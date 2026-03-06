Antreprenorii chinezi încep să-i scoată pe ruși din afacerile online

16:50

Un tânăr de 19 ani din regiunea Sverdlovsk, Rusia, a fost trimis pe frontul din Ucraina, ca să scape de pușcărie, după ce a ucis un participant al așa-numita „operațiune militară specială". Victima avea antecedente penale. Mai exact, în octombrie 2023, bărbatul de 47 de ani a fost anterior condamnat pentru că a găsit un [...]