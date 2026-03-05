LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul

07:10

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe a pune capăt „ambiţiilor nucleare ale Iranului", iar China şi Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, relatează The Guardian. „Nu am niciun mesaj pentru ele, nu sunt un factor în această situaţie, iar problema noastră nu este cu ele", a declarat