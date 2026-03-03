Unde se câștigă cel mai bine în R. Moldova: topul domeniilor cu salarii de peste 30.000 de lei
Zugo.md, 3 martie 2026 09:10
Biroul Național de Statistică anunță că, în trimestrul IV 2025, salariul mediu lunar brut a ajuns la 16.355,1 lei, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025. În termeni reali, ajustat la inflație, avansul a fost de 1,8%. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele … Articolul Unde se câștigă cel mai bine în R. Moldova: topul domeniilor cu salarii de peste 30.000 de lei apare prima dată în ZUGO.
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum o oră
08:30
Digitalizare la Aeroportul Chișinău: servicii online, plăți electronice și actualizări în timp real # Zugo.md
Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat lansarea unui proiect strategic de dezvoltare a unei noi platforme digitale, menită să modernizeze infrastructura online a instituției și să îmbunătățească relația cu pasagerii și partenerii comerciali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului oficial, inițiativa depășește un simplu redesign al paginii web și presupune crearea unui sistem digital … Articolul Digitalizare la Aeroportul Chișinău: servicii online, plăți electronice și actualizări în timp real apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
11:20
Cea mai mare criză aviatică de la pandemia COVID-19. Sute de mii de pasageri blocați în toată lumea # Zugo.md
Sute de mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi din toată lumea, în cea mai gravă criză aviatică de după pandemia Covid, declanșată de sutele de zboruri anulate în Orientul Mijlociu din cauza războiului din Iran, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alte sute de zboruri au fost anulate și luni, ducând la … Articolul Cea mai mare criză aviatică de la pandemia COVID-19. Sute de mii de pasageri blocați în toată lumea apare prima dată în ZUGO.
11:20
În Germania, culegerea ghioceilor sălbatici este ilegală și poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro. Protejați prin lege, acești vestitori ai primăverii riscă dispariția, iar reglementările stricte vizează și alte plante protejate, sancționând încălcările sever, potrivit Echo24, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primii ghiocei își fac apariția timid în grădini și pe … Articolul Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania apare prima dată în ZUGO.
11:00
Premieră istorică: R. Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului # Zugo.md
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite moldpres.md Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut … Articolul Premieră istorică: R. Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în ZUGO.
10:40
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, un grup format din patru tinere se afla … Articolul Două minore au fost salvate după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:00
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit fără viață în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, în noaptea trecută. Potrivit informațiilor comunicate de Poliție, cadavrul prezenta semne vizibile de moarte violentă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului s-au deplasat echipele operative, care au constatat că victima era … Articolul Crimă în sectorul Rîșcani: Poliția a deschis focul pentru a reține suspectul apare prima dată în ZUGO.
09:50
Autoritățile municipale anunță că, în perioada 2–6 martie, traficul rutier pe șos. Muncești va fi sistat pe tronsonul cuprins între str. Grădina Botanică și str. Băcioii Noi. Reprezentanții municipalității îndeamnă șoferii să evite zonele unde se desfășoară lucrări, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să manifeste răbdare și înțelegere pentru disconfortul creat. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Atenție, șoferi! Traficul rutier pe șoseaua Muncești va fi suspendat în această săptămână apare prima dată în ZUGO.
09:30
Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. Explozii puternice în mai multe state # Zugo.md
În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept … Articolul Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. Explozii puternice în mai multe state apare prima dată în ZUGO.
Ieri
09:10
R. Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Programul dedicat Zilei Memoriei și Recunoștinței # Zugo.md
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. În întreaga țară vor fi organizate acțiuni de comemorare a celor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor … Articolul R. Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Programul dedicat Zilei Memoriei și Recunoștinței apare prima dată în ZUGO.
08:50
foto | Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni: taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână # Zugo.md
În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Urmărește-ne … Articolul foto | Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni: taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână apare prima dată în ZUGO.
08:30
Vladimir Bolea, despre „Curtea Europeană”: „Nu banii sunt problema, ci capacitatea de implementare” # Zugo.md
Peste 460 de curți din Chișinău au fost incluse în proiectul „Curtea Europeană”, pentru a fi reabilitate. Lucrările însă, începute în octombrie 2025, avansează mai greu decât s-a planificat, recunoaște ministrul Infrastructurii. Invitat la „Cutia Neagră”, Vladimir Bolea a explicat că problema nu ține de lipsa banilor, ci de capacitatea redusă a companiilor de construcții … Articolul Vladimir Bolea, despre „Curtea Europeană”: „Nu banii sunt problema, ci capacitatea de implementare” apare prima dată în ZUGO.
1 martie 2026
11:10
Noaptea trecutǎ, poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente într-un apartament din sectorul Botanica din Chișinău. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 49 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în … Articolul Bărbat omorât într-un apartament din sectorul Botanica. Un suspect a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Nicanor Ciochină, ex-primarul de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare după ce a accidentat mortal un băiat de 14 ani # Zugo.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru a evita răspunderea penală, el ar fi încercat să însceneze un alt accident. Sentința a … Articolul Nicanor Ciochină, ex-primarul de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare după ce a accidentat mortal un băiat de 14 ani apare prima dată în ZUGO.
12:20
foto, video | Sens giratoriu la Aeroport și treceri peste calea ferată, anunță Primăria Chișinău # Zugo.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău urmează să semneze un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme, pe teren municipal, destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care merg spre sau de la … Articolul foto, video | Sens giratoriu la Aeroport și treceri peste calea ferată, anunță Primăria Chișinău apare prima dată în ZUGO.
11:40
foto | Investigație: Doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, ar fi încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Zugo.md
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. … Articolul foto | Investigație: Doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, ar fi încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
Ministerul Educației cere suspendarea din funcție a unui profesor vizat într-un caz de abuz sexual asupra unei eleve # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic din funcție pe durata … Articolul Ministerul Educației cere suspendarea din funcție a unui profesor vizat într-un caz de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în ZUGO.
10:50
Imagini intime cu tinere din R. Moldova, distribuite în continuare pe Telegram: „Pozele sunt de când eram minoră” # Zugo.md
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul … Articolul Imagini intime cu tinere din R. Moldova, distribuite în continuare pe Telegram: „Pozele sunt de când eram minoră” apare prima dată în ZUGO.
10:30
Aviaţia pakistaneză a bombardat mai multe ţinte din capitala afgană Kabul, în noaptea de joi spre vineri, într-o nouă escaladare a conflictului dintre cele două ţări vecine, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel puţin trei explozii au fost auzite în oraş, iar loviturile aeriene au vizat şi provinciile Kandahar şi Paktia, potrivit autorităţilor … Articolul „Suntem în război deschis”: Pakistanul a bombardat Kabul și două provincii din Afganistan apare prima dată în ZUGO.
10:20
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, a anunțat trimiterea în instanță a cauzei penale privind administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi, acuzat de poluarea mediului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, în perioada 2024–2025, acesta ar fi admis deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Râul Bâc, în procesul de prestare … Articolul Administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc apare prima dată în ZUGO.
10:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție au desfășurat percheziții matinale la Primăria orașului Durlești, într-un dosar ce vizează presupusa delapidare a terenurilor publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Ancheta îi vizează, de asemenea, pe unii ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali … Articolul ultima oră | Descinderi la Primăria Durlești: Ar fi vizați primarul și viceprimarul apare prima dată în ZUGO.
09:50
video | „A fost o întâlnire deloc ușoară”. Discuții în Formatul „1+1” despre predarea limbii române, libera circulație și drepturile omului # Zugo.md
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe agenda discuțiilor a fost … Articolul video | „A fost o întâlnire deloc ușoară”. Discuții în Formatul „1+1” despre predarea limbii române, libera circulație și drepturile omului apare prima dată în ZUGO.
09:30
Concluzii în scandalul motorinei cu parafină: abateri depistate la un singur operator. Aproape toți șoferii, despăgubiți # Zugo.md
La mai bine de o lună după ce zeci de șoferi au reclamat calitatea motorinei, iar mulți dintre ei au ajuns la atelierul de reparație, autoritățile vin cu primele concluzii a investigațiilor. Șeful Inspectoratului pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declarat pentru Jurnal TV că au fost depistate abateri de la parametrii tehnici … Articolul Concluzii în scandalul motorinei cu parafină: abateri depistate la un singur operator. Aproape toți șoferii, despăgubiți apare prima dată în ZUGO.
09:00
Condițiile meteorologice din ultimele săptămâni au „spălat” o porțiune din asfaltul de pe strada Alexei Șciusev. Sub stratul de asfalt, din câte se pare, se află o nouă porțiune de caldarâm. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. #diez a fost la fața locului și a realizat câteva fotografii. Caldarâmul se află la mijlocul carosabilului, în apropierea … Articolul foto | Încă un caldarâm descoperit la Chișinău? Unde se află acesta apare prima dată în ZUGO.
08:50
Ucraina ar putea impune embargo asupra vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre # Zugo.md
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea limita semnificativ importul vinurilor și altor produse vitivinicole din Republica Moldova, ca reacție la restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri de la Kiev, importurile moldovenești ar urma să fie supuse regimului de licențiere … Articolul Ucraina ar putea impune embargo asupra vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre apare prima dată în ZUGO.
08:30
Două accidente grave, au fost soldate cu decese joi, 26 februarie, unul rutier și altul feroviar – în urma cărora doi pietoni au murit. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe strada Băcioii Noi din Chișinău, un camion condus de un bărbat de 64 de ani a lovit mortal un pieton de aproximativ 60 de ani, … Articolul Doi pietoni a murit joi seara. Unul dintre ei a fost lovit de tren apare prima dată în ZUGO.
26 februarie 2026
17:00
Parlamentul a adoptat o Declarație de sprijin pentru Ucraina, la patru ani de la invazia militară la scară largă a Rusiei. Deputații care NU au susținut inițiativa # Zugo.md
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 … Articolul Parlamentul a adoptat o Declarație de sprijin pentru Ucraina, la patru ani de la invazia militară la scară largă a Rusiei. Deputații care NU au susținut inițiativa apare prima dată în ZUGO.
11:50
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei la patru ani de la invazia rusă # Zugo.md
11:30
Investigație: Șepeli, reținut în dosarul atentatelor din Ucraina, ar avea conexiuni cu rețeaua lui Șor # Zugo.md
Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai mult, acesta a fost amendat, în decembrie 2025, cu 25.000 … Articolul Investigație: Șepeli, reținut în dosarul atentatelor din Ucraina, ar avea conexiuni cu rețeaua lui Șor apare prima dată în ZUGO.
11:10
Rusia încearcă „să se joace” cu Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Zelenski: „Nu poate să ne ocupe” # Zugo.md
În cadrul unui interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În interviul acordat Fox News, citat … Articolul Rusia încearcă „să se joace” cu Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Zelenski: „Nu poate să ne ocupe” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 11–23 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de pestă porcină africană (PPA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, un focar a fost depistat la un mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși, iar un alt focar, la porci domestici în … Articolul ANSA avertizează: Nu aduceți carne de porc din țările vecine. Produsele vor fi confiscate apare prima dată în ZUGO.
10:40
Importurile de carne de pasăre din Ucraina vor fi reluate treptat, cu verificări pentru fiecare lot # Zugo.md
Importurile de carne de pasăre congelată din Ucraina ar putea fi deblocate în prima etapă, însă fiecare lot va fi verificat în laborator înainte de a ajunge pe piața din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, măsura nu a fost … Articolul Importurile de carne de pasăre din Ucraina vor fi reluate treptat, cu verificări pentru fiecare lot apare prima dată în ZUGO.
09:40
O companie din China a împărțit 180 de milioane de yuani, circa 24 de milioane de euro, în bonusuri de final de an, devenind virală online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 13 februarie, compania și-a organizat gala anuală, în cadrul căreia au fost distribuite pe loc peste 60 de milioane de yuani (aproximativ 8 … Articolul Un șef din China a împărțit angajaților bonusuri de 24 de milioane de euro la gala anuală apare prima dată în ZUGO.
09:40
Studiu: De ce tinerii din Europa se confruntă cu probleme de sănătate mintală mai grave decât generațiile mai în vârstă # Zugo.md
Studiul, coordonat de organizația Sapien Labs, a evaluat starea psihică a populației din 84 de țări prin indicatorul „Mind Health Quotient” (MHQ). Acest instrument măsoară abilitățile sociale, cognitive și funcționale necesare pentru o viață echilibrată, arată Euronews, citate de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoanele de peste 55 de ani au un scor mediu … Articolul Studiu: De ce tinerii din Europa se confruntă cu probleme de sănătate mintală mai grave decât generațiile mai în vârstă apare prima dată în ZUGO.
09:20
Miercuri, 25 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În cadrul acestui atac un UAV a intrat din nou în spațiul aerian al României, dar a evoluat doar deasupra apelor teritoriale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării (MApN) emis către DefenseRomania, „radarele MApN au … Articolul O dronă rusă a intrat în spațiul României. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer apare prima dată în ZUGO.
09:00
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat de Guvern. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prioritățile Programului sunt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună … Articolul Cum vor fi cheltuiți cei 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier pentru 2026 apare prima dată în ZUGO.
25 februarie 2026
17:20
doc | Președinția retrage cetățenia a 9 persoane. Unele au luptat de partea separatiștilor sau au deținut funcții la Tiraspol # Zugo.md
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei R. Moldova în cazul a nouă persoane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au … Articolul doc | Președinția retrage cetățenia a 9 persoane. Unele au luptat de partea separatiștilor sau au deținut funcții la Tiraspol apare prima dată în ZUGO.
15:00
foto | Costiuc, scos cu forța dintr-un autobuz în Italia. A refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară # Zugo.md
Deputatul și președintele partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în orașul Napoli. Potrivit deschide.md, pentru a scăpa de pedeapsă acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie, … Articolul foto | Costiuc, scos cu forța dintr-un autobuz în Italia. A refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară apare prima dată în ZUGO.
11:50
Lilia Lupașco, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în valoare de peste 700 de mii de lei. În septembrie 2022, Ziarul de Gardă a scris că judecătoarea și soțul său, jurist de profesie, au scos la vânzare un apartament de lux amplasat într-o … Articolul O judecătoare, constatată de ANI cu avere nejustificată de peste 700 de mii de lei apare prima dată în ZUGO.
11:30
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu suportul Agenția Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, perchezițiile au loc în privința factorilor de decizie ai Întreprinderii de … Articolul Percheziții CNA într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire apare prima dată în ZUGO.
11:10
Peste 100 de copii, racolaţi de Rusia pentru a comite atentate în Ucraina, „prin jocuri pe reţelele sociale” # Zugo.md
Peste o sută de copii au fost racolaţi de persoane din Federaţia Rusă pentru a fi determinaţi să comită atentate pe teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ihor Klimenko, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate de Agerpres, „cel mai adesea, copiii sunt racolaţi pentru a da foc maşinilor, clădirilor … Articolul Peste 100 de copii, racolaţi de Rusia pentru a comite atentate în Ucraina, „prin jocuri pe reţelele sociale” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică a lunii martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, la ora 3:00, ceasurile vor fi reglate la 4:00. Măsura este prevăzută într-o decizie aprobată de Guvern la 25 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, aplicarea orarului de vară … Articolul Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară apare prima dată în ZUGO.
10:40
Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de țări, inclusiv România și alte state membre ale UE, Statele Unite sau Canada, vor fi obligați să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest document digital plătit, conceput pentru a consolida securitatea la frontierele Regatului … Articolul Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu. Cât va costa apare prima dată în ZUGO.
10:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău invită publicul la o nouă serie de spectacole programate în perioada 25 februarie – 1 martie. De la monodramă și comedie tragică, până la satire clasice și producții legendare din repertoriul românesc și universal, Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Programul spectacolelor din această săptămână la Teatrul Național „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
10:00
„Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil”: Primul bebeluș născut după un transplant de uter # Zugo.md
O femeie din Kent a trăit crezând că nu va putea avea copii. Născută cu un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent, ea a devenit prima mamă din Marea Britanie care a născut după un transplant de uter primit de la un donator decedat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fiul ei s-a născut … Articolul „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil”: Primul bebeluș născut după un transplant de uter apare prima dată în ZUGO.
09:50
video | „Hecenii”, tinerii care au cucerit scena „Românii au talent”, repetă acum într-o sală modernă # Zugo.md
Cu siguranță îi cunoașteți pe „Hecenii” – tinerii care au dus dansul popular moldovenesc peste Prut și au impresionat juriul pe scena „Românii au talent”, unde au obținut locul trei. După succesul de la concurs, viața lor s-a schimbat radical. De doar câteva zile, fac repetiții într-o sală modernă, scrie Nordinfo.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul video | „Hecenii”, tinerii care au cucerit scena „Românii au talent”, repetă acum într-o sală modernă apare prima dată în ZUGO.
09:30
În centrul Chișinăului a fost organizat, ieri seară, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, informează moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Participanții la eveniment s-au reunit la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei, după care au mers … Articolul video | Un marș de solidaritate cu Ucraina s-a desfășurat în centrul Chișinăului apare prima dată în ZUGO.
09:10
Consiliul de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 24 februarie 2026, ajustarea tarifelor fixe și a prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, potrivit unui comunicat al instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost adoptată în baza art. 37 alin. (1) din Legea … Articolul Noi valori pentru energia verde: ANRE a revizuit tarifele și prețurile fixe apare prima dată în ZUGO.
08:50
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor, scrie Moldova1. Urmărește-ne … Articolul video | Caldarâmul de pe 31 August va fi zonă pietonală. Cum ar putea arăta strada apare prima dată în ZUGO.
08:30
Organizatorii de evenimente, obligați să informeze Ministerul Culturii despre artiștii invitați din CSI # Zugo.md
Ministerul Culturii solicită ca instituțiile publice de cultură aflate în subordine, precum și companiile de impresariat, să informeze în prealabil despre invitarea artiștilor străini, în special din statele CSI, pentru spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Moldova. Această măsură nu interzice desfășurarea evenimentelor culturale și nici colaborările cu artiștii. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Organizatorii de evenimente, obligați să informeze Ministerul Culturii despre artiștii invitați din CSI apare prima dată în ZUGO.
