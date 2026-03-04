Europa reacționează la criticile lui Trump pe fondul conflictului cu Iranul

20:30

Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie.