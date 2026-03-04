Anunț pentru muncitorii din Israel: permisele de muncă ar putea fi extinse automat
4 martie 2026
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din Israel, inclusiv ale moldovenilor, ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, după ce Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat misiunea diplomatică despre măsura pregătită pentru mai multe categorii de muncitori.

Chiar în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii din mai multe raioane semnalează dificultăți în procurarea motorinei, care în ultimele zile s-a scumpit considerabil. Agricultorii spun că, deși prețurile sunt afișate la panouri, combustibilul fie nu este disponibil pentru vânzare angro, fie este oferit în cantități foarte limitate.
Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.
ANRE susține că R. Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru un consum pe trei săptămâni # Moldova1
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, afirmă directorul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran.
„Taxăm salariile minime cu impozit maxim”: Autoritățile anunță modificarea sistemului fiscal din R. Moldova # Moldova1
Angajații cu salarii mici ar putea plăti impozite mai mici. Autoritățile analizează în prezent propuneri de ajustare a regimului fiscal, inclusiv aplicat companiilor, precum și schimbări legate de impozitarea bunurilor imobile. Măsurile fac parte din noua politică fiscală pentru anul viitor, aflată în prezent în fază de elaborare și consultări cu mediul de afaceri și partenerii internaționali.
R. Moldova și Ucraina își consolidează capacitățile defensive: negocieri pentru un acord de cooperare tehnico-militară # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina își vor consolida capacitățile defensive în cadrul unui parteneriat bazat pe interese comune. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Executivul ucrainean pentru un acord de cooperare tehnico-militară.
Ucraina nu va primi energie electrică de avarie din Slovacia: Contractul cu Ukrenergo a fost reziliat # Moldova1
Operatorul slovac al sistemului de transport SEPS va rezilia contractul privind livrările de energie electrică de urgență către compania ucraineană Ukrenergo, la solicitarea prim-ministrului Robert Fico. Anunțul a fost făcut pe 4 martie, după ședința Guvernului Slovaciei.
Spectacole, conferințe și excursii gratuite pentru elevi, în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Moldova1
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Republica Moldova vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente cultural-artistice, organizate în luna martie 2026, în mai multe instituții de cultură din țară. Activitățile sunt desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pentru a comemora eroii și a promova memoria istorică în rândul tinerilor.
Republica Moldova va achita, pe parcursul acestui an, cotizații de membru în 56 de organizații, în valoare totală de 56.4 milioane de lei. Repartizarea alocațiilor a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 martie.
STARE DE ALERTĂ | Autoritățile dau asigurări că nu vom avea penurie de carburanți pe piață și recomandă populației să nu intre în panică # Moldova1
Autoritățile îndeamnă cetățenii R. Moldova să nu intre în panică și să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face rezerve de motorină sau benzină, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent.
Cupa Moldovei: 3 goluri și 2 cartonașe roșii în meciurile Petrocub - CSF Bălți și Sheriff Tiraspol - Dacia Buiucani Chișinău # Moldova1
Petrocub Hâncești a obținut prima victorie într-un meci oficial în acest an. În prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, echipa antrenată de georgianul Șota Maharadze a învins cu 1:0 acasă pe CSF Bălți. „Leii" hânceșteni au preluat conducerea în minutul 19. Dan Pușcaș a centrat cu efect în careu, mingea nu a fost atinsă de niciun fotbalist, iar acest lucru l-a păcălit pe portarul Artur Nazarciuc, care nu a mai putut interveni.
Victor Parlicov: Criza din Orient determină Guvernul să interzică exportul de produse petroliere pentru a securiza stocurile # Moldova1
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu forțează autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri de urgență pentru securizarea stocurilor limitate de combustibil. Deși regiunea nu depinde direct de rutele de tranzit afectate, efectele financiare ale crizei din Golful Persic sunt inevitabile și se vor resimți la pompă pentru consumatorii moldoveni, avertizează expertul în energie Victor Parlicov.
Pentagonul: Lider iranian implicat într-un presupus complot contra lui Trump, ucis de armata SUA # Moldova1
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează digi24.ro, cu referire la Reuters.
CA prelungește concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere de la TRM # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a decis prelungirea concursului pentru selectarea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Teleradio-Moldova (TRM), după ce pentru fiecare funcție vacantă a fost depus câte un singur dosar. Noul termen-limită pentru depunerea candidaturilor este 20 martie 2026.
Tinerii fără carte de identitate după 18 ani își vor putea perfecta documentele: derogare aprobată până la 1 ianuarie 2028 # Moldova1
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.
Sporting Lisabona a făcut un pas spre finala Cupei Portugaliei. „Leii” au învins acasă pe FC Porto cu 1:0 în prima manșă a semifinalelor. Meciul de pe Estádio José Alvalade a fost unul tensionat, cu ocazii mari de gol pentru ambele echipe, dar și cu numeroase intrări dure ale jucătorilor. În debutul reprizei secunde, mijlocașul lui FC Porto, Alan Varela, a trimit un șut superb de la mare distanță și a lovit bara.
Un sat din raionul Cantemir, izolat de noroaie: Autobuzul școlar s-a împotmolit pe drumul principal # Moldova1
Locuitorii satului Acui, comuna Baimaclia din raionul Cantemir, se confruntă cu dificultăți majore de deplasare după ce drumul principal de acces a devenit impracticabil în urma precipitațiilor abundente recente. Potrivit localnicilor, drumul este plin de noroi și găuri adânci, ceea ce face aproape imposibilă circulația autoturismelor. Mai mulți săteni spun că, săptămâna trecută, autobuzul școlar s-a împotmolit și nu a mai ajuns la destinație.
Ambasadorul agreat al Rusiei, surprins ieșind din sediul MAE de la Chișinău: Explicația diplomației moldovenești # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins ieșind, pe 4 martie, din clădirea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării din Turcia.
Investigație „Spiegel”: Sistem rusesc de identificare facială, utilizat de regimul iranian # Moldova1
Iranul utilizează un sistem de recunoaștere facială pentru supraveghere și represiuni. Detalii despre modul în care funcționează această tehnologie sunt prezentate într-o investigație realizată de revista germană Spiegel, în colaborare cu alte publicații importante.
Program național pentru învățarea limbii române: Statul va investi 241 de milioane de lei până în 2028 # Moldova1
Rata de promovare la examenul național la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice urmează să atingă, până în 2028, cel puțin 90% la nivel național și minimum 80% în fiecare instituție. Ținta este stabilită prin Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028, aprobat de Guvern pe 4 martie.
Elevii din R. Moldova vor intra în vacanța de primăvară de joi, 5 martie, și vor reveni la școală luni, pe 9 martie.
La aproape un an de la lansarea noilor cărți de identitate, aproximativ 309 mii de cereri de perfectare au fost recepționate de Agenția Servicii Publice (ASP). Primul milion este eliberat gratuit pentru a facilita înlocuirea vechilor buletine de identitate.
ANRE retrage statutul pentru 13 producători eligibili mici și transferă peste 11,5 milioane de lei la buget # Moldova1
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis în ședința de miercuri retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 titulari, pentru o capacitate totală de 22,03 MW, și transferarea la bugetul de stat a peste 11,5 milioane de lei, reprezentând garanții de bună execuție a contractelor.
Șoferii vor scoate, pe 5 martie, mai mulți bani de buzunare pentru a umple rezervoarele cu benzină sau motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri majorate semnificativ la carburanți.
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu au solicitat sprijinul autorităților pentru a fi evacuați din regiune, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija.
MAI, CNA, fiscul și vama au recurs, în 2025, la mai multe interceptări și colectări de date, comparativ cu 2024 # Moldova1
Instituțiile de drept din Republica Moldova au recurs, pe parcursul anului 2025, la mai multe interceptări, colectări de date electronice și alte metode speciale de investigație, comparativ cu anul 2024. În total, autoritățile au aplicat 15.797 de astfel de măsuri în anul trecut, arată raportul Procuraturii Generale (PG) prezentat miercuri, 4 aprilie, la ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.
Sprijin pentru fermieri: Guvernul menține finanțarea de 70% din costul primei de asigurare agricolă # Moldova1
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare în agricultură, lăsând fermierilor o contribuție de 30%. Decizia a fost aprobată în ședința Executivului din 4 martie, iar finanțarea se va acorda din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
La aproape un an de la lansarea noilor cărți de identitate, aproximativ 309 mii de cereri de perfectare au fost recepționate de Agenția Servicii Publice (ASP). Primul milion este eliberat gratuit pentru a facilita înlocuirea vechilor buletine de identitate.
Zelenski propune un schimb de rachete Patriot pentru drone interceptoare, pe fondul intensificării amenințării reprezentate de dronele iraniene Shahed # Moldova1
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a propus aliaților Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor americane de apărare aeriană PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone, pentru a se apăra de atacuri iraniene cu dronă.
Doar două mărci sonore, înregistrate în R. Moldova: Gongul de la aeroportul din Chișinău nu a ajuns la AGEPI # Moldova1
Secvențe scurte de sunet pot identifica un produs sau un serviciu și îi pot conferi unicitate, la fel ca un logo sau un slogan, iar acestea pot deveni mărci înregistrate.Deși sunt puțin cunoscute publicului larg, mărcile sonore există și în Republica Moldova.
Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. Echipa la care este legitimat internațional moldovean Virgiliu Postolachi a dispus de Hermannstadt Sibiu cu scorul de 2:1. În meciul disputat pe Cluj Arena, sibienii preluat conducerea în minutul 52, după golul marcat de suedezo-congolezul Moonga Simba. „Șepcile roșii” au răsturnat scorul în ultimele 20 de minute ale partidei.
Statul eficientizează relația cu noul investitor al PILG: Portul va funcționa fără întreruperi și după 2030 # Moldova1
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), achiziționat de compania „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, deținută de statul român, va putea funcționa fără întreruperi și după anul 2030, când expiră perioada prevăzută de reglementările în vigoare. Această oportunitate a fost deschisă prin modificările aprobate de Guvern la legea din 2005 privind activitatea portului.
FC Barcelona a fost foarte aproape de un miracol în Cupa Spaniei. Gruparea „blau-grana” a învins pe Atletico Madrid cu 3-0 în returul semifinalelor, dar „Los Colchoneros” s-au calificat în finală pentru că în tur s-au impus cu 4-0.
Lua bani pentru lucrări de termoizolare a apartamentelor, dar nu le mai efectua: Ce pedeapsă a primit escrocul # Moldova1
Un bărbat care pretindea că poate efectua lucrări de eficientizare energetică a locuințelor și percepea plăți în avans pentru lucrări, dar nu-și mai onora obligațiunile asumate, a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
CNA: Aproape 800 de infracțiuni de corupție depistate în 2025. Bunuri de peste 710 milioane lei - puse sub sechestru # Moldova1
Centrul Național Anticorupție a depistat în 2025 aproape 800 de infracțiuni de corupție, iar în cadrul investigațiilor au fost aplicate sechestre pe bunuri în valoare de aproximativ 710 milioane de lei, potrivit raportului anual al instituției, prezentat, miercuri, 4 martie, în Parlament. Printre cazurile documentate se numără dosare ce vizează judecători, procurori și avocați suspectați de corupție, precum și scheme de delapidare a banilor publici sau de fraudare a achizițiilor publice.
OFICIAL | Guvernul declară stare de ALERTĂ în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile: „O criză globală care ne afectează” # Moldova1
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri.
Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere, vitale pentru lucrările de primăvară # Moldova1
Autoritățile au inițiat discuții pentru elaborarea unor scenarii menite să satisfacă solicitările fermierilor din R. Moldova, care au cerut măsuri urgente pentru a diminua impactul crizei internaționale asupra sectorului agricol, generate de situația din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie.
ANTA explică noile reguli de calcul al tarifelor pentru transportul rutier: componentele vor fi aprobate până la 1 iunie # Moldova1
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) confirmă că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, document aprobat de Guvern în octombrie 2025, iar până la 1 iunie urmează să fie aprobate componentele tarifare care vor sta la baza noilor prețuri. Instituția susține că procesul va fi transparent și fundamentat pe date oficiale și rapoarte ale operatorilor.
Intervenție pentru reluarea activității bacului la Molovata: Autoritățile cer prudență maximă # Moldova1
Lucrări de spargere a gheții au fost efectuate pe râul Nistru pentru a permite reluarea în condiții sigure a activității feribotului administrat de Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Reprezentanții întreprinderii au anunțat că intervenția a fost necesară pentru a asigura buna desfășurare a transportului fluvial între cele două maluri.
Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev: „Pentru noi, cea mai importantă este siguranța consumatorilor din R. Moldova” # Moldova1
Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova, inițiativa vizând doar impunerea licențierii importurilor. Totuși, restricțiile la importul de carne de pasăre din Ucraina rămân deocamdată în vigoare, R. Moldova fiind interesată, în primul rând, de protecția consumatorului autohton și respectarea standardelor europene, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Surpriză uriașă în etapa a 29-a a primei divizii engleză de fotbal. FC Liverpool a pierdut cu 1:2 pe terenul formației Wolverhampton Wanderers, „lanterna roșie" a clasamentului. „Lupii" au marcat golul victoriei în minutul 90+4. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 78. Portughezul Rodrigo Gomes l-a depășit în viteză pe francezul Ibrahima Konate și a săltat mingea peste portarul brazilian Alisson Becker.
Guvernul l-a mandatat pe directorul TRM să semneze cu JICA pentru grantul de 21 de milioane de lei # Moldova1
Guvernul a aprobat, pe 4 martie, semnarea acordului pentru grantul japonez de 21 de milioane de lei destinat modernizării Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, în ședința Executivului, că aceasta este ultima etapă a procedurilor de avizare a sprijinului financiar.
Republica Moldova inițiază procedurile de retragere definitivă din structurile statutare ale Comunitatea Statelor Independente (CSI), după ce membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului aferent și a Statutului organizației.
ÎN CONTEXT | Iulian Groza: „Calendarul de aderare la UE este ambițios. În 2026 trebuie să închidem negocierile pe primele capitole” # Moldova1
Republica Moldova se află într-un proces accelerat de integrare europeană, dictat de o conjunctură geopolitică fără precedent, dar susținut de progrese tehnice. Succesul aderării în 2028 depinde de capacitatea de consolidare a reformelor structurale, de armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar și de sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), susține directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Iulian Groza.
„Conectăm oamenii cu oportunitățile”: Autoritățile își propun să angajeze pe piața muncii 100.000 de persoane în următorii patru ani # Moldova1
Autoritățile își propun să sprijine, până în 2030, angajarea a peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat marți, 4 martie, campania „Conectăm oamenii cu oportunitățile”.
OFICIAL | Guvernul declară stare de ALERTĂ în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile: „Criză globală care ne afectează” # Moldova1
Rusia a declarat „indezirabilă” universitatea americană University of California, Berkeley, potrivit registrului actualizat al Ministerului rus al Justiției din 2 martie. Se precizează că Procuratura Generală a acordat instituției de învățământ superior acest statut la 16 februarie. Motivele deciziei nu au fost făcute publice, relatează The Moscow Times.
Întreprinderile moldovenești au demonstrat reziliență într-un mediu marcat de vulnerabilități structurale și presiuni externe. Însă, pentru a face tranziția de la „supraviețuire” la „competitivitate”, este nevoie de coeziune și de un comportament economic responsabil la nivelul societății. Mesajul este transmis de Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM), care lansează un apel public de aliniere la campania „Fii pe val – Consumă local”.
