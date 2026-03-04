Reacția NATO după ce o rachetă balistică, lansată din Iran, a fost neutralizată de apărarea Alianței din Turcia
Ziarul de Garda, 4 martie 2026 16:40
NATO condamnă lansarea din Iran a unei rachete balistice către spațiul aerian turcesc. Declarația a fost făcută miercuri, 4 martie, de purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, pentru agenția britanică de știri Reuters. „(…) NATO stă ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul continuă atacurile sale în întreaga regiune. Poziția...
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Traficul rutier va fi suspendat pe o stradă din capitală până la sfârșitul săptămânii, pentru lucrări de reparație a drumului # Ziarul de Garda
În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după...
Acum 2 ore
16:00
FALS: R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # Ziarul de Garda
La fel ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru așa-numita presă și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi „atacat” regiunea transnistreană și că Rusia nu...
15:40
Nu le-a plăcut comemorarea din 2 martie. Sunt 34 de ani de la războiul rusesc de pe Nistru. Și Moscova a constatat că Moldova nu-și comemorează morții „cum trebuie”, că au ieșit soldați cu portretele celor uciși în 1992 în față, că li s-a spus și agresorilor pe nume, iar asta, potrivit ei – escaladează,...
15:10
Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ Elena Croitor și Oxana Parfeni # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a transmis miercuri, 4 martie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni. Comisia a propus, în ambele cazuri, promovarea evaluării de către candidate. Candidatele au participat recent la audieri...
Acum 4 ore
14:50
O rachetă balistică, lansată din Iran, neutralizată de apărarea NATO din Turcia. Autoritățile de la Ankara: „Avertizăm toate părțile să se abțină de la pași care ar putea duce la extinderea conflictului” # Ziarul de Garda
O rachetă balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și, după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei, s-a îndreptat către spațiul aerian turc, a fost neutralizată de apărarea aeriană a NATO, anunță miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat. S-a stabilit că fragmentul de muniție...
14:30
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI # Ziarul de Garda
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, conform unui comunicat de presă. Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor...
14:10
Ministerul Agriculturii susține că n-a fost notificat despre eventualele restricții la importul de vinuri în Ucraina. În 2025, au fost exportați struguri de aproximativ 3,2 milioane de dolari # Ziarul de Garda
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din R. Moldova (MAIA) afirmă că instituția nu a primit nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind posibile restricții la importul de vinuri sau alte produse vitivinicole din R. Moldova. Instituția a precizat pentru Ziarul de Gardă că piața ucraineană reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor de struguri....
13:50
Avocații lui Dodon, în apărarea lui Plahotniuc. „Noi am văzut presiuni asupra martorului”. Cererea de recuzare împotriva completului de judecată din dosarul „kuliok”, respinsă de CSJ # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare a completului de judecată care examinează dosarul „kuliok”, depusă de avocații inculpatului Igor Dodon. Decizia a fost luată în ședința din 4 martie 2026. Apărătorii lui Dodon au invocat că instanța, formată din judecătorii Stella Bleșceaga, Vladislav Gribincea și Ghenadie Eremciuc, ar fi făcut presiuni asupra...
13:20
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii. Garanțiile plătite anterior, de peste 11,5 milioane de lei, vor fi transferate în bugetul de stat # Ziarul de Garda
Treisprezece companii au rămas fără statutul de producător eligibil mic pentru că nu au respectat obligațiile stabilite de cadrul normativ. Totodată, peste 11,5 milioane de lei, care au reprezentat garanția, vor fi transferate în bugetul de stat. Decizia a fost luată miercuri, 4 martie, de Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică...
Acum 6 ore
12:50
VIDEO/ Descinderi în Chișinău și Ialoveni: au fost găsite peste șapte kilograme de marijuana și două „laboratoare clandestine” # Ziarul de Garda
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, membri ai unei grupări specializate în producerea și distribuirea drogurilor, au fost reținuți pentru 72 de ore, au anunțat miercuri, 4 martie, oamenii legii. Conform unui comunicat de presă, polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al capitalei, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”,...
12:30
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată miercuri, 4 martie, de cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din valoarea primei. Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern, acordarea sprijinului financiar...
12:10
LIVE TEXT/ Cel puțin trei morți și 30 de răniți în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:07 Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, scrie presa ucraineană. În regiunea Harkiv, un bărbat de 45 de ani a fost ucis, iar șapte civili, inclusiv o fetiță de 7 ani, au fost răniți, a declarat...
11:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești, declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat reglementarea regimului juridic al terenurilor din proprietatea statului # Ziarul de Garda
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea legii privind activitatea Portului, „pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională”, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Astfel, sunt stabilite reguli „mai clare” pentru investitori și pentru companiile...
11:20
Promitea termoizolarea locuințelor, dar însușea banii fără a-și onora angajamentele. Un bărbat care a cauzat victimelor un prejudiciu de circa 70 mii de lei, condamnat la 7 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt, fiind condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Hotărârea n-a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Conform unui comunicat al Procuraturii Generale (PG), în perioada iunie...
Acum 8 ore
10:50
10:40
Mihai Popșoi, convorbire telefonică cu ministrul de Externe al EAU despre situația din Orientul Mijlociu: „Partea emiriană și-a exprimat deschiderea de a acorda sprijinul deplin pentru siguranța” cetățenilor moldoveni # Ziarul de Garda
Ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. Cei doi au discutat despre evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune,...
10:30
ULTIMA ORĂ/ Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui...
10:10
LIVE/ Ședința Guvernului: modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, pe agendă # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 4 martie, pentru a aproba 16 hotărâri și avize. Executivul are pe agendă proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.
10:00
Alte o mie de gospodării vor putea obține finanțare pentru lucrări de eficiență energetică # Ziarul de Garda
Încă o mie de gospodării casnice din întreaga țară vor putea obține finanțare pentru renovare energetică, prin noul apel al produsului de finanțare Casa Verde, care ar urma să fie lansat peste aproximativ 2 săptămâni, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Este vorba despre case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în...
09:50
Orice nou lider numit de Iran ar fi „o țintă pentru eliminare”, afirmă ministrul israelian al Apărării # Ziarul de Garda
Orice nou lider numit de clericii aflați la conducerea Iranului ar fi „o țintă fără echivoc pentru eliminare”, a declarat miercuri, 4 martie, ministrul israelian al Apărării din Israel, în timp ce oficiali iranieni se reunesc pentru a alege un succesor al lui Ali Khamenei, relatează CNN. „Orice lider numit de regimul terorist iranian va...
Acum 12 ore
08:50
LIVE TEXT/ Merz îi cere lui Trump să intensifice presiunea asupra lui Putin: „Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”. Război în Ucraina, ziua 1470 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:42 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să crească presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în urma discuțiilor dintre cei doi lideri, notează The Kyiv Independent. „Rusia trage de timp aici și, procedând astfel, acționează și împotriva voinței președintelui american....
08:30
Emmanuel Macron anunță că portavionul Charles de Gaulle va fi trimis în Mediterană: „Avem interese economice de protejat” # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, 4 martie, că Franța își trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană și că lucrează la formarea unei coaliții care să contribuie la securizarea traficului maritim pus în pericol de criza tot mai gravă din Orientul Mijlociu, scrie agenția britanică de știri Reuters. Într-un discurs televizat adresat...
Acum 24 ore
23:10
Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după ce a obținut cele mai multe voturi în scrutinul desfășurat pe 3 martie 2026. Aceasta a acumulat 796 de voturi din partea comunității academice, devansându-i pe contracandidații săi, Florentin Paladi și Dumitru Dodul, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI). Potrivit...
22:00
LIVE TEXT/ Kievul, singura regiune fără plan energetic aprobat pentru iarnă în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:57 Liderii regionali și primarii s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev, pe 3 martie, pentru a aproba planurile pentru iarna care urmează. Consiliul Național de Securitate și Apărare a aprobat ulterior toate planurile, cu excepția celui destinat Kievului, transmite The Kyiv Independent. Fiecare plan regional include măsuri de protecție a infrastructurii energetice...
21:30
Cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni au fost executați „în mod brutal” de Rusia, afirmă Avocatul Poporului din Ucraina # Ziarul de Garda
Rusia a executat „în mod deliberat și brutal” cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni până la sfârșitul anului 2025, a declarat pe 3 martie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmytro Lubineț, transmite The Kyiv Independent. Maltratarea prizonierilor de război constituie o...
20:50
Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din R. Moldova, ca răspuns la interdicția asupra cărnii de pasăre: „Nu ne-a rămas altă opțiune” # Ziarul de Garda
Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină. Într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul...
20:20
Cetățenii R. Moldova au depus 96 de solicitări de evacuare din Emiratele Arabe Unite, 8 din Qatar și 17 din Israel # Ziarul de Garda
În Statul Israel, din cei 17 cetățeni ai R. Moldova care au notificat anterior intenția de evacuare, 2 cetățeni, care dețin și cetățenia României, vor pleca mâine din Tel Aviv spre Taba cu autobuzul pus la dispoziție de Ambasada României. Din Taba, aceștia și-au procurat bilete de avion pentru continuarea călătoriei. Ceilalți 15 cetățeni, contactați...
20:00
Atenţionare de călătorie în Cipru. Ambasada R. Moldova cu reședința la Atena informează despre posibile perturbări ale traficului aerian # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Cipru, sunt informați asupra faptului că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare, informează Ambasada R. Moldova în Republica Cipru cu reședința la Atena. În aceste circumstanțe, se recomandă cetățenilor să verifice din timp...
19:30
Poșta Moldovei suspendă trimiterile internaționale către 8 țări din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Începând de astăzi, 3 martie, recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale (poșta de scrisori, colete și EMS) către destinațile: Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Jordania, Qatar, Bahrain, este sistată pe o perioadă nedeterminată, anunță Î.S. “Poșta Moldovei”. Potrivit întreprinderii, această măsură este luată în urma suspendării traficului aerian către destinațiile enumerate. Ministerul Afacerilor...
19:10
La Călărași, Ungheni și Leova vor fi construite centre de colectare a deșeurilor. Primarul mun. Ungheni: „Este încă un pas important spre crearea unui oraș sustenabil” # Ziarul de Garda
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași...
18:40
Fișiere criptate cu VeraCrypt și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Cum comunica Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS, cu ofițerii KGB din Belarus # Ziarul de Garda
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al conducerii SIS se afla în...
18:10
Israelul a distrus clădirea unde se adunaseră înalți clerici iranieni pentru alegerea noului lider suprem # Ziarul de Garda
O sursă din domeniul apărării israeliene a confirmat că forțele aeriene israeliene au lovit o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră înalți clerici pentru a alege noul lider suprem al Iranului, transmite Times of Israel. Potrivit publicației, Adunarea conține 88 de membri, însă nu este clar câți dintre ei se aflau în clădire...
18:00
VIDEO/ Un judecător care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat știrea, care ar fi „o veritabilă analiză”, „într-un termen record” # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre care a apărut pe site-ul ZdG la 12 februarie, „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior...
17:50
ANTA, despre majorarea tarifelor pentru transportul rutier de călători: „A intrat în vigoare hotărârea Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare” # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat că, începând cu 1 martie, a intrat în vigoare o hotărâre a Guvernului care stabilește noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. În prezent, specialiștii ANTA colectează date pentru stabilirea valorii componentelor tarifare. Analiza se bazează pe date statistice...
17:40
Banca centrală a Rusiei anunță că dă în judecată UE pentru înghețarea activelor sale pe termen nelimitat # Ziarul de Garda
Banca centrală a Rusiei din Moscova susține că Consiliul UE a comis „încălcări grave” ale propriilor proceduri. Entitatea dă în judecată Uniunea Europeană pentru menținerea activelor sale de stat înghețate „pe o perioadă nedeterminată” ca garanție pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, potrivit Politico. Procesul va testa puteri rare de...
17:30
17:20
Guvernul, despre criza motorinei și cererile fermierilor: „Prioritatea noastră este să acționăm responsabil” # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că monitorizează evoluțiile de pe piețele energetice internaționale și menține dialogul cu reprezentanții sectorului agricol, după ce fermierii au solicitat intervenții urgente pe fondul scumpirii carburanților, provocată din cauza confilctului din Iran. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că autoritățile analizează opțiunile disponibile, ținând cont de limitele bugetare. Aceasta afirmă...
Ieri
16:30
WATCHDOG/ O rețea de pagini anonime promovează activitatea Primăriei. Anterior, acestea au activat pentru orașe din România # Ziarul de Garda
O rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime a început din februarie 2026 să publice conținut ce vizează activitatea Primăriei Chișinău. Postările laudă munca autorităților și creează percepția unui oraș în continuă dezvoltare și modernizare. 5 din 10 pagini au fost create în 2023, patru în 2024, una e activă din 2016. Watchdog a...
16:30
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene susțin că au fost eliberate nouă localități din estul țării. Atac cu drone asupra orașului Ciuhuiiv. Război în Ucraina, ziua 1469 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:29 Forțele ucrainene au eliberat nouă așezări în sectorul Oleksandrivka, de-a lungul liniei de front sud-estice, scrie presa ucraineană. Forțele Aeropurtate ale Ucrainei au precizat că unitățile lor continuă operațiunile, împingând trupele rusești din pozițiile fortificate și întrerupând rutele principale de aprovizionare. „(…) Inamicul nu și-a oprit operațiunile ofensive și a continuat să avanseze”,...
16:10
Igor Dodon: „Sunt unii care speră că voi fi condamnat și vor putea prelua puterea în partid. Aveți grijă de dorințele voastre, pentru că, nu dă Doamne să se îndeplinească” # Ziarul de Garda
Liderul Partidului Socialist din R. Moldova, Igor Dodon, a declarat că există persoane în partid care și-ar dori să îl vadă condamnat pentru a-i lua locul în partid, menționând, în același timp, că nu intenționează să se retragă din politică în următorii 10 ani. Declarațiile liderului socialist au fost făcute luni, 2 martie, în cadrul...
16:00
VIDEO/ Un magistrat care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat știrea, care ar fi „o veritabilă analiză”, „într-un termen record” # Ziarul de Garda
Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre publicată de ZdG la 12 februarie este „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, care ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare. Prezent la ședința Consiliului Superior al...
15:30
Patru persoane, reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 de mii de euro # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat marți, 3 martie, despre reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40 de mii de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, conform unui comunicat de presă. Potrivit...
15:20
DOC/ Judecător din dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel, dar liberat de pedeapsă, dat afară din sistem # Ziarul de Garda
Magistratul suspendat Iurie Hîrbu, de la Judecătoria Orhei, implicat în dosarul „Laundromat” și recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, dar liberat de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată marți, 3 martie, de către membrii...
14:40
VIDEO/ Ar fi autorizat transportarea ilegală a 550 de mii de țigarete. Un polițist de frontieră, un funcționar vamal și presupusul organizator al schemei au fost reținuți pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Vamal, anunță documentarea unui caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul R. Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți...
14:10
STOP FALS/ Falsul „portului pierdut”: R. Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești # Ziarul de Garda
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către R. Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă NU corespund adevărului: PILG este o afacere...
13:50
Peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că până marți, 3 martie 2026, peste 100 de cetățeni moldoveni aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor MAE, aeroportul din Israel rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Solicitările din partea cetățenilor R. Moldova...
13:30
13:10
13:00
ULTIMA ORĂ/ Judecătorul Aureliu Postică, găsit vinovat pentru fals în declarații, însă liberat de pedeapsă, a fost eliberat din funcție de CSM # Ziarul de Garda
Aureliu Postică, judecătorul de la Judecătoria Chișinău, găsit vinovat de Curtea de Apel Centru pentru fals în declarații, dar liberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată în ședința de marți, 3 martie a Consiliului Superior al Magistraturii...
