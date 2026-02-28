Postul Mare prin ochii oamenilor: între tradiție, voință și reflecție
ZdGust, 28 februarie 2026 10:40
Pe 23 februarie a început Postul Mare, înainte de Paște, care se va încheia pe 11 aprilie, marcând o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru creștinii ortodocși, această perioadă nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre curățarea gândurilor, întărirea voinței și apropierea de Dumnezeu. Preotul paroh Ion Tîrgoală afirmă că [...]
• • •
Primăvara bate la ușă, cel puțin în calendar, iar odată cu ea revine tradiția mărțișorului – simbol al norocului, iubirii și bucuriei. Dacă vrei să adaugi un strop de creativitate și emoție cadourilor tale, mărțișoarele hand-made sunt alegerea perfectă. Mai jos găsești idei simple și inspirate, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, [...]
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână. Prevederea se conține în modificările aprobate [...]
(VIDEO) Dan Bălan lansează „Symphony”, coloana sonoră a proiectului său „Ma Ya Hi Studios” pentru întreaga familie # ZdGust
Dan Bălan a lansat astăzi piesa „Symphony”, care va fi coloana sonoră oficială a primului sezon al proiectului „Hat Birds”, dezvoltat de noul său studio de producție Ma Ya Hi Studios. Anunțul oficial privind înființarea studioului a fost făcut ieri, 26 februarie, și marchează începutul unei noi etape pentru artist, dedicată creării de conținut pentru [...]
Paula Erizanu, autoarea volumului „Aicea-i și raiul, și iadul”, nominalizată la Premiul Uniunii Europene pentru Literatură 2026 # ZdGust
Paula Erizanu, autoarea cărții „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită” se regăsește pe lista scurtă a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026. Autoarea este nominalizată printre cei 14 scriitori – câte unul pentru fiecare țară participantă în acest an. Premiului Uniunii Europene pentru Literatură aduce în prim-plan noile voci [...]
La aproape 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, reconstrucția complexului World Trade Center se apropie de faza finală. Construcția mult așteptatului turn 2 World Trade Center este programată să înceapă în primăvară, transmite AP. Clădirea va deveni noul sediu central al companiei American Express. Clădirea 2 World Trade Center va completa procesul [...]
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # ZdGust
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază astăzi de un mediu educațional modern, sigur și eficient energetic, în urma unor ample lucrări de renovare realizate la cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia. Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga a fost renovată în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități [...]
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă care apare într-un context în care violența, bullyingul și discriminarea rămân fenomene alarmante în viața copiilor și adolescenților. Serialul a fost realizat de casa de producție CIO Film și UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și [...]
Ziua Mondială a ONG-urilor a fost recunoscută pentru prima dată în 2010 de către 12 țări participante la Forumul Mării Baltice, fiind reconfirmată la Berlin, Germania, în 2012, și lansată oficial la nivel global în 2014, la Helsinki, Finlanda, cu sprijinul ONU și al Uniunii Europene. Din 2017, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), serviciul [...]
Avocado este o sursă excelentă de fibre, un singur fruct conținând aproximativ 10 grame, puțin peste o treime din doza zilnică recomandată. Spre deosebire de majoritatea fructelor, avocado este bogat în grăsimi, dintre care majoritatea sunt grăsimi mono și polinesaturate, sănătoase pentru inimă, despre care cercetările arată că pot reduce nivelul colesterolului LDL. Acest fruct este, de [...]
Un grup de tineri actori și regizori de la Teatrul Eugene Ionescu au lansat în premieră spectacolul „Edmond” sau „Spune-mi ce vezi în mine?”, după piesa lui de David Mamet, un reputat dramaturg, scenarist, regizor și eseist american, câștigător al premiului Pulitzer, cunoscut pentru dramaturgia sa în care dialogurile sunt rapide, intense și stilizate. „Edmond” [...]
Dacă urmărești ce se întâmplă în sectorul financiar și economic, cu siguranță ai auzit măcar o dată termenul „inflație”. Dar ce este, de fapt, inflația? Ce o generează și cum ne afectează? Este un fenomen pozitiv sau negativ? Răspunsurile la aceste întrebări, dar și alte curiozități, le poți descoperi în videograficul de mai jos. Care [...]
Primul bebeluș născut după un transplant de uter de la un donator decedat. Premieră medicală în Marea Britanie # ZdGust
Un băiețel a devenit primul copil din Marea Britanie născut în urma unui transplant de uter provenit de la un donator decedat, transmite BBC. Grace Bell, o femeie trecută de 30 de ani, care s-a născut fără un uter funcțional, spune că fiul ei, Hugo, în vârstă acum de 10 săptămâni, este „pur și simplu [...]
Potrivit Raportului de activitate al Poliției Republicii Moldova pentru anul 2025, numărul persoanelor care dețin legal arme în țară a ajuns la 64.821, ușor în creștere față de anul precedent, când erau înregistrate 64.719 persoane. În total, 81.700 de arme se află în posesia legală a cetățenilor, comparativ cu 81.598 în 2024. În ceea ce [...]
Ai alimentat benzină în loc de motorină sau invers? Ce trebuie să faci pentru a evita pagubele mari # ZdGust
Alimentarea automobilului cu combustibil greșit – benzină în loc de motorină sau invers – este un incident rar, dar care poate avea un impact financiar considerabil. Situațiile de acest tip apar mai ales atunci când alimentarea este efectuată de un angajat al stației PECO. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a realizat o notă informativă privind protecția [...]
Această prăjitură vegană cu ciocolată și fructe de pădure este delicioasă, ușor de făcut și perfectă pentru orice moment al zilei! Fără produse de origine animală, este potrivită atât pentru vegani, cât și pentru cei care vor să încerce un desert mai ușor și sănătos. Ingrediente 200 g făină integrală 100 g zahăr brun 1 plic praf de copt [...]
Într-o lume în care bolile de inimă continuă să reprezinte una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice, alegerea unui stil de viață sănătos devine esențială. De la alimentație echilibrată la activitate fizică regulată, fiecare decizie contează. Potrivit medicilor din cadrul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, adoptarea unor metode [...]
Renat Popovschi, un copil de 12 ani, originar din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul la The Voice Kids Germany 2026, interpretând piesa „The Show Must Go On”. Acesta a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune. Renat locuiește împreună cu familia de aproape 4 ani în orașul Solingen din Germania, și a reușit [...]
Noi reguli la frontiera cu România: Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene se extinde din martie 2026 # ZdGust
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei: – Leușeni-Albița; – Sculeni-Sculeni; – Leova-Bumbăta; – Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; – Ungheni-Iași, feroviar. Sistemul EES se aplică cetățenilor acelor state care nu [...]
Psihologii sugerează că persoanele care își documentează rar viața în mediul online nu sunt antisociale. Mai degrabă, acestea ar fi descoperit că a trăi pe deplin un moment și a-l pregăti pentru consum public sunt două activități mentale care concurează între ele, scrie Mediafax, citând GlobalEnglishEditing. A trăi versus a documenta Cercetătorii subliniază tot mai [...]
Îți propunem trei rețete de post ușor de pregătit – două salate pline de prospețime și o prăjitură aromată cu dovleac – perfecte pentru mesele de zi cu zi sau pentru gustări sănătoase și rapide. 1. Salată caldă de bulgur cu legume la grătar (by Valerie’s food) Ingrediente: 200 g bulgur mărunt apă fiartă 1 [...]
Sedată de propriul soț și violată de 51 de bărbați timp de 10 ani: povestea de curaj a lui Gisèle Pelicot # ZdGust
În 2020, Gisèle Pelicot a descoperit că soțul său, cu care fusese căsătorită aproape 50 de ani, o droga și o viola de mai bine de un deceniu, aducând în casa lor din sudul Franței bărbați care o abuzau sexual, noapte de noapte. Toți cei 51 de bărbați acuzați de viol, inclusiv soțul ei, au [...]
Potrivit legendei, Dragobete era un tânăr focos și chipeș, care mergea prin sate și învăța mândrele și flăcăii tainele dragostei. Acest tânăr ar fi fost chiar băiatul babei Dochia, cea cu nouă cojoace. În vechile legende se spune aşa: cea de-a 24 zi a lui Făurar era începutul anului agricol și, în ziua aceasta anume, [...]
Ultimul raport lansat la sfârșitul lunii ianuarie 2026 de organizația Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), în colaborare cu organizații din 13 state europene, arată că majoritatea merelor comercializate în Europa conțin un „cocktail” de pesticide. Potrivit studiului, 85% dintre probele analizate conțineau mai mult de un reziduu de pesticid. În multe țări, cercetătorii nu [...]
Paula Erizanu, despre bunica sa Maria: cum a devenit populară pe TikTok datorită pasiunii pentru lectură # ZdGust
Bunica Maria, din satul Copăceni, raionul Sângerei, a devenit populară pe TikTok datorită clipurilor în care face recenzii la cărțile pe care le citește. Fostă profesoară de limba română, bunica Maria prezintă, într-unul dintre videoclipuri, cele 12 cărți citite în doar două luni. Ea spune că preferă să citească seara, după o zi de muncă: [...]
Un studiu publicat pe ScienceDaily analizează impactul consumului de zahăr în primii ani de viață asupra sănătății cardiovasculare la adulți. Rezultatele arată că persoanele care au consumat mai puțin zahăr în copilărie și chiar înainte de naștere au avut un risc mai scăzut de infarct, insuficiență cardiacă sau accident vascular cerebral la maturitate. Perioada critică: primele 1000 [...]
Ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare a apei, dacă separatoarele de hidrocarburi sunt instalate și funcționale, dacă apele uzate sunt deversate corect și dacă operatorii respectă obligațiile legale privind contractele pentru evacuarea deșeurilor. Controalele se vor [...]
Pe 28 februarie 2026, șase planete se vor alinia pe cer, iar majoritatea vor fi vizibile cu ochiul liber. Fenomenul se numește „Parada planetelor” și are loc atunci când mai multe planete par să se alinieze simultan pe cer. Potrivit NASA, pe 28 februarie Mercur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus și Jupiter vor fi vizibile la [...]
Anul de învățământ 2025/2026, care a început pe 1 septembrie 2025, se va încheia vineri, 29 mai 2026, pentru majoritatea elevilor. Clasele terminale (a IX-a și a XII-a) vor încheia anul pe 25 mai 2026. În primăvara anului 2026, vacanțele se vor desfășura astfel: Vacanța de primăvară: 5 – 8 martie 2026 Vacanța de Paște: [...]
Violonista originară din Republica Moldova, Rusanda Panfili, a susținut un recital la Cina Guvernatorilor, eveniment găzduit de Casa Albă. Tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, a avut loc pe 22 februarie și a reunit lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Originară din Republica Moldova și stabilită în Austria, Rusanda Panfili este violonistă, compozitoare și [...]
Dacă vrei lipii grecești moi, elastice și perfecte pentru gyros, pui cu tzatziki sau hummus, le poți prepara acasă mai ușor decât crezi. Își propunem o rețetă publicată pe tastebazar.ro, această variantă de pite grecești este simplă, nu necesită tehnici complicate și este gata în mai puțin de o oră. Rezultatul? Lipii fragede, ideale pentru [...]
Ministerul Afacerilor Externe al României a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Mexic, pe fondul escaladării violențelor declanșate de uciderea unui lider al crimei organizate. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a emis, deocamdată, o alertă similară. Mai multe state au avertizat turiștii cu privire [...]
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a selectat cei mai atractivi 10 angajatori care oferă locuri de muncă stabile și salarii competitive pentru persoanele cu dizabilități. Informațiile de bazează pe declarațiile agenților economici și sunt înregistrate în baza de date a ANOFM. ANOFM recomandă tuturor persoanelor interesate să se înregistreze cu statut de șomer [...]
Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, săptămâna curentă, echipa mobilă de medici specialiști va presta servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice copiilor [...]
La 31 ianuarie 2026 a expirat statutul de asigurat pentru cetățenii care au achitat în 2025 prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Astfel, cetățenii care se asigură în mod individual (nu sunt angajați și nici nu sunt asigurați de Guvern) sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă până [...]
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova [...]
În 4 luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro (SEPA), moldovenii au economisit aproape 5 milioane de euro pe comisioane. Din octombrie 2025 și până în ianuarie 2026, șapte din 10 plăți din și spre Moldova au fost realizate prin SEPA, informează Delegația Uniunii Europene. SEPA reunește 41 de [...]
Uniunea Europeană angajează 225 de milioane de euro pentru a accelera dezvoltarea următoarei generații de vaccinuri antigripale, care vor oferi protecție pentru o gamă mai largă de variante ale gripei și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice. Aceasta este prima dată când Comisia va utiliza achizițiile publice înainte de comercializare [...]
Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a IGP „Batog de sturion” din România. IGP „Batog de sturion” din România este un produs alimentar obținut din filé dorsal de sturion din acvacultură. Acești sturioni au caracteristici dezirabile precum dieta alimentară apropiată de cea a sturionilor din mediul natural și faptul că [...]
Chiar dacă friteuza cu aer cald a devenit populară, cuptorul rămâne unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie, alături de frigider, notează cookist.it. Poți găti multe feluri de mâncare și poți folosi diferite funcții pentru rezultate mai bune. Una dintre ele este încălzirea cuptorului înainte de a băga mâncarea. Dar când e nevoie și [...]
Lingurile și ustensilele de lemn sunt estetice și practice, dar pot deveni periculoase dacă nu sunt întreținute corespunzător, deoarece materialul poros poate adăposti bacterii și poate favoriza contaminarea alimentelor. De aceea, curățarea regulată este esențială, iar metodele naturale sunt cele mai indicate, notează cookist.it. De ce lingurile de lemn necesită o atenție specială Lemnul este [...]
Inteligența artificială poate răspunde la întrebări și poate rezolva sarcini, dar nu îi poate învăța pe copii empatia, autoreglarea sau relațiile umane, scrie HotNews. Ce înseamnă inteligența emoțională în aceste vremuri? De ce devine o competență-cheie pentru viitor și, mai ales, cum o pot cultiva părinții și profesorii. Ce înseamnă că un copil are inteligența [...]
Copilării în umbra crizelor: trei decenii de frică, adaptare și supraviețuire în R. Moldova # ZdGust
Destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul armat din regiune, valurile de migrație ale părinților plecați peste hotare, pandemia COVID-19 și, mai recent, războiul din Ucraina, au lăsat urme adânci în copilăriile trăite între nesiguranță, frică și adaptare continuă. De peste trei decenii, copiii din R. Moldova cresc într-un context marcat de crize succesive, în care stabilitatea a [...]
Finalul lunii februarie aduce în Republica Moldova o serie de evenimente culturale, muzicale și sportive dedicate tuturor categoriilor de public. De la premiere teatrale și balet pentru copii, până la concerte live și gale de box, platforma iTicket.md oferă acces rapid la cele mai interesante experiențe ale weekendului 21–22 februarie 2026. Am selectat pentru tine [...]
Carnea de vită este unul dintre cele mai nutritive alimente din dieta umană, dar și unul dintre cele mai dezbătute. Nu este potrivită pentru orice moment sau pentru oricine, însă, dacă este aleasă cu grijă, gătită simplu și consumată corect, poate susține sănătatea, energia și dezvoltarea masei musculare. La fel ca peștele, devine mai ușor [...]
Iarmaroace și târguri cu mărțișoare în Chișinău: unde le poți cumpăra și susține producătorii locali # ZdGust
Primăria Chișinău informează că locuitorii capitalei pot achiziționa mărțișoare, flori și suvenire la mai multe iarmaroace și târguri organizate în această perioadă, sprijinind astfel producătorii locali. Unde poți cumpăra mărțișoare în Chișinău și susține producătorii locali: În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, între 20 și 22 februarie, se va desfășura „Târg cu Tradiții”, un [...]
Antreprenorul britanic Quentin Griffiths, co-fondator al gigantului online ASOS, a fost găsit mort la baza apartamentului său din Pattaya, Thailanda, după ce ar fi căzut de la etajul 17, scrie ProTv. Circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite în urma autopsiei. Fondatorul milionar al ASOS Quentin Griffiths, în vârstă de 58 de ani, a [...]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prevenit punerea pe piață a 2,4 tone de biscuiți neconformi, după ce inspectorii au descoperit că uleiul de palmier folosit depășea limitele admise de contaminanți 3-MCPD, punând în pericol siguranța consumatorilor. Inspectorii ANSA au finalizat acțiuni de control și au identificat mai multe loturi de biscuiți, în total [...]
Despăgubiri dacă mașina ți-a fost avariată din cauza drumurilor proaste? Explicații și precedente în instanță # ZdGust
În ultimele zile, mai mulți șoferi din R. Moldova s-au plâns că, din cauza stării proaste a drumurilor, în special a gropilor formate, automobilele lor au fost avariate. Ziarul de Gardă a discutat cu avocați și reprezentanți ai instituțiilor statului pentru a afla care sunt pașii necesari în vederea obținerii despăgubirilor pentru autovehiculele deteriorate din [...]
