Evoluția pieței creditelor bancare în luna ianuarie 2026
BNM.md, 20 februarie 2026 16:40
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 10 minute
16:50
În luna ianuarie 2026, depozitele noi atrase au constituit 24 746 milioane lei, fiind acceptate în proporție de 68,2 la sută de la mediul de afaceri și 31,8 la sută de la persoanele fizice.
Acum 30 minute
16:40
În luna ianuarie 2026, creditele noi acordate au constituit 5 254 milioane lei, fiind contractate în proporție de 64,5 la sută de mediul de afaceri și 35,5 la sută de persoanele fizice.
Acum o oră
Acum 2 ore
15:00
În luna ianuarie 2026, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 90,3% comparativ cu 92,1% în luna decembrie 2025.
Acum 4 ore
14:10
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare.
Acum 6 ore
11:50
Recomandarea BNM: informarea din surse oficiale - protecție împotriva schemelor de fraude financiare # BNM.md
Având în vedere apariția, în spațiul public, a unor comunicări care folosesc, în mod neautorizat, numele unor instituții publice, precum cel al BNM, subliniem importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.
Acum 8 ore
10:10
Acum 24 ore
17:20
Dialog și cooperare pentru un sistem financiar sigur și incluziv - atelier practic in domeniul AML/CFT # BNM.md
Reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai altor autorități de reglementare, profesioniști din sectorul bancar, precum și responsabili din cadrul instituțiilor de plată și de microfinanțare s-au reunit pentru a participa la un atelier practic.
Ieri
18 februarie 2026
19:10
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 4 martie 2026) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea aprobării noului format de raportare a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, precum și ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene ca urmare a aprobării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei. În acest sens, proiectul hotărârii transpune parțial prevederile art.6 alin.(4), rapoartele C 16.01, C 17.01 și C 17.02 din anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117, precum și instrucțiunile de completare a acestora din anexa II Instrucțiuni EBA pentru raportarea fondurilor proprii și a cerințelor de fonduri proprii în partea ce se referă la raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional. Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 4 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
17:00
Vizita de lucru a conducerii BNM la BNR: cooperare bilaterală și obiective strategice comune # BNM.md
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei și cea a Băncii Naționale a României.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea aprobării noului format de raportare a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, precum și ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene ca urmare a aprobării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei. În acest sens, proiectul hotărârii transpune parțial prevederile art.6 alin.(4), rapoartele C 16.01, C 17.01 și C 17.02 din anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117, precum și instrucțiunile de completare a acestora din anexa II Instrucțiuni EBA pentru raportarea fondurilor proprii și a cerințelor de fonduri proprii în partea ce se referă la raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional. Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 4 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
17 februarie 2026
14:50
Anunț privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice # BNM.md
ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 16 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele pentru identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice (în continuare – proiect). Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea ajustării prevederilor Regulamentului BNM nr. 281/2024 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (în continuare – Regulament e-kyc), în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au fost amendate prin Legea nr. 144/2025 pentru modificarea unor acte normative (susținerea economiei digitale și a serviciilor electronice), (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328 art. 374 din 20.06.2025), în vigoare odată cu crearea condițiilor tehnice prevăzute la art. XVIII alin.(4) din Legea nr.144/2025. Totodată, în scopul asigurării unei aplicări unitare a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, este necesară clarificarea în cadrul Regulamentului e-kyc a cerinței potrivit căreia mijloacele de identificare electronică utilizate pentru identificarea la distanță trebuie să dețină un nivel de asigurare ridicat, în sensul Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. Beneficiarii proiectului sunt entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), e), g) și i) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Proiectul HCE este elaborat în temeiul art. 51 alin. (3) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare. Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 02 martie 2026 pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău sau pe adresele electronice official@bnm.md și dcsbft@bnm.md. Proiectul și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru nr.1, MD2005, mun. Chișinău). Limba Română
16 februarie 2026
11:10
BNM consolidează cadrul de reglementare privind riscul operațional: sesiune de instruire dedicată sectorului bancar # BNM.md
BNM a organizat, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, o sesiune de instruire online dedicată implementării prevederilor Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
13 februarie 2026
17:30
Guvernatoarea Anca Dragu la Bruxelles: Inovația și cooperarea internațională, factori-cheie pentru reziliența infrastructurii financiare # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat la conferința internațională „2025: Sfârșitul unei ere? Ce urmează?”, un eveniment de nivel înalt organizat de Banca Națională a Belgiei, desfășurat în perioada 12–13 februarie 2026, la Bruxelles.
14:30
La începutul anului 2026, rata anuală a inflației va înregistra o diminuare, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului, iar la începutul anului viitor va consemna o nouă scădere ușoară, stabilizându-se ulterior la același nivel pe parcursul ultimelor trei trimestre consecutive ale perioadei de prognoză.
12 februarie 2026
18:10
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene # BNM.md
La 12 februarie 2026, Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene.
11 februarie 2026
17:30
Prioritățile Băncii Naționale a Moldovei în supravegherea prestatorilor de serviciilor de plată nebancari pentru anii 2026-2027 # BNM.md
Prioritățile aferente procesului de supraveghere a PSP nebancari pentru perioada 2026-2027 reflectă direcțiile principale ale Băncii Naționale a Moldovei în materie de supraveghere a sectorului nebancar aferent serviciilor de plată pentru următorii doi ani.
16:40
Prioritățile Băncii Naționale a Moldovei pentru anii 2026-2027 în supravegherea sectorului creditării nebancare (Organizațiile de creditare nebancară și Asociațiile de economii și împrumut) # BNM.md
Prioritățile în supravegherea sectorului creditării nebancare pentru 2026-2027 reflectă direcțiile principale ale Băncii Naționale a Moldovei în materie de supraveghere a sectorului nebancar.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.