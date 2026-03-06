Moscova vrea rol de intermediar în conflictul din jurul Iranului

05:30

Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile", în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun. Figuri dure din cercurile de putere de la Kremlin fac apel la crearea unei „coaliții militare" [...]