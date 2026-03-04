Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19 martie 2026)

BNM.md, 4 martie 2026 18:20

  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre BaBanca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 martie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 3 „Abordarea bazată pe modele interne de rating”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” a părții a treia din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din    26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și creează cadrul normativ secundar privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit, conform abordării bazate pe modele interne de rating (IRB). Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 19 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 118 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română

Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
17:50
VIDEO// Piața de capital pe înțelesul tuturor: oportunități pentru consumatori și companii | Podcastul „Sensul banilor”, episodul 8 BNM.md
Invitata permanentă a podcastului este guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, iar ediția actuală o are ca invitată specială pe Veronica Arpintin, directoarea generală a Bursei Internaționale a Moldovei.
Acum 8 ore
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 04 Martie 2026 BNM.md
Ieri
13:50
Activitatea băncilor licențiate pe piața monetară, Februarie 2026 BNM.md
13:50
Facilităţile permanente acordate băncilor de către BNM, Februarie 2026 BNM.md
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 03 Martie 2026 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS (piața primară), Februarie 2026 BNM.md
12:00
Consiliul Executiv al FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare BNM.md
Banca Națională a Moldovei salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 02 Martie 2026 BNM.md
09:30
MIA Plăți Instant, creată de BNM, devine disponibilă pentru transferuri între companii (B2B) BNM.md
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking.
27 februarie 2026
15:00
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 27 Februarie 2026 BNM.md
11:30
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
11:30
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 20 Februarie 2026 BNM.md
26 februarie 2026
20:20
BNM susține dezvoltarea mediului de afaceri prin consolidarea unui ecosistem financiar stabil, competitiv și orientat spre creștere durabilă BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Constantin Șchendra, a participat astăzi la evenimentul „Business Smart Education - Impactul educației financiare asupra mediului de business: oportunități pentru o afacere durabilă”.
25 februarie 2026
13:40
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Ianuarie 2026 BNM.md
13:40
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Ianuarie 2026 BNM.md
13:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, Ianuarie 2026 BNM.md
13:40
Poziţii informative, Ianuarie 2026 BNM.md
11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 25 Februarie 2026 BNM.md
10:20
Indicatorii de bază privind activitatea Organizațiilor de Creditare Nebancară, BNM.md
09:50
Raportul privind veniturile și cheltuielile, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:50
Bilanțul specific, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:50
Raportul privind fluxul numerarului, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
09:50
Raportul privind datele generale, organizațiile de creditare nebancară, agregat pe sistem, BNM.md
24 februarie 2026
15:10
Modernizarea pieței asigurărilor și alinierea la standardele europene: două proiecte de lege pentru consultări publice BNM.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, elaborate de BNM și promovate de Ministerul Finanțelor sunt supuse consultării publice.
12:10
Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 BNM.md
regulament Regulamentul Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență asistența de lichiditate în situații de urgență nr. 343 343 19 decembrie 2019 în vigoare din 30.06.2020 19.12.2019 30 iunie 2020
11:50
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Februarie 2026 BNM.md
23 februarie 2026
13:30
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna ianuarie 2026 BNM.md
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
12:10
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna ianuarie 2026 BNM.md
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară  se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
11:40
Piaţa valutara fără numerar, Ianuarie 2026 BNM.md
11:40
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Ianuarie 2026 BNM.md
11:40
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 23 Februarie 2026 BNM.md
10:50
BNM consolidează capacitățile sectorului asigurărilor în contextul riscurilor climatice BNM.md
BNM, în colaborare cu Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupului Băncii Mondiale) și Ceres (organizație non-profit), a organizat recent o sesiune online intitulată „Impactul riscului climatic asupra sectorului asigurărilor din Republica Moldova”, dedicată reprezentanților BNM și societăților de asigurare.
20 februarie 2026
22:30
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
17:40
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională în luna ianuarie 2026 BNM.md
În ianuarie 2026, volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor de numerar pe sistemul bancar.
17:30
Evoluția indicatorilor monetari în luna ianuarie 2026 BNM.md
În luna ianuarie 2026, baza monetară a constituit 83 921 milioane lei, înregistrând o descreștere de 3,6 la sută comparativ cu luna decembrie 2025.
17:10
Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, Ianuarie 2026 BNM.md
17:10
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă), Ianuarie 2026 BNM.md
17:10
Transferuri de mijloace b��neşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază bruto), BNM.md
16:50
Evoluția pieței depozitelor bancare în luna ianuarie 2026 BNM.md
În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase au constituit 24 746 milioane lei, fiind acceptate în proporție de 68,2 la sută de la mediul de afaceri și 31,8 la sută de la persoanele fizice.
16:40
Evoluția pieței creditelor bancare în luna ianuarie 2026 BNM.md
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate  în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
16:20
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
15:50
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2026 BNM.md
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
15:40
Piața valutară în numerar în luna ianuarie 2026 BNM.md
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
15:00
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna ianuarie 2026 BNM.md
În luna ianuarie 2026, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,3% comparativ cu 92,1% în luna decembrie 2025.
14:30
Piaţa valutară în numerar, Decembrie 2025 BNM.md
14:10
Ghid practic - cum te protejezi de tentativele de înșelăciune BNM.md
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare.
11:50
Cererea și oferta de valută pe piața valutară, Ianuarie 2026 BNM.md
11:50
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 13 Februarie 2026 BNM.md
11:50
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare BNM.md
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al BNM, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.
