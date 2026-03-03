Unde se câștigă cel mai bine în R. Moldova: topul domeniilor cu salarii de peste 30.000 de lei

10:00

O femeie din Kent a trăit crezând că nu va putea avea copii. Născută cu un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent, ea a devenit prima mamă din Marea Britanie care a născut după un transplant de uter primit de la un donator decedat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fiul ei s-a născut … Articolul „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil”: Primul bebeluș născut după un transplant de uter apare prima dată în ZUGO.