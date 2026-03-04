Energia electrică procurată de Energocom, mai ieftină în februarie cu peste 20 euro/MWh față de ianuarie

17:45

Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, și la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg.