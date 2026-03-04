Vineri, începe vacanța de primăvară a elevilor. Câte zile libere au școlarii și când revin la ore
Radio Chisinau, 4 martie 2026 13:25
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de primăvară, care va dura patru zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 9 martie 2026.
Acum 5 minute
13:40
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Sergiu Diaconu: „Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți, nu are rost să faceți coadă la benzinării” # Radio Chisinau
Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca răspuns la escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat tranzitul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz și au amplificat riscurile la adresa securității aprovizionării cu produse petroliere și energie electrică, transmite Radio Chișinău.
Acum 30 minute
13:25
Acum o oră
13:05
„Made in Europe”. Comisia Europeană lansează planul pentru reindustrializare și limitarea concurenței chineze # Radio Chisinau
Comisia Europeană prezintă, miercuri, propunerile sale privind reindustrializarea continentului și combaterea concurenței chineze, regrupate în strategia „Made in Europe” („Fabricat în Europa”-n.r.).
12:55
La Hamburg a fost inaugurat Oficiul Consulatului onorific al R. Moldova. Mihai Popșoi: „Hamburg este un important centru economic și logistic” # Radio Chisinau
Un Oficiu al Consulatului onorific al Republicii Moldova a fost inaugurat la Hamburg. Acesta va facilita acordarea serviciilor pentru cetățenii moldoveni din nordul Germaniei. La ceremonia de inaugurare a participat vicepremierul Mihai Popșoi, care se află într-o vizită de lucru în Republica Federală Germania.
Acum 2 ore
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 5 martie.
12:20
DOC | Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană # Radio Chisinau
Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” – Republica Moldova, România și Ucraina – au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană. Declarația este semnată de Igor Grosu din partea Republicii Moldova, de Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu din partea României și de Ruslan Stefanchuk din partea Ucrainei.
12:05
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Radio Chisinau
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională.
11:50
Iuliana Albu, numită de Guvern director la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale # Radio Chisinau
iuliana Albu a fost numită în funcția de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Decizia a fost aprobată astăzi, 4 martie de Guvern.
Acum 4 ore
11:35
Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent și a Statutului CSI.
11:20
Ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor-Daniel Dan. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei ceremonii oficiale la Palatul Cotroceni.
11:05
Extinderea capacităților aeroportuare, valorificarea potențialului de la Mărculești și elaborarea unui master-plan integrat au fost principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor cu investitori internaționali, susținute de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea modernizării și extinderii capacităților existente, precum și pe identificarea unor soluții strategice pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului.
10:55
Cooperarea economică și parcursul european al Republicii Moldova, discutate la Hamburg # Radio Chisinau
Cooperarea economică, extinderea relațiilor comerciale și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la Hamburg în cadrul unei vizite oficiale a delegației de la Chișinău, care a avut întrevederi cu autorități locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic din Germania.
10:40
Celula de Criză a MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă instabilă, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările # Radio Chisinau
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele monitorizate.
10:35
„Suntem gata pentru orice derulare a situației”. Guvernul a aprobat declararea stării de alertă în domeniul energetic # Radio Chisinau
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Guvernul Republicii Moldova a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.
10:25
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 martie 2026.
09:50
Inegalitatea salarială atinge un nivel critic: femeile din R. Moldova au muncit cu 41 de zile mai mult pentru același venit # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează astăzi, 3 martie 2026, Ziua Egalității Salariale (Equal Pay Day), un moment simbolic care evidențiază o realitate economică îngrijorătoare: pentru a obține un venit egal cu cel câștigat de un bărbat în anul 2025, o femeie a fost nevoită să lucreze suplimentar 41 de zile.
Acum 6 ore
09:35
Poșta Moldovei a anunțat sistarea recepționării trimiterilor poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu. Măsura a fost impusă în urma suspendării traficului aerian către aceste destinații.
09:25
Magistratul Aureliu Postică de la Judecătoria Chișinău a fost demis după ce a fost găsit vinovat de fals în declarații. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a sentinței definitive a Curții de Apel.
09:15
Maia Sandu bate cu și mai multă putere la porțile UE. Le spune tranșant partenerilor externi că „R. Moldova nu are timp, că riscurile de securitate sunt foarte mari și că trebuie să ne grăbim” (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău analizează situația R. Moldova la 4 ani de la semnarea cererii de aderare la UE. Ziarele de la Chișinău preiau și o relatare despre cum comunica cu ofițerii KGB din Belarus fostul adjunct al SIS, arestat în România pentru spionaj. Experții constată că o rețea de cel puțin 10 pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău.
09:05
08:50
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026, informează Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al USM, transmite MOLDPRES.
08:35
Raport. Statul recuperează sub 1% din datoriile agenților economici aflați în insolvabilitate # Radio Chisinau
Recuperarea datoriilor în cazurile de insolvabilitate rămâne sub 1%. În perioada 2023-2025, statul a fost implicat în peste 3 mii de proceduri de insolvabilitate, validând creanțe bugetare de aproximativ 9 miliarde de lei. În același interval, au fost lichidați mai mult de 1 700 de agenți economici și au fost anulate creanțe de aproape 2,4 miliarde de lei. De asemenea, au fost inițiate 1 259 de proceduri noi, cu creanțe validate de peste 1,2 miliarde de lei.
08:20
Cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de meircuri, 4 martie. Ziua aerul s eva încălzi până la +12 grade Celsius. Temperaturi pozitive vor fi înregistrate și la noapte.
08:05
Peste 2.400 de șoferi vor fi sancționați pentru utilizarea telefonului mobil la volan, comunică MOLDPRES.
07:55
Un număr de 64 de persoane cu pierdere severă a auzului au beneficiat, în anul 2025, de intervenții de implant cohlear acoperite integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM), în cadrul programului special „Implant cohlear”.
Acum 24 ore
21:25
Republica Moldova marchează pe parcursul lunii martie Zilele Francofoniei 2026, printr-un program amplu de activități culturale, academice și educaționale desfășurate la nivel național. Evenimentele reunesc instituții de învățământ, organizații culturale și misiuni diplomatice, sub genericul „Ensemble pour une Francophonie rayonnante”.
21:05
Administrația Națională a Drumurilor anunță desfășurarea unor intervenții extinse pe rețeaua rutieră națională, echipele de întreținere acționând, în cursul zilei de astăzi, pe 26 de sectoare pentru a asigura condiții sigure și accesibile tuturor participanților la trafic.
20:45
Cetățenii, îndemnați să solicite ambulanța în cazuri de pericol iminent: Numărul solicitărilor a crescut considerabil # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că, începând cu 1 martie, la numărul de urgență se înregistrează un număr tot mai mare de apeluri din partea cetățenilor care solicită informații despre sistarea serviciului de informații oferit anterior prin numărul 1189.
20:25
Doi cetățeni ai R. Moldova vor fi evacuați din Tel Aviv cu suportul Ambasadei României în Israel # Radio Chisinau
În contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că monitorizează permanent evoluțiile prin intermediul Celulei de Criză activate la nivel central și menține coordonarea continuă cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.
20:05
Un număr de 781 de persoane vor susține examenul național de bacalaureat în regim de externat, în sesiunea 2026, după ce Comisia Națională de Examene a validat astăzi dosarele acestora și a aprobat centrele și comisiile responsabile de organizarea probelor.
19:45
Peste două miliarde de lei, transferați pentru plata pensiilor și alocațiilor sociale # Radio Chisinau
Pensiile și alocațiile sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare au fost finanțate, suma totală transferată constituind 2 085,9 milioane de lei.
19:30
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova! Perturbări posibile ale zborurilor spre și dinspre Cipru # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt avertizați că, în urma escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, traficul aerian ar putea fi perturbat în perioada următoare.
19:25
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
19:10
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, anunță ministrul de Externe Oana Țoiu # Radio Chisinau
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, marți, că Franța a invitat România la discuții despre „umbrela nucleară”.
18:45
Clădirea în care clericii regimului se adunau pentru a alege noul lider suprem al Iranului, distrusă în urma unui atac aerian # Radio Chisinau
Clădirea Adunării Experților din orașul iranian Qom, la sud de Teheran, a fost distrusă într-un atac aerian coordonat al Israelului și Statelor Unite, potrivit agențiilor de știri iraniene. În acel imobil își desfășura activitatea una dintre principalele instituții politico-religioase ale regimului, responsabile de alegerea Liderului Suprem al Iranului, relatează Times of Israel.
18:25
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis precizări oficiale privind modificarea procedurilor de control la importul produselor lactate originare din Ucraina. Conform Ordinului din 23 februarie 2026, autoritatea a decis reducerea frecvenței verificărilor pentru anumite categorii de produse, ca urmare a analizelor de laborator care au confirmat conformitatea acestora.
18:05
Guvernul caută soluții echilibrate pentru criza carburanților: „Prioritatea noastră este stabilitatea economică” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, în contextul îngrijorărilor exprimate de producătorii agricoli. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică, însă subliniază necesitatea unor soluții care să nu pericliteze bugetul de stat.
17:45
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalații de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, și la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg.
17:40
Noi reguli pentru tarifele la transportul rutier de călători: ANTA explică mecanismul de calcul și calendarul aprobării componentelor # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto anunță intrarea în vigoare, la 1 martie 2026, a Hotărârii Guvernului nr. 698/2025, care aprobă noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Documentul stabilește un cadru unitar și detaliat privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor aplicate pe rutele regulate.
17:25
ANSP: Peste 100 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută # Radio Chisinau
Peste 110 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 37% față de săptămâna precedentă.
17:05
În perioada 1–3 martie, Legislativul a găzduit vizita oficială a unei delegații a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, condusă de Fabian Hamilton, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare.
16:50
Maia Sandu a participat la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor” # Radio Chisinau
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi, la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul „Decadei memoriei și recunoștinței”, organizată de Ministerul Educației și Cercetării.
16:35
Securitatea energetică regională, tariful unificat și extinderea cooperării, discutate de Dorin Junghietu la Baku, la reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze # Radio Chisinau
Consolidarea securității energetice regionale, necesitatea adoptării unui tarif unificat pe întregul traseu al Coridorului Sudic de Gaze și extinderea cooperării comerciale au fost principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a 12-a reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku, în Republica Azerbaidjan, cu participarea Republicii Moldova.
16:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în momentul în care primeau, sub control, o mită de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Râșcani al Capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție.
16:10
Ora de Vârf | Evenimentele derulate în cei 4 ani de când R. Moldova a depus cererea de aderare la UE, printre subiectele discutate în cadrul emisiunii (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
15:50
Centre de colectare cu aport voluntar vor fi construite la Călărași și Ungheni, cu sprijinul UE # Radio Chisinau
La Călărași și Ungheni vor fi construite centre de colectare cu aport voluntar, iar Leova va primi asistență pentru proiectarea unui centru similar. Fiecare centru va include containere dedicate pentru diverse tipuri de deșeuri, iar acestea vor fi preluate de companii autorizate pentru reciclare sau valorificare. Proiectul, cu o valoare de 1,8 milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană.
15:35
FOTO | Luna martie aduce un program divers și plin de emoție la Teatrul „Alexie Mateevici” # Radio Chisinau
Luna martie aduce un program divers și plin de emoție la Teatrul „Alexie Mateevici”. Publicul este invitat să întâmpine primăvara prin spectacole pentru toate vârstele – de la povești clasice pentru întreaga familie până la producții contemporane puternice, dedicate adolescenților și adulților.
15:25
Armata americană a anunțat că marina iraniană și-a ”pierdut” toate navele la Golful Oman.
