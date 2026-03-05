Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Martie 2026
BNM.md, 5 martie 2026 11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 05 Martie 2026
Banca Națională a Moldovei organizează în perioada 16-22 martie 2026 o serie de activități în cadrul Săptămânii Internaționale de Educație Financiară (Global Money Week), orientate spre familiarizarea publicului cu subiecte economice care să-i ajute să ia decizii financiare responsabile.
Banca Națională a Moldovei și Asociația Băncilor din Moldova își unesc eforturile pentru consolidarea educației și incluziunii financiare # BNM.md
BNM și Asociația Băncilor din Moldova au semnat un Protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare pentru promovarea educației financiare, consolidarea incluziunii financiare și susținerea digitalizării plăților în Republica Moldova.
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.112/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19 martie 2026) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 martie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.112/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 4 „Diminuarea riscului de credit”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” a părții a treia din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și actualizează cadrul normativ secundar privind cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească orice formă eligibilă de protecție a creditului pentru ca efectele sale asupra diminuării riscului de credit să fie recunoscute în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit. Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 118 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul HCE al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 19 martie 2026) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre BaBanca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 5 martie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării bazate pe modele interne de rating” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea alinierii cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene. În acest sens, proiectul hotărârii transpune prevederile capitolului 3 „Abordarea bazată pe modele interne de rating”, titlul II „Cerințe de capital pentru riscul de credit” a părții a treia din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și creează cadrul normativ secundar privind determinarea valorilor ponderate la risc ale expunerilor în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii ale băncilor pentru riscul de credit, conform abordării bazate pe modele interne de rating (IRB). Regulamentul se aplică băncilor din Republica Moldova și sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 19 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 118 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
VIDEO// Piața de capital pe înțelesul tuturor: oportunități pentru consumatori și companii | Podcastul „Sensul banilor”, episodul 8 # BNM.md
Invitata permanentă a podcastului este guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, iar ediția actuală o are ca invitată specială pe Veronica Arpintin, directoarea generală a Bursei Internaționale a Moldovei.
Consiliul Executiv al FMI confirmă credibilitatea Băncii Naționale a Moldovei și eficiența politicilor sale monetare # BNM.md
Banca Națională a Moldovei salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute.
MIA Plăți Instant, creată de BNM, devine disponibilă pentru transferuri între companii (B2B) # BNM.md
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de astăzi, 2 martie 2026, de companii, pentru efectuarea transferurilor instant între persoane juridice (Business to Business – B2B), prin canalele de internet și mobile banking.
BNM susține dezvoltarea mediului de afaceri prin consolidarea unui ecosistem financiar stabil, competitiv și orientat spre creștere durabilă # BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Constantin Șchendra, a participat astăzi la evenimentul „Business Smart Education - Impactul educației financiare asupra mediului de business: oportunități pentru o afacere durabilă”.
Modernizarea pieței asigurărilor și alinierea la standardele europene: două proiecte de lege pentru consultări publice # BNM.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, elaborate de BNM și promovate de Ministerul Finanțelor sunt supuse consultării publice.
Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 # BNM.md
regulament Regulamentul Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență asistența de lichiditate în situații de urgență nr. 343 343 19 decembrie 2019 în vigoare din 30.06.2020 19.12.2019 30 iunie 2020
Piața valutară fără numerar a Republicii Moldova este caracterizată de volumul tranzacțiilor de cumpărare/vânzare a valutei, cu excepția celor efectuate de către Banca Națională a Moldovei. Printre segmentele pieței monitorizate, în particular se numără piața interbancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între băncile comerciale) și piața intrabancară (tranzacțiile de cumpărare/vânzare a valutei efectuate între bănci și clienții acestora). Informația privind piața valutară...
Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen...
BNM, în colaborare cu Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupului Băncii Mondiale) și Ceres (organizație non-profit), a organizat recent o sesiune online intitulată „Impactul riscului climatic asupra sectorului asigurărilor din Republica Moldova”, dedicată reprezentanților BNM și societăților de asigurare.
În ianuarie 2026, volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor de numerar pe sistemul bancar.
În luna ianuarie 2026, baza monetară a constituit 83 921 milioane lei, înregistrând o descreștere de 3,6 la sută comparativ cu luna decembrie 2025.
În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase au constituit 24 746 milioane lei, fiind acceptate în proporție de 68,2 la sută de la mediul de afaceri și 31,8 la sută de la persoanele fizice.
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
În luna ianuarie 2026, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,3% comparativ cu 92,1% în luna decembrie 2025.
