera o cerere artificială pe piață, iar în rezultat ar putea apărea lipsuri nejustificate de combustibil. Între timp, prețurile continuă să crească. În data de 5 martie, motorina s-a scumpit […] The post (VIDEO) Moldova are carburanți pentru 18–20 de zile: ANRE îndeamnă oamenii să nu intre în panică appeared first on NewsMaker.
13:40
„Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”: Grosu, despre criza energetică din Transnistria și acțiunile Chișinăului # NewsMaker
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat pe 5 martie criza energetică din regiunea transnistreană. Înaintea ședinței Legislativului, oficialul a declarat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică acordă periodic licențe pentru importul de resurse energetice în stânga Nistrului, cu respectarea transparenței și a normelor internaționale. Grosu a subliniat totodată că cetățenii din regiune sunt „ai […] The post „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent”: Grosu, despre criza energetică din Transnistria și acțiunile Chișinăului appeared first on NewsMaker.
13:30
Omorul din subsolul unui bloc din Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv și cu o învinuire adițională # NewsMaker
Bărbatul de 39 de ani, învinuit de omorul dintr-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al Chișinăului, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 zile. Informația a fost raportată de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat. Potrivit sursei citate, procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 zile împotriva bănuitului, iar instanța a acceptat demersul […] The post Omorul din subsolul unui bloc din Chișinău: suspectul, plasat în arest preventiv și cu o învinuire adițională appeared first on NewsMaker.
13:20
Carburanții se scumpesc din nou. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime pentru 6 martie. Prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 24,33 lei/litru, cu 16 de bani mai mult decât pe 5 martie. Prețul maxim pentru motorina standard va fi 22,24 lei/litru, cu 47 de bani mai mult decât […] The post Noi scumpiri la pompă: cât vor costa benzina și motorina pe 6 martie appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
13:00
După ce numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting a eșuat, PAS a venit cu un amendament, înregistrat pe 4 martie. Deputatul PAS, Igor Chiriac, care a înaintat amendamentul, a spus că acesta este un mecanism de deblocare a situației. Dacă candidații externi nu întrunesc numărul de voturi cerut – 61 – Comisia juridică […] The post Membrii Comisiei Vetting vor putea fi aleși cu 51, nu 61 de voturi. Amendament PAS appeared first on NewsMaker.
12:40
Usatîi susține că doi ofițeri SIS sunt reținuți la Moscova din aprilie 2025. Grosu: „Astfel de afirmații pot dăuna” # NewsMaker
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Informația a fost comunicată pe 4 martie la o emisiune de la Jurnal TV de către liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Înaintea ședinței Parlamentului […] The post Usatîi susține că doi ofițeri SIS sunt reținuți la Moscova din aprilie 2025. Grosu: „Astfel de afirmații pot dăuna” appeared first on NewsMaker.
12:30
„Avem tați răi de plată“: sancțiuni mai aspre pentru părinții care nu achită pensia de întreținere – proiect de lege # NewsMaker
Părinții care nu achită pensia de întreținere pentru copii riscă sancțiuni mai dure. Potrivit unui proiect de lege înregistrat la Parlament, aceștia ar putea fi obligați să presteze 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar ar putea fi plasați în arest contravențional până la 15 zile, transmite IPN. Inițiativa a fost […] The post „Avem tați răi de plată“: sancțiuni mai aspre pentru părinții care nu achită pensia de întreținere – proiect de lege appeared first on NewsMaker.
12:20
„Am propus un mecanism de deblocare a situației”: Amendamentul PAS, după eșecul la numirea lui Herman von Hebel # NewsMaker
După ce numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting a eșuat, PAS a venit cu un amendament, înregistrat pe 4 martie. Deputatul PAS, Igor Chiriac, care a înaintat amendamentul, a spus că acesta este un mecanism de deblocare a situației. Dacă candidații externi nu întrunesc numărul de voturi cerut – 61 – Comisia juridică […] The post „Am propus un mecanism de deblocare a situației”: Amendamentul PAS, după eșecul la numirea lui Herman von Hebel appeared first on NewsMaker.
11:50
Drone iraniene în Azerbaidjan, pe teritoriul unui aeroport și lângă o școală: autoritățile raportează doi răniți (VIDEO) # NewsMaker
Drone iraniene au căzut astăzi, 5 martie, pe teritoriul unui aeroport și în apropierea unei școli din Azerbaidjan. Incidentul vine pe fondul confruntărilor din Orientul Mijlociu. O dronă a căzut pe teritoriul aeroportului din Nahicevan și a explodat, scrie JAMnews, care citează presa locală. Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului a comunicat că, în urma loviturii, […] The post Drone iraniene în Azerbaidjan, pe teritoriul unui aeroport și lângă o școală: autoritățile raportează doi răniți (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
11:00
VIDEO Transnistria: Locuitorii regiunii fără încălzire/ Comisia pentru reintegrare are prima ședință # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Locuitorii regiunii fără încălzire/ Comisia pentru reintegrare are prima ședință appeared first on NewsMaker.
11:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că statele membre ale alianței susțin acțiunile președintelui SUA, Donald Trump, împotriva programului nuclear și celui balistic dezvoltat de Iran. În același timp, oficialul a menționat că blocul militar nu participă direct la operațiunea militară, relatează Deutsche Welle. „NATO nu participă direct la operațiunea militară. Dar aliații, […] The post Mark Rutte: Aliații NATO susțin acțiunile președintelui SUA împotriva Iranului appeared first on NewsMaker.
10:20
O delegație a Comisiei Europene a evaluat stadiul lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău # NewsMaker
O delegație a Comisiei Europene a evaluat progresul lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău. Membrii delegației s-au informat despre stadiul actual al lucrărilor și despre termenele estimate pentru finalizarea proiectului. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea de stat „Moldelectrica”, care a precizat că discuțiile cu delegația Comisiei Europene s-au concentrat pe implementarea Planului de Creștere Economică […] The post O delegație a Comisiei Europene a evaluat stadiul lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău appeared first on NewsMaker.
10:00
„În Codrii Orheiului practic nu mai avem poienițe cu ghiocei”. Avertismentul Inspectoratului de Mediu # NewsMaker
Poienele cu ghiocei din Codrii Orheiului dispar treptat din cauza colectării necontrolate a florilor, cu scopul de a fi comercializate. Avertismentul a fost lansat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM), care a îndemnat cetățenii să nu cumpere buchete de ghiocei. IPM a menționat că, prin colectarea ghioceilor cu tot cu bulb, planta nu mai are […] The post „În Codrii Orheiului practic nu mai avem poienițe cu ghiocei”. Avertismentul Inspectoratului de Mediu appeared first on NewsMaker.
09:30
VIDEO România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026: cine este Alexandra Căpitănescu # NewsMaker
Alexandra Căpitănescu a câștigat Finala Națională Eurovision Romania 2026. Artista va reprezenta România la Viena cu piesa „Choke Me”. „Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu. Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist […] The post VIDEO România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026: cine este Alexandra Căpitănescu appeared first on NewsMaker.
09:30
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere # NewsMaker
Moldindconbank anunță că, începând cu data de 7 martie 2026, funcția de Președinte al Comitetului de Conducere va fi exercitată de Victor Cibotaru, în prezent Prim-Vicepreședinte al Comitetului de Conducere. Candidatura sa a fost aprobată de Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea din 16 februarie 2026. Actualul Președinte al Comitetului de Conducere, Alexander Picker, își […] The post Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
09:00
Republica Moldova va organiza pentru prima dată Campionatul Mondial de judo pentru cadeți. Competiția, care va avea loc în 2027, va reuni tineri judokani din întreaga lume. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Educației, președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și președintele Federației […] The post Republica Moldova va găzdui, în premieră, Campionatul Mondial de judo pentru cadeți appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: În Moldova a fost instituit regim de alertă sporită în energetică, la benzinării se formează cozi, în Transnistria a fost oprită încălzirea # NewsMaker
Conflictul din Orientul Mijlociu și Moldova Guvernul Moldovei a instituit pentru 60 de zile regim de alertă sporită în sectorul energetic, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a riscului de întreruperi în livrările de gaz, energie electrică și combustibil. Autoritățile au pregătit un plan de acțiuni în cazul unei eventuale crize grave. Printre măsuri se numără constituirea unor rezerve de produse petroliere și limitarea exportului de energie electrică din surse regenerabile. Ministerul Afacerilor Externe […] The post NM Espresso: În Moldova a fost instituit regim de alertă sporită în energetică, la benzinării se formează cozi, în Transnistria a fost oprită încălzirea appeared first on NewsMaker.
08:10
Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial (video) # NewsMaker
Newton House Grădina Botanica este un complex rezidențial poziționat strategic în sectorul Botanica, vizavi de cel mai mare parc natural al orașului. Proiectul este structurat în jurul unui concept urban care îmbină funcțiunea rezidențială cu facilități educaționale, comerciale și de agrement, beneficiind totodată de acces rapid la transport și servicii variate. Complexul rezidențial este organizat […] The post Newton House Grădina Botanică infrastructura ce definește un complex rezidențial (video) appeared first on NewsMaker.
08:10
Chișinăul și Kievul au convenit un mecanism pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre # NewsMaker
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie. Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, ANSA a anunțat decizia de a suspenda temporar importul de carne de pasăre și produse derivate […] The post Chișinăul și Kievul au convenit un mecanism pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:40
Moldova începe procedurile de retragere din CSI. Statul va economisi anual 3,1 milioane de lei # NewsMaker
Republica Moldova a demarat procedurile de retragere definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente, după ce membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului au aprobat pe 4 martie avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord și a Statutului CSI. Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care argumentează că […] The post Moldova începe procedurile de retragere din CSI. Statul va economisi anual 3,1 milioane de lei appeared first on NewsMaker.
18:40
Transnistria introduce regim de economisire a gazelor: populația rămâne fără încălzire și apă caldă # NewsMaker
În regiunea transnistreană a fost introdus pe 4 martie un regim strict de economisire a gazelor naturale, iar populația a rămas fără încălzire și apă caldă. Informația a fost comunicată inițial de proiectul „Most” și publicația Zona de Securitate, fiind ulterior confirmată de administrația de la Tiraspol. Potrivit acestora, toate centralele termice au fost deconectate, […] The post Transnistria introduce regim de economisire a gazelor: populația rămâne fără încălzire și apă caldă appeared first on NewsMaker.
18:30
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților lui Dodon de schimbare a judecătorilor care examinează dosarul „Kuliok” # NewsMaker
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților ex-președintelui țării, Igor Dodon, de recuzare a completului de judecată în dosarul „Kuliok”. Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată. Completul vizat este format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea. Avocații fostului președinte au argumentat […] The post Curtea Supremă de Justiție a respins cererea avocaților lui Dodon de schimbare a judecătorilor care examinează dosarul „Kuliok” appeared first on NewsMaker.
17:40
Prim-ministrul Spaniei, răspuns pentru Trump după amenințările de rupere a relațiilor comerciale # NewsMaker
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a răspuns după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ar putea rupe relațiile comerciale dintre cele două țări, din cauza poziției Madridului față de operațiunea militară împotriva Iranului. Într-o adresare televizată transmisă pe 4 martie, oficialul a declarat că Guvernul de la Madrid nu își va schimba postura de […] The post Prim-ministrul Spaniei, răspuns pentru Trump după amenințările de rupere a relațiilor comerciale appeared first on NewsMaker.
17:30
ANRE: Nu faceți achiziții în panică. Moldova are stocuri de carburanți pentru 18-20 de zile # NewsMaker
Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să nu facă achiziții de panică la carburanți, pentru că tocmai achizițiile în masă ar putea epuiza stocurile și genera o criză reală de combustibil în țară. Recomandarea a fost făcută de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, la o conferință de presă din 4 martie. […] The post ANRE: Nu faceți achiziții în panică. Moldova are stocuri de carburanți pentru 18-20 de zile appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:30
Circa 600 de liceeni, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii # NewsMaker
Aproximativ 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii. Înainte de a începe mentoratul, liceenii vor participa la sesiuni de instruire. Informația a fost comunicată pe 4 martie de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului Educației, cei aproximativ 600 de elevi din clasele […] The post Circa 600 de liceeni, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnazii appeared first on NewsMaker.
16:20
Elevii din Republica Moldova intră joi, 5 martie, în vacanța de primăvară și vor reveni la școală luni, 9 martie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Vacanța durează patru zile și vizează toți elevii din instituțiile de învățământ general din țară. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău recomandă părinților să supravegheze copiii pe […] The post Vacanța de primăvară în R. Moldova 2026: când începe și data revenirii la școală appeared first on NewsMaker.
15:50
Chișinăul: 34 de moldoveni blocați în Asia de Sud; 121 cer evacuarea din Orientul Mijlociu # NewsMaker
În total, 121 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar. De asemenea, 34 de moldoveni sunt blocați în Asia de Sud, după ce planificau să revină acasă tranzitând Orientul Mijlociu. Informațiile au fost comunicate pe 4 martie de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija. […] The post Chișinăul: 34 de moldoveni blocați în Asia de Sud; 121 cer evacuarea din Orientul Mijlociu appeared first on NewsMaker.
15:40
Programul național pentru învățarea limbii române 2026-2028: ce prevede și câți bani va investi statul # NewsMaker
Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 4 martie, Programul național pentru învățarea limbii române pentru perioada 2026-2028, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul, implementarea căruia este estimată la 241,2 milioane de lei, stabilește principalele acțiuni prin care statul își propune să îmbunătățească predarea și învățarea limbii române și să ofere mai multe oportunități […] The post Programul național pentru învățarea limbii române 2026-2028: ce prevede și câți bani va investi statul appeared first on NewsMaker.
15:30
Vezi TOP 3 învingători pe categorii la NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 și detalii Gala de Decernare # NewsMaker
Votingul în cadrul Concursului NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 s-a încheiat, Vezi TOP 3 învingători pe toate domeniile de activitate pe https://notorium.md/. Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM va avea loc pe data de 30 aprilie 2026 la Madison Park. Învingătorii NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 primesc: Trofeul NOTORIUM și Scutul Învingătorului – distincții de excelență și […] The post Vezi TOP 3 învingători pe categorii la NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 și detalii Gala de Decernare appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Criză de carburanți în Moldova?/PAS schimbă legea vettingului/TIR-ul cu arme: fără oameni pedepsiți # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PAS ar putea modifica legea pentru a numi membrii Comisiei de evaluare a procurorilor?— Prima ședință a Comisiei speciale pentru reintegrare, la sfârșitul săptămânii— Popșoi a discutat cu ministrul de externe al EAU despre situația din Orientul Mijlociu— Ministra de Interne: copiii, […] The post (VIDEO) Criză de carburanți în Moldova?/PAS schimbă legea vettingului/TIR-ul cu arme: fără oameni pedepsiți appeared first on NewsMaker.
15:30
Fermierii vor primi lichidități pentru carburanți? Catlabuga: „Este o problemă stringentă și o ținem sub control” # NewsMaker
Guvernul analizează scenarii pentru a asigura fermierilor acces la carburanți la prețuri mai avantajoase, în contextul scumpirii motorinei cauzate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute pe 4 martie, înaintea ședinței de Guvern, de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Aceasta a precizat că discuțiile au început imediat după declanșarea atacurilor din […] The post Fermierii vor primi lichidități pentru carburanți? Catlabuga: „Este o problemă stringentă și o ținem sub control” appeared first on NewsMaker.
14:20
Presa: Fiul lui Ali Khamenei – principalul candidat la funcția de lider suprem al Iranului # NewsMaker
Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a devenit principalul candidat pentru funcția de conducător al țării. Decizia a fost luată în timpul unei ședințe a Consiliului Experților – organul responsabil de alegerea liderului suprem. Informațiile au fost raportate de publicația The New York Times, care citează trei oficiali iranieni. Potrivit surselor […] The post Presa: Fiul lui Ali Khamenei – principalul candidat la funcția de lider suprem al Iranului appeared first on NewsMaker.
14:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins pe 4 martie la ieșirea din clădirea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit agenției IPN, care a publicat fotografii cu diplomatul. Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Tatiana Barac, a confirmat vizita, precizând că întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse și a […] The post Ozerov a cerut o întrevedere cu reprezentanții Ministerului de Externe de la Chişinău appeared first on NewsMaker.
13:30
ANRE retrage statutul pentru 13 producători de energie regenerabilă după nerespectarea obligațiilor. Statul încasează peste 11 milioane de lei # NewsMaker
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii care nu și-au respectat obligațiile asumate în cadrul schemei de sprijin pentru energia din surse regenerabile. Decizia a fost adoptată pe 4 martie, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de administrație al agenției. Printre motivele invocate se numără neconstruirea centralelor electrice în termenul prevăzut, […] The post ANRE retrage statutul pentru 13 producători de energie regenerabilă după nerespectarea obligațiilor. Statul încasează peste 11 milioane de lei appeared first on NewsMaker.
13:20
(VIDEO) „Peste două săptămâni va fi la fel.” Reparația șoselei Muncești a paralizat traficul # NewsMaker
Șoseaua Muncești din Chișinău este închisă parțial până pe 6 martie. Drumarii repară gropile apărute după iarna grea. Zeci de utilaje lucrează pe tronsonul cuprins între străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi. Unii șoferi i-au spus reporterului NewsMaker că sunt gata să suporte disconfortul pentru a circula ulterior pe un drum normal. Alții consideră însă […] The post (VIDEO) „Peste două săptămâni va fi la fel.” Reparația șoselei Muncești a paralizat traficul appeared first on NewsMaker.
13:10
Carburanții se vor scumpi din nou în Republica Moldova. Pentru un litru de motorină standard, șoferii vor achita cu 56 de bani mai mult pe 5 martie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat tarifele pentru următoarea zi. Pe 5 martie, prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 24,17 lei/litru, cu 20 […] The post Carburanții se scumpesc din nou în Moldova: motorina – cu 56 de bani appeared first on NewsMaker.
13:00
Regulile vamale și fiscale din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi aliniate la standardele UE # NewsMaker
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 4 martie, modificarea legii privind activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Amendamentele vizează delimitarea responsabilităților între investitor și rezidenți, precum și alinierea regulilor vamale și fiscale la standardele UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, documentul stabilește reguli mai clare pentru investitori și pentru companiile care activează […] The post Regulile vamale și fiscale din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi aliniate la standardele UE appeared first on NewsMaker.
12:30
Reacția Chișinăului la restricțiile Ucrainei pentru vinurile moldovenești: „Nu vorbim despre un embargo” # NewsMaker
Produsele din Republica Moldova – strugurii, vinul și băuturile spirtoase tari – nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea fi licențiate. Aceasta presupune un act permisiv adițional pentru import. Declarațiile au fost făcute pe 4 martie de vicepremierul Eugen Osmochescu. În același timp, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a spus că […] The post Reacția Chișinăului la restricțiile Ucrainei pentru vinurile moldovenești: „Nu vorbim despre un embargo” appeared first on NewsMaker.
12:30
Buzu: Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor # NewsMaker
Guvernul simplifică condițiile pentru amalgamarea voluntară a localităților, eliminând obligativitatea organizării alegerilor anticipate înainte de scrutinul local din 2027. Anunțul a fost făcut pe 4 martie de Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, înaintea ședinței de Guvern. Potrivit acestuia, localitățile care nu vor iniția un proces de amalgamare voluntară, dar se află sub un anumit […] The post Buzu: Guvernul renunță la obligativitatea alegerilor anticipate în procesul de amalgamare a primăriilor appeared first on NewsMaker.
11:30
Incendiu într-un bloc din Chișinău: un bărbat a murit; 27 de oameni, inclusiv 6 minori, evacuați # NewsMaker
Un incendiu puternic s-a produs într-un cămin din sectorul Botanic al Chișinăului, în seara de 3 martie. Din nefericire, un bărbat și-a pierdut viața din cauza flăcărilor, trupul neînsuflețit fiind depistat în timpul intervenției pompierilor pentru stingerea flăcărilor. De asemenea, 27 de oameni au fost evacuați, inclusiv 6 minori, au fost evacuați din clădire. Informațiile […] The post Incendiu într-un bloc din Chișinău: un bărbat a murit; 27 de oameni, inclusiv 6 minori, evacuați appeared first on NewsMaker.
10:50
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova pentru 60 de zile # NewsMaker
În Republica Moldova a fost introdusă stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile, în contextul confruntărilor militare din Orientul Mijlociu. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței din 4 martie. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a propus în debutul ședinței suplinirea ordinii de zi cu subiectul privind declararea stării de […] The post Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova pentru 60 de zile appeared first on NewsMaker.
10:40
VIDEO Transnistria: Cât costă reintegrarea? / La MGRES sunt reparate două blocuri energetice # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile constituționale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Cât costă reintegrarea? / La MGRES sunt reparate două blocuri energetice appeared first on NewsMaker.
10:40
Situația moldovenilor aflați în Emiratele Arabe Unite: Popșoi, discuție cu omologul său din Emirate # NewsMaker
Ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijin deplin pentru asigurarea siguranței cetățenilor moldoveni. Totodată, și-a exprimat deschiderea pentru facilitarea gestionării situației acestora în contextul restricțiilor temporare de transport aerian. Informațiile au fost comunicate pe 4 martie de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care a anunțat […] The post Situația moldovenilor aflați în Emiratele Arabe Unite: Popșoi, discuție cu omologul său din Emirate appeared first on NewsMaker.
