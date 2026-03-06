Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna februarie 2026

18:50

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 martie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.112/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 4 „Diminuarea riscului de credit”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” a părții a treia din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și actualizează cadrul normativ secundar privind cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească orice formă eligibilă de protecție a creditului pentru ca efectele sale asupra diminuării riscului de credit să fie recunoscute în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 118 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română