În regiunea transnistreană este introdus un regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES trece pe cărbune

16:00

Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.