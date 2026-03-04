FALS: R. Moldova a agresat militar Transnistria în 1992
TVR Moldova, 4 martie 2026 21:10
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. În realitate, studiile istorice și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) arată că acest conflict a fost declanșat de forțele separatiste și că Armata 14 rusă a avut un rol activ în susținerea acestora, potrivit Stopfals.md.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
21:30
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține prezența artistului român Mircea Cantor în cadrul programului „Luna Sculptorilor Români” la Chișinău. Artistul va prezenta lucrarea „Take the world into the world”, în cadrul unui eveniment care va avea loc joi, 5 martie 2026, ora 11:00, în Sala Roșie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
Acum 30 minute
21:10
Criminalitatea în Republica Moldova a fost in scadere in 2025. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că au fost înregistrate peste 23 de mii de infracţiuni, mai putin cu 6% comparativ cu anul 2024. Deşi rata generală a criminalității a scăzut, fiecare a patra infracțiune este însă gravă sau deosebit de gravă.
21:10
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. În realitate, studiile istorice și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) arată că acest conflict a fost declanșat de forțele separatiste și că Armata 14 rusă a avut un rol activ în susținerea acestora, potrivit Stopfals.md.
Acum o oră
20:40
17 generatoare electrice vor ajunge în Ucraina pentru a sprijini instituţiile afectate de criza energetică provocată de bombardamentele rusești. Echipamentele au fost cumpărate din donaţiile, în valoare de peste 480 de mii de lei, din cadrul campaniei umanitare, intitulată "Căldură pentru Ucraina". TVR Moldova a promovat această iniţiativă în cadrul unui proiect lansat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
Acum 2 ore
20:10
Forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii feroviare din Ucraina, în special asupra trenurilor de pasageri.
19:40
Guvernul a dat aviz pozitiv astăzi, 4 martie, pentru o propunere legislativă care prevede ca cetăţenii Republicii Moldova, care nu au reuşit să îşi perfecteze actele de identitate până la 18 ani, să o poată face şi după această vârstă în anumite condiţii.
Acum 4 ore
19:20
Tiraspolul anunţă instituirea unui regim strict de economisire a gazelor naturale. Potrivit aşa-zisului minister al economiei din regiune, siuaţia este cauzata de conflictul militar din Orientul Mijlociu.
18:30
O nouă lege a Portului Giurgiulești și restanțele Guvernului – trebuie să mai dea 65 de hectare # TVR Moldova
Guvernul susține că Portul Internațional Liber Giurgiulești, o afacere privată, achiziționată recent de Portul Constanța, va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică în urma modificării Legii privind activitatea Portului adoptată în februarie 2005 și adaptată cadrului juridic la procesul de integrare europeană și situația regională.
Acum 6 ore
17:30
Comisia pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, în care a subliniat argumentele principale care stau la baza ieșirii statului din cadrul comunității respective: violarea de către Rusia a integrității teritoriale a Republicii Moldova și aspirația Chișinăului de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
17:20
Elena Țăbârnă, director al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a oferit explicații în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova despre pensia acordată înainte de termen, despre noile indexări și posibilitatea de reexaminarea pensiei. Funcționara a mai spus care sunt condițiile pentru a obține pensia anticipată, cum se fac recalculările și indexările pensiilor de vârstă.
17:10
Înfrângere la debut pentru naționala feminină în preliminariile Campionatului Mondial din 2027 # TVR Moldova
Naționala feminină de fotbal a Republicii Moldova a debutat cu o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. În partida cu reprezentativa României, disputată la București, fetele antrenate de Ghenadie Pușca au fost învinse cu 1 la 0.
16:50
Armata americană a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters.
16:40
Elena Țăbârnă, director al Casei Naționale de Asigurări Sociale, a explicat în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova lucruri bune și utile, mai exact despre pensia acordată înainte de termen, despre noile indexări și posibilitatea de reexaminarea pensiei. Care sunt condițiile pentru a obține pensia anticipată, cum se fac recalculările și indexările pensiilor de vârstă.
16:40
Deputata socialistă Olga Cebotari, aflată la primul său mandat în Parlamentul Republicii Moldova, susține că statutul de al doilea cel mai bogat deputat nu îi influențează activitatea politică și nici relația cu colegii. Potrivit declarației de avere și interese personale depusă la validarea mandatului, averea totală acumulată împreună cu soțul său se ridică la aproape 60 de milioane de lei, clasând-o pe locul doi în topul celor mai înstăriți aleși ai poporului.
16:10
Deputata socialistă Olga Cibotari afirmă că nu a înțeles scopul declarației șefului său de partid, Igor Dodon, „Olea, ferește-te de dorințele tale, astfel încât, ferească Dumnezeu, să se împlinească”, și că funcția pe care o deține în cadrul PSRM îi permite să participe la „viața politică a formațiunii”.
16:00
NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt Allison Hart, relatează Reuters.
15:50
Aducerea lui Plahotniuc ca martor nu i-a convenit lui Dodon: El a solicitat recuzarea judecătorilor # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a respins ca neîntemeiată cererea de recuzare depusă de avocații lui Igor Dodon, care solicitau schimbarea completului de judecată după ce instanța l-a admis pe Vladimir Plahotniuc în calitate de martor și l-a adus silit pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok" , în care liderul socialiștilor este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale.
15:40
O tremie din intoxicațiile chimice raportate anual în Republica Moldova sunt provocate de medicamente. În cele mai multe cazuri, este nevoie de intervenția medicilor și monitorizare atentă pentru că peste jumătate dintre intoxicațiile medicamentoase sunt în scop suicidar. Autoritățile dau un semnal de alarmă și reamintesc că medicamentele trebuie administrate doar la necesitate.
Acum 8 ore
14:50
Persoanele fără loc de muncă pot primi 5.400 de lei pentru participarea la cursurile de instruire # TVR Moldova
Peste 190 de milioane de lei vor fi alocate, în acest an, pentru subvenţiile acordate persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Natalia Plugaru. Suma este de şase ori mai mare faţă de 2025. Beneficiarii vor putea merge la cursuri de formare profesională şi la stagii de practică în cadrul unor companii.
14:30
Escrocherie sub paravanul unei clinici private: O femeie din Telenești, păgubită de 60.000 de lei # TVR Moldova
Poliția anunță că oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în escrocherii, care se prezentau drept angajați ai unei clinici private. Potrivit materialelor cauzei, membrii grupului au indus în eroare o femeie de 60 de ani din Telenești, livrându-i patru cutii cu pastile diferite de cele comandate. Victima a achitat 59.000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat.
14:30
Starea de alertă nu este o măsură menită să alarmeze cetățenii, ci un mecanism ce permite autorităților să se mobilizeze pe intern și să acționeze din timp pentru a asigura ca eventualele riscuri externe să nu producă efecte negative în R. Moldova, a spus Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor.
14:10
Dosarul mitei de 40.000 de dolari în care este acuzat fostul şef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este pus pe pauză. Astăzi urma să aibă loc prima şedinţă de judecată, însă a fost amânată pe motiv că magistratul Judecătoriei Chişinău, Nicolae Corcea, care urma să examineze dosarul, a demisionat. Acesta a refuzat să treacă testul de integritate.
14:10
Escrocherie sub paravanul unei clinici private: O femeie din Telenești a fost păgubită de 60 mii lei # TVR Moldova
Poliția anunță că oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în escrocherii, care se prezentau drept angajați ai unei clinici private. Potrivit materialelor cauzei, membrii grupului au indus în eroare o femeie de 60 de ani din Telenești, livrându-i patru cutii cu pastile diferite de cele comandate. Victima a achitat 59.000 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat.
13:40
Prima ședință în dosarul lui Iurie Gorea, amânată: Dosarul va fi repartizat altui judecător # TVR Moldova
Dosarul mitei de 40 de mii de dolari în care este acuzat fostul şef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este pus pe pauză. Astăzi urma să aibă loc prima şedinţă de judecată, însă a fost amânată din motiv că magistratul Judecătoriei Chişinău, Nicolae Corcea, care urma să examineze dosarul, a demisionat. Acesta a refuzat să treacă testul de integritate.
Acum 12 ore
13:10
Ludmila Catlabuga: Guvernul analizează ajutoare pentru fermieri, pe fondul scumpirii motorinei # TVR Moldova
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că autoritățile analizează posibilitatea unor măsuri de sprijin pentru agricultori în contextul creșterii prețurilor la motorină influențate de situația tensionată din Orientul Mijlociu.
13:10
Sunt suficiente rezervele de produse petroliere? Diaconu: „Nu faceți cozi la benzinării!” # TVR Moldova
Autoritățile dau asigurări că stocurile de produse petroliere sunt garantate pentru cel puțin 30 de zile de consum. Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, a declarat jurnaliștilor că nu este cazul ca cetățenii să facă cozi la benzinării.
12:50
Agenția Națională pentru Reglemenare în Energetică (ANRE) a anunțat miercuri, 4 martie, prețuri majorate la carburanți pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.
12:40
Votingul în cadrul Concursului NOTORIUM BRAND AWARDS 2026 s-a încheiat, Vezi TOP 3 învingători pe toate domeniile de activitate pe https://notorium.md/.
12:30
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii de la TVC21 că în interiorul partidului pe care îl conduce există membri care își doresc ca acesta să fie înlăturat din funcția de președinte al partidului. Totuși, politicianul pro-rus susține că o astfel de acțiune nu are șanse de reușită.
12:30
Vrei să schimbi atmosfera din cameră fără să înlocuiești toată mobila? Începe cu perdelele! Culoarea lor poate lega vizual pereții, canapeaua, covorul și accesoriile într-un ansamblu coerent. Dacă alegi inspirat, spațiul pare mai luminos, mai aerisit sau mai intim, exact cum îți dorești.
12:20
Cetățenii R. Moldova aflați în Dubai, sfătuiți să nu meargă la aeroport fără confirmarea zborului # TVR Moldova
Autoritățile din Republica Moldova le recomandă cetățenilor R. Moldova aflați în Dubai să nu se deplaseze la aeroport până când nu vor fi contactați direct de compania aeriană care le poate confirma operarea zborurilor în condiții de siguranță. Despre acest lucru a vorbit jurnalștilor secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija.
11:50
Vinurile moldovenești, sub licențiere în Ucraina? Chișinăul infirmă existența unui embargo # TVR Moldova
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova - în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase - nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană, ci ar putea intra sub un regim de licențiere la import.
11:50
„Olea, ferește-te de dorințele tale!”. Săgeți în PSRM între Igor Dodon și Olga Cebotari # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat în cadrul emisiunii de la TVC21 că în interiorul partidului pe care îl conduce există membri care își doresc ca acesta să fie înlăturat din funcția de președinte al partidului. Totuși, politicianul pro-rus susține că o astfel de acțiune nu are șanse de reușită.
11:30
Promisiuni calde, realitate rece:Un bărbat din Chișinău, condamnat după ce a înșelat zeci de clienți # TVR Moldova
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt. Astfel, acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
10:50
Incendiu într-un cămin din Chișinău: Un bărbat a decedat, 27 de persoane au fost evacuate # TVR Moldova
Un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica. Alte 27 de persoane, inclusiv șase minori au fost salvate de pompieri.
10:20
Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura este motivată de contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și al posibilelor efecte asupra securității energetice și economice a Republicii Moldova, a declarat premierul R. Moldova, Alexandru Muntranu.
10:20
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul lider suprem, sub presiunea Gărzilor Revoluționare, au declarat surse informate pentru Iran International.
10:10
Tensiuni în Orientul Mijlociu. MAE: Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova # TVR Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan, în cadrul căreia au au fost discutate evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și a altor state din regiune, precum și impactul acestora asupra securității și stabilității regionale.
09:40
Alte 1000 de gospodării casnice (case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în proces de construcție) din republică vor putea obține finanțare pentru renovare energetică prin noul apel al Programului guvernamental Casa Verde, ce va fi lansat peste aproximativ două săptămâni, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă.
09:00
Blocada din Strâmtoarea Ormuz zguduie pieţele energetice; ţările asiatice, cel mai puternic lovite # TVR Moldova
Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran provoacă unde de şoc pe pieţele globale ale energiei, iar Asia se conturează drept regiunea care va resimţi cel mai acut impactul, potrivit analiştilor citaţi de CNBC, relatează news.ro.
08:40
Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către mai multe destinații din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Î.S. Poșta Moldovei anunță despre sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale – inclusiv poșta de scrisori, colete și expedieri EMS – către mai multe destinații din Orientul Mijlociu, începînd cu data de 3 martie.
Acum 24 ore
08:10
Transnistria a devenit un refugiu pentru condamnați. Ce soluții propune Ministra de Interne? # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, propune consolidarea mecanismelor de monitorizare și o comunicare mai rapidă a deciziilor instanțelor către Poliție și Poliția de Frontieră pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană. Potrivit oficialei, regiunea din stânga Nistrului este un spațiu folosit inclusiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și orice măsură trebuie analizată prin prisma securității cetățenilor și în cadrul negocierilor diplomatice existente.
07:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova în urma rezultatelor alegeriloror desfășurate marți, 3 martie, potrivit Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al instituției de învățământ superior.
3 martie 2026
23:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din R. Moldova. Despre rezultatele concursului desfășurat marți, 3 martie, a informat Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM.
22:10
„Cu exploziv în mașină”: Ministra de Interne dezvăluie planul asasinatelor din Ucraina # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că gruparea destructurată recent, care pregătea asasinate în Ucraina, acționa sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar metodele vizate erau extrem de periculoase, de la utilizarea armelor la distanță mică până la plasarea explozivului în mijloace de transport.
Ieri
21:10
„Războiul m-a născut a doua oară”: Povestea unui român care a luptat în războiul de pe Nistru # TVR Moldova
A venit de la Târgu Jiu pentru a lupta cu mult curaj pentru independenţa Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru. Marius Marian Şolea este singurul combatant de peste Prut care a fost în linia întâi a războiului din anul 1992. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, ne-a povestit cum a ajuns pe front, o experienţă care i-a schimbat complet viaţa.
20:40
Biblioteca Națională a adus cititorii în centrul atenției de Ziua Mondială a Scriitorului # TVR Moldova
De Ziua Mondială a Scriitorului, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a organizat în premieră un eveniment inedit, intitulat "Cititorul iese în faţă". O întâlnire care facilitează dialogul direct și interacțiunea dintre autori și cititorii lor. Evenimentul pune în centrul atenției experiența lecturii și conexiunea cu scriitorii preferați.
20:10
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, la Chişinău va fi înfiinţat Centrul pentru Memorie şi Analiză a războiului moldo-rus din anul 1992. Memorandumul pentru iniţierea şi dezvoltarea acestui muzeu a fost semnat astăzi, iar instituţia va funcţiona ca o memorie vie, care va cuprinde mărturii, documente şi istorii de viaţă ale eroilor. Aici vor fi realizate cercetări, analize, astfel încât publicul larg să poată studia evenimentele petrecute pe teritoriul Republicii Moldova.
19:40
Cresc anulările de vacanțe în Emirate Arabe și Israel din cauza conflictului din Orient # TVR Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului iar efectele se simt și în Republica Moldova. Tot mai mulți își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul solicitărilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află încă blocați în zone afectate de conflict.
18:50
Preţul la carburanţi continuă să crească şi în Republica Moldova, fiind influenţat de războiul din Orientul Mijlociu. Experţii economici prognozează că scumpirile pot continua, iar cel mai mult va avea de suferit populaţia de rând.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.