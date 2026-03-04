R. Moldova și Ucraina își consolidează capacitățile defensive: negocieri pentru un acord de cooperare tehnico-militară

09:50

Întreprinderile moldovenești au demonstrat reziliență într-un mediu marcat de vulnerabilități structurale și presiuni externe. Însă, pentru a face tranziția de la „supraviețuire” la „competitivitate”, este nevoie de coeziune și de un comportament economic responsabil la nivelul societății. Mesajul este transmis de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM), care lansează un apel public de aliniere la campania „Fii pe val – Consumă local”.