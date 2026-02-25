Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, Ianuarie 2026
BNM.md, 25 februarie 2026 13:40
Modernizarea pieței asigurărilor și alinierea la standardele europene: două proiecte de lege pentru consultări publice # BNM.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pieței asigurărilor și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, elaborate de BNM și promovate de Ministerul Finanțelor sunt supuse consultării publice.
Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 # BNM.md
regulament Regulamentul Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență asistența de lichiditate în situații de urgență nr. 343 343 19 decembrie 2019 în vigoare din 30.06.2020 19.12.2019 30 iunie 2020
BNM, în colaborare cu Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupului Băncii Mondiale) și Ceres (organizație non-profit), a organizat recent o sesiune online intitulată „Impactul riscului climatic asupra sectorului asigurărilor din Republica Moldova”, dedicată reprezentanților BNM și societăților de asigurare.
În ianuarie 2026, volumul încasărilor de numerar în casele băncilor a depășit cu 96 milioane lei volumul eliberărilor de numerar pe sistemul bancar.
În luna ianuarie 2026, baza monetară a constituit 83 921 milioane lei, înregistrând o descreștere de 3,6 la sută comparativ cu luna decembrie 2025.
În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase au constituit 24 746 milioane lei, fiind acceptate în proporție de 68,2 la sută de la mediul de afaceri și 31,8 la sută de la persoanele fizice.
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
În luna ianuarie 2026, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,3% comparativ cu 92,1% în luna decembrie 2025.
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare.
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # BNM.md
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al BNM, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.
