Zelenski propune un schimb de rachete Patriot pentru drone interceptoare, pe fondul intensificării amenințării reprezentate de dronele iraniene Shahed

La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, R. Moldova depunea, pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cerere de aderare la Uniunea Europeană (UE). Astăzi, parcursul european al R. Moldova a ajuns la etapa negocierilor tehnice pe primele trei clustere, iar legislația națională este aliniată treptat la normele europene.Principalele evenimente care au marcat parcursul european al R. Moldova pe parcursul celor patru ani: