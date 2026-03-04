Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19 martie 2026)

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre BaBanca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 martie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 3 „Abordarea bazată pe modele interne de rating”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” a părții a treia din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și creează cadrul normativ secundar privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit, conform abordării bazate pe modele interne de rating (IRB). Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 19 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 118 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română

