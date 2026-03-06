Antreprenorii chinezi încep să-i scoată pe ruși din afacerile online
DISINFO.MD, 6 martie 2026 06:20
În 2025, fiecare al cincilea business online lansat în Rusia a fost creat cu participarea cetățenilor chinezi, fie în calitate de fondatori, fie de directori generali, potrivit unui studiu realizat de platforma T‑Business. Datele analizei arată că anul trecut numărul companiilor chineze înregistrate în sectorul comerțului electronic s-a dublat. În același timp, numărul total al
În 2025, fiecare al cincilea business online lansat în Rusia a fost creat cu participarea cetățenilor chinezi, fie în calitate de fondatori, fie de directori generali, potrivit unui studiu realizat de platforma T‑Business. Datele analizei arată că anul trecut numărul companiilor chineze înregistrate în sectorul comerțului electronic s-a dublat. În același timp, numărul total al
Misterul dronei care a lovit baza militară din Cipru. Guvernul britanic: Nu a fost lansată din Iran # DISINFO.MD
Guvernul britanic a confirmat, joi, că drona Shahed care a lovit, luni dimineaţă, baza Forţelor Aeriene Britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran. Investigația inițială confirmă că drona era iraniană, însă nu se știe de unde a fost lansată, transmite agenţia EFE, scrie Agerpres. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra
În curând, în Rusia va fi introdusă o limită privind numărul de carduri bancare pe care o persoană le poate deschide la aceeași bancă, a anunțat guvernatoarea Elvira Nabiullina. „De la 1 septembrie anul acesta ar trebui să intre în vigoare norma care limitează numărul de carduri într-o singură bancă", a declarat Nabiullina. Până în
Războiul din Iran ar putea dura până în septembrie. Departamentul de Stat și structurile de informații recrutează personal suplimentar # DISINFO.MD
Războiul declanșat împotriva Iranului ar putea dura mult mai mult decât se anticipa inițial. Potrivit unor surse citate de Politico, serviciile de informații ale Statelor Unite nu au suficient personal pentru a susține operațiunile, iar conflictul ar putea continua nu câteva săptămâni, ci până spre începutul toamnei. Estimările inițiale vorbeau despre o campanie scurtă —
Trump vrea să aibă ultimul cuvânt în alegerea următorului lider al Iranului: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil” # DISINFO.MD
Donald Trump a provocat un val de controverse internaționale după ce a declarat că ar trebui să fie implicat direct în alegerea următorului lider suprem al Iranului, comparând situația actuală cu intervenția sa recentă în Venezuela. După moartea ayatollahului Ali Khamenei în timpul atacurilor aeriene lansate de SUA şi Israel, preşedintele american Donald Trump susţine
„Îi dăm adresa armatei noastre să-l sune”. Zelenski îl avertizează pe Viktor Orbán după blocarea ajutorului UE # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a „ameninţat" joi, 5 martie, pe premierul Viktor Orbán că, dacă Ungaria nu va permite accesul Ucrainei la fondurile UE de 90 de miliarde de euro, datele sale de contact ar putea fi transmise Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a fi contactat de „băieţii noştri". Volodimir Zelenski a făcut aluzie directă la
Fost vice-ministru rus al Apărării, bănuit de 15 infracțiuni. Ar fi creat o condus o grupare criminală # DISINFO.MD
Fostul prim-adjunct al ministrului apărării al Federației Ruse, Ruslan Țalikov, a fost reținut. Potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei, citat de agenția TASS, apropiată de Kremlin, pe numele fostului funcționar a fost deschisă o anchetă penală pentru deturnare fondurilor bugetare. Comitetul de Investigații al Rusiei precizează că Ruslan Țalikov este acuzat de crearea unei organizații
Nicușor Dan: Românii sunt absolut protejați, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # DISINFO.MD
Românii sunt absolut protejați, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută joi de către președintele Nicușor Dan. Liderul de la Cotroceni a comentat situația din Iran, aflându-se într-o vizită oficială la Varșovia, informează Agerpres. Dan a precizat că alerta este ridicată la bazele americane din întreaga lume, pe fundalul războiului. „Nu există
În februarie, ponderea brandurilor auto globale în vânzările de autoturisme noi din Rusia a crescut la 16,8%, potrivit calculelor agenției analitice Autostat. Cu un an în urmă, această cotă era de aproximativ 7–8%, adică de două ori mai mică, iar în decembrie ajunsese deja la 10%. Directorul general al Autostat, Sergei Tselikov, spune că autoritățile
Primarul Moscovei, Sergey Sobianin, a anunțat reducerea cu 15% a numărului funcționarilor publici civili din cadrul Primăriei Moscovei și al instituțiilor subordonate care îndeplinesc funcții administrative. Decizia a fost luată după analiza executării bugetului capitalei ruse pentru perioada ianuarie–februarie, discutată în cadrul prezidiului guvernului Moscovei. Potrivit lui Sobianin, reducerile sunt necesare din cauza încetinirii creșterii
Starmer îi răspunde lui Trump, după criticile de la Casa Albă: UK nu participă la războaie fără bază legală și plan viabil # DISINFO.MD
Prim-ministrul brianic, Keir Starmer, a reafirmat, miercuri, că Regatul Unit nu se va alătura oficial războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres. În intervenţia sa săptămânală în faţa Camerei Comunelor, Starmer a precizat că poziţia sa nu
Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului # DISINFO.MD
Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider. Acești bloggeri pro-război, mulți dintre ei având legături apropiate cu Kremlinul, s-au arătat în mod special preocupați de terminalele
Putin amenință Europa că ar putea opri livrările de gaze chiar acum: „Nu e o decizie, e ceea ce se cheamă gândit cu voce tare” # DISINFO.MD
Vladimir Putin a amenințat, miercuri, cu sistarea livrărilor de gaze către Europa. Liderul de la Kremlin a declarat că Rusia s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, relatează Agerpres. Totuși, a spus el, o decizie finală încă nu a fost luată. „Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit
VIDEO // Propaganda din Iran a publicat imagini cu un oraș subteran de rachete și drone # DISINFO.MD
Iranul a publicat imagini cu un complex subteran de drone și rachete, în a cincea zi de război, relatează Daily Mail. Un videoclip difuzat de agenția Fars News, apropiată de Gardienii Revoluției (IRGC), arată rețele vaste de tuneluri în care sunt aliniate rânduri de rachete și drone Shahed. Filmarea, însoțită de sunetul unui ceas care
În Rusia au fost aplicate pentru prima dată sancțiuni suplimentare împotriva unui tânăr care nu s-a prezentat la comisariatul militar după ce a primit citație. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, autoritățile au folosit registrul electronic al evidenței militare pentru a impune mai multe restricții civile. Printre acestea – interdicția de a conduce mașini, de a
Blackout în Irak, în plin război în Orientul Mijlociu. „Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile # DISINFO.MD
Întreaga rețea electrică a Irakului s-a oprit brusc, lăsând țara în beznă, într-un moment de tensiuni regionale accentuate, ca urmare a unei pene de curent, ale cărei cauze sunt încă investigate. Irakul se confruntă cu o criză energetică majoră, după ce, miercuri, 4 martie, întreaga rețea electrică națională s-a oprit complet, lăsând țara în întuneric. Anunțul
#SendBarron, campania virală care propune ca Trump să-și trimită fiul pe front, în Iran # DISINFO.MD
Majoritatea americanilor critică războiul cu Iranul și lipsa de empatie a lui Donald Trump pentru pierderea de vieţi omeneşti şi după ce un site satiric a cerut, ironic, ca fiul președintelui, în vârstă de 19 ani, Barron, să fie trimis pe front, hashtag-ul #SendBarron a devenit viral. Un nou site satiric, DraftBarronTrump.com, a devenit viral în SUA,
„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO # DISINFO.MD
Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP. Ministerul turc al Apărării a precizat că proiectilul, care traversase Irakul și Siria, a fost „angajat și neutralizat de mijloacele de
Realități din Rusia: Un tânăr care a ucis un participant la războiului din Ucraina, trimis pe front ca să scape de pușcărie # DISINFO.MD
Un tânăr de 19 ani din regiunea Sverdlovsk, Rusia, a fost trimis pe frontul din Ucraina, ca să scape de pușcărie, după ce a ucis un participant al așa-numita „operațiune militară specială". Victima avea antecedente penale. Mai exact, în octombrie 2023, bărbatul de 47 de ani a fost anterior condamnat pentru că a găsit un
Colonel în rezervă: Rusia reprezintă un pericol deosebit pentru Moldova, și în plan militar, și în plan propagandistic # DISINFO.MD
Rusia reprezintă un pericol deosebit pentru Republica Moldova, consideră colonelul în rezervă Anatol Caraman. Militarul susține că țara noastră nu are suficienți rezerviști și nici echipamente necesare pentru apărare. Președintele Asociației Veteranilor Războiului din 1992 „Tiras-Tighina" a declarat la Realitatea TV că guvernarea de la Chișinău, în opinia sa, trebuie să pregătească statul pentru apărare.
Războiul din Iran lovește în energia Moldovei. Guvernul a instituit stare de alertă pentru două luni # DISINFO.MD
În Republica Moldova a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Guvernul a aprobat decizia pe 4 martie, pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețului petrolului pe bursele internaționale. Inițiativa a fost înaintată de Centrul Național de Management al Crizelor. Măsura este una preventivă și are rolul de
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă scrutinul va fi organizat după încheierea războiului cu Rusia. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera. „Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc cu siguranță după
Creșterea prețului petrolului Brent la 83 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran, nu va fi suficientă pentru a echilibra bugetul Rusiei, afectat de cheltuielile uriașe pentru războiul din Ucraina. Pentru ca deficitul bugetar să se încadreze în nivelul planificat de 3,8 trilioane de ruble, prețul mediu anual al petrolului rusesc Urals ar
Mașini blindate pentru FSB și Administrația Prezidențială: dealer condamnat în Germania # DISINFO.MD
Un tribunal din Würzburg l-a condamnat la șase ani de închisoare pe un dealer auto german, în vârstă de 49 de ani, pentru livrarea ilegală în Rusia a 111 automobile de lux, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului Vamal din Essen, care a instrumentat cazul împreună cu procuratura, valoarea totală a mașinilor
Ce se întâmplă cu următoarea rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA, programată la Abu-Dhabi # DISINFO.MD
Negocierile de pace între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt așteptate să aibă totuși loc în această săptămână, deși există o incertitudine privind locul și calendarul acestora, pe fondul intensificării campaniei militare a Washingtonului în Orientul Mijlociu. Următoarea rundă de discuții trilaterale, programată inițial pentru 5–6 martie la Abu Dhabi, pare puțin probabil
Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic” # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, 3 martie, că președintele rus Vladimir Putin intenționează să mobilizeze încă 400.000 de soldați, în ciuda pierderilor masive suferite de armata rusă. Într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Zelenski a precizat că Rusia pierde până la 35.000 de soldați pe lună. „Este un număr gigantic”, a spus [...] Articolul Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic” apare prima dată în DISINFO.MD.
Pericol la centrala iraniană de la Bushehr, cu personal rus. „Un atac ar provoca o catastrofă comparabilă cu cea de la Cernobîl” # DISINFO.MD
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi, 3 martie, încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică de la Bushehr, Iran, şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, potrivit Reuters. La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi [...] Articolul Pericol la centrala iraniană de la Bushehr, cu personal rus. „Un atac ar provoca o catastrofă comparabilă cu cea de la Cernobîl” apare prima dată în DISINFO.MD.
Planul lui Zelenski pentru o aderare rapidă a Ucrainei la UE, respins de diplomații europeni: „Ar deschide cutia Pandorei” # DISINFO.MD
Ambiția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a obține un angajament clar pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, chiar și cu drepturi limitate, stârnește rezerve serioase în rândul mai multor state membre. Diplomați europeni avertizează că o astfel de mișcare ar putea „deschide cutia Pandorei”, generând probleme politice și economice greu [...] Articolul Planul lui Zelenski pentru o aderare rapidă a Ucrainei la UE, respins de diplomații europeni: „Ar deschide cutia Pandorei” apare prima dată în DISINFO.MD.
Conducta petrolieră Drujba este grav avariată, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei: „Avariile nu sunt vizibile din exterior” # DISINFO.MD
Secţiunea ucraineană a conductei Drujba, prin care este transportat petrolul rusesc către Ungaria şi Slovacia, a fost avariată grav de incendiu în urma unui atac rusesc în ianuarie, a declarat marţi ministrul ucrainean al Energiei Denis Şmîhal. În paralel, premierul ungar Viktor Orban a criticat, din nou, răspunsul „impertinent” al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă [...] Articolul Conducta petrolieră Drujba este grav avariată, a anunțat ministrul ucrainean al Energiei: „Avariile nu sunt vizibile din exterior” apare prima dată în DISINFO.MD.
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul i-a interzis să folosească bazele militare pentru atacul în Iran # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale” cu Spania, după ce a acuzat Madridul că blochează accesul SUA la bazele militare spaniole. La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, președintele SUA a afirmat că i-a dat instrucțiuni secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „înceteze” relațiile cu [...] Articolul Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul i-a interzis să folosească bazele militare pentru atacul în Iran apare prima dată în DISINFO.MD.
Eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului și atacul devastator care a dus la decapitarea conducerii de la Teheran readuce în prim-plan riscul unui nou conflict în Orientul Mijlociu. Pentru Rusia, evoluțiile ar putea avea consecințe strategice directe, spun analiștii ruși citați de tabloidul Pravda. Statele Unite au cerut dezmembrarea [...] Articolul De ce un posibil colaps al Iranului ar avea implicații majore pentru Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Paradox politic: Pro-rușii din PSRM-ul lui Dodon nu se pot înțelege cine e pro-european corect # DISINFO.MD
Igor Dodon afirmă că în Partidul Socialiștilor din Republica Moldova există neînțelegeri privind cursul european al țării. Mai exact, unii membri ar considera că administrația de la Chișinău trebuie să accepte toate condițiile UE, pe când alții – că trebuie să rămână prietenă și cu Federația Rusă, după modelul guvernării lui Orban. Liderul formațiunii a [...] Articolul Paradox politic: Pro-rușii din PSRM-ul lui Dodon nu se pot înțelege cine e pro-european corect apare prima dată în DISINFO.MD.
Preţurile de referință la gaz în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, informează Antena3. Prețurile au explodat pe fundalul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, dar și efectelor opririi [...] Articolul Războiul din Iran scumpește gazul în Europa. Prețul explodează la bursele din UE apare prima dată în DISINFO.MD.
VIDEO Protestul din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # DISINFO.MD
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată. „Inamic al României” și „idiot [...] Articolul VIDEO Protestul din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? apare prima dată în DISINFO.MD.
Raport UE: Libertatea presei este tot mai amenințată în Europa. Mai mulți jurnaliști – reținuți și intimidați # DISINFO.MD
Libertatea continuă să se confrunte cu o presiune constantă în Europa în 2025, din cauza amenințărilor juridice, a atacurilor fizice și a intimidărilor, a tentativelor de preluare a controlului asupra mass-media și a represiunii transnaționale, conform raportului anual al organizațiilor partenere ale Platformei Consiliului Europei de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor. Raportul, [...] Articolul Raport UE: Libertatea presei este tot mai amenințată în Europa. Mai mulți jurnaliști – reținuți și intimidați apare prima dată în DISINFO.MD.
Iranul a preluat de la Rusia tactica atacurilor masive cu drone, testată în războiul din Ucraina, și a aplicat-o împotriva statelor din Golful Persic, scrie The Wall Street Journal. Potrivit publicației, Teheranul a lansat sute de drone asupra țărilor din regiune, cu scopul de a suprasolicita sistemele lor de apărare antiaeriană, de a ajunge la [...] Articolul Iranul copiază tactica Rusiei: atacuri masive cu drone în Golful Persic apare prima dată în DISINFO.MD.
Doi foști deținuți, care au dezertat de pe frontul din Ucraina, au devenit suspecți într-un dosar privind uciderea cu cruzime a lui Mihail Emelianov, un antreprenor rus în vârstă de 30 de ani, proprietar al unei francize de droguri în Thailanda. Este vorba despre Dmitri Maskalev și Iaroslav Demidov, scrie portalul 78, citând-o pe voluntara [...] Articolul Foști condamnați, grațiați de Putin, implicați într-o crimă brutală peste hotare apare prima dată în DISINFO.MD.
Într-o primă intervenție publică după atacurile lansate sâmbătă asupra Teheranului, președintele Donald Trump a descris operațiunea militară drept „ultima și cea mai bună șansă” de a neutraliza amenințarea iraniană. Liderul de la Casa Albă a anunțat că misiunea, care vizează distrugerea totală a capacităților balistice și navale ale Iranului, progresează mult mai rapid decât se anticipase. [...] Articolul Trump spune cât ar putea dura operațiunea în Iran. „Eu nu mă plictisesc” apare prima dată în DISINFO.MD.
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu # DISINFO.MD
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie. O nouă rundă de discuţii între Kiev şi Moscova, cu mediere americană, era preconizată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), [...] Articolul Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în DISINFO.MD.
Franța își va crește arsenalul nuclear, anunță Macron. „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici” # DISINFO.MD
Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va crește dimensiunea arsenalului său nuclear, invocând amenințările globale și necesitatea consolidării capacităților de descurajare ale țării, relatează The Guardian. Într-un discurs ținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, liderul francez a prezentat viziunea sa asupra modului în care Franța ar putea utiliza programul [...] Articolul Franța își va crește arsenalul nuclear, anunță Macron. „Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți, iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump # DISINFO.MD
Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile”, în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun. Figuri dure din cercurile de putere de la Kremlin fac apel la crearea unei „coaliții militare” [...] Articolul Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor # DISINFO.MD
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu. Cei peste 36 de ani în fruntea Republicii Islamice au fost marcați de [...] Articolul Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor apare prima dată în DISINFO.MD.
Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a publicat luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Potrivit hărții prezentate, acestea ar putea ajunge până aproape de centrul Poloniei, iar România ar fi acoperită integral. În descrierea postării, instituția israeliană transmite un avertisment ferm: „Capacitatea balistică a Iranului se extinde dincolo de Orientul [...] Articolul Alertă de securitate: Rachetele iraniene ar putea ajunge până în Europa, inclusiv în România. Avertismentul diplomației Israelului apare prima dată în DISINFO.MD.
Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni # DISINFO.MD
Europa „susține în totalitate” acțiunea Statelor Unite în Iran, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat BBC News. Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor recente asupra Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni, într-un interviu acordat BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în [...] Articolul Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni apare prima dată în DISINFO.MD.
Uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a creat un moment de eliberare pentru mulți iranieni oprimați, dar nu oferă nicio garanție că Washingtonul și Tel Avivul vor fi mulțumiți de ce va urma, relatează CNN. Regimul lui Khamenei, marcat de reprimări brutale și gestionare economică defectuoasă, s-a încheiat cu unul dintre cele mai [...] Articolul ANALIZĂ // Riscul care ar putea destabiliza nu doar Iranul, ci întreaga regiune apare prima dată în DISINFO.MD.
Grosu avertizează liderii de la Tiraspol: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei # DISINFO.MD
Igor Grosu avertizează oficialii din stânga Nistrului că vor continua să rămână fără cetățenii, dacă vor sfida autoritățile Moldovei. Președintele Parlamentului a menționat că vizați de asemenea măsură ar putea fi persoanele care se înrolează în armata rusă, dar și funcționarii responsabili de încălcarea drepturilor omului. Concomitent, Grosu a spus că procesul de integrare europeană [...] Articolul Grosu avertizează liderii de la Tiraspol: Vor continua să rămână fără cetățenii dacă sfidează autoritățile Moldovei apare prima dată în DISINFO.MD.
Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică # DISINFO.MD
Domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova este reglementat strict printr-un regim de monopol de stat. Legea stabilește fără echivoc că dreptul de a organiza jocuri de noroc aparține exclusiv Loteriei Naționale a Moldovei (LNM), care își desfășoară activitatea prin parteneri privați autorizați. Orice alt operator care oferă pariuri sau jocuri de noroc pe teritoriul [...] Articolul Pariurile și jocurile ilegale sfidează statul: cum 1xBet face bani în Moldova fără licență, fără taxe și fără frică apare prima dată în DISINFO.MD.
Omul de afaceri și fostul parlamentar Umar Dzhabrailov s-ar fi sinucis la Moscova. Bărbatul de 67 de ani a fost găsit cu o rană de glonț în regiunea capului într-un complex rezidențial de lux din centrul Capitalei ruse. Dzhabrailov a fost internat la spital în timpul nopții, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața. [...] Articolul Suicid sau altceva? Un fost oponent al lui Putin și-ar fi pus capăt zilelor la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
Separatiștii spun că Moldova a declanșat războiul de pe Nistru. Maia Sandu: Rusia a fost agresorul # DISINFO.MD
Administrația separatistă de la Tiraspol acuză administrația constituțională de la Chișinău de declanșarea războiului de pe Nistru. Maia Sandu punctează că în 1992 Rusia a fost agresorul, iar țara noastră și-a apărat demnitatea și libertatea. Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentelor de comemorare a victimelor acțiunilor militare din 1992. Liderul autoproclamat de la Tiraspol, [...] Articolul Separatiștii spun că Moldova a declanșat războiul de pe Nistru. Maia Sandu: Rusia a fost agresorul apare prima dată în DISINFO.MD.
O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP. Vicepremierul belgian Maxime Prévot a precizat pe platforma X că nava a fost interceptată la Marea Nordului şi va fi adusă în port pentru confiscare. Ministrul [...] Articolul Belgia interceptează un petrolier din „flota fantomă” rusă la Marea Nordului apare prima dată în DISINFO.MD.
