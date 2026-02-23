Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna ianuarie 2026
BNM.md, 23 februarie 2026 13:30
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna ianuarie 2026
BNM, în colaborare cu Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupului Băncii Mondiale) și Ceres (organizație non-profit), a organizat recent o sesiune online intitulată „Impactul riscului climatic asupra sectorului asigurărilor din Republica Moldova”, dedicată reprezentanților BNM și societăților de asigurare.
În ianuarie 2026, volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor de numerar pe sistemul bancar.
În luna ianuarie 2026, baza monetară a constituit 83 921 milioane lei, înregistrând o descreștere de 3,6 la sută comparativ cu luna decembrie 2025.
În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase au constituit 24 746 milioane lei, fiind acceptate în proporție de 68,2 la sută de la mediul de afaceri și 31,8 la sută de la persoanele fizice.
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
În luna ianuarie 2026, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,3% comparativ cu 92,1% în luna decembrie 2025.
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare.
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al BNM, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai altor autorități de reglementare, profesioniști din sectorul bancar, precum și responsabili din cadrul instituțiilor de plată și de microfinanțare s-au reunit pentru a participa la un atelier practic.
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea aprobării noului format de raportare a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, precum și ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene ca urmare a aprobării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei. În acest sens, proiectul hotărârii transpune parțial prevederile art.6 alin.(4), rapoartele C 16.01, C 17.01 și C 17.02 din anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117, precum și instrucțiunile de completare a acestora din anexa II Instrucțiuni EBA pentru raportarea fondurilor proprii și a cerințelor de fonduri proprii în partea ce se referă la raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional. Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 4 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei și cea a Băncii Naționale a României.
ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 16 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice (în continuare – proiect). Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea ajustării prevederilor Regulamentului BNM nr. 281/2024 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (în continuare – Regulament e-kyc), în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au fost amendate prin Legea nr. 144/2025 pentru modificarea unor acte normative (susținerea economiei digitale și a serviciilor electronice), (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328 art. 374 din 20.06.2025), în vigoare odată cu crearea condițiilor tehnice prevăzute la art. XVIII alin.(4) din Legea nr.144/2025. Totodată, în scopul asigurării unei aplicări unitare a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, este necesară clarificarea în cadrul Regulamentului e-kyc a cerinței potrivit căreia mijloacele de identificare electronică utilizate pentru identificarea la distanță trebuie să dețină un nivel de asigurare ridicat, în sensul Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. Beneficiarii proiectului sunt entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), e), g) și i) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Proiectul HCE este elaborat în temeiul art. 51 alin. (3) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare. Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 02 martie 2026 pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău sau pe adresele electronice official@bnm.md și dcsbft@bnm.md. Proiectul și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru nr.1, MD2005, mun. Chișinău). Limba Română
