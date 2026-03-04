Igor Dodon, despre cedarea Portului „Giurgiulești”: „Nu e un simplu activ economic, ci un element-cheie al suveranității statului”

11:30

În capitală vor fi introduse restricții temporare de circulație pe una dintre străzile din sectorul Ciocana. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova, care avertizează șoferii să fie atenți la modificările de trafic din următoarele zile.Potrivit autorităților, circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din Chișinău va fi sistată în perioada 5–7 martie. Măsura este necesară pentru