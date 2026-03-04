Vineri, începe vacanța de primăvară a elevilor. Câte zile libere au școlarii și când revin la ore

15:50

La Călărași și Ungheni vor fi construite centre de colectare cu aport voluntar, iar Leova va primi asistență pentru proiectarea unui centru similar. Fiecare centru va include containere dedicate pentru diverse tipuri de deșeuri, iar acestea vor fi preluate de companii autorizate pentru reciclare sau valorificare. Proiectul, cu o valoare de 1,8 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană.