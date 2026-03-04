FALS: R. Moldova a agresat militar Transnistria în 1992

20:10

La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, la Chişinău va fi înfiinţat Centrul pentru Memorie şi Analiză a războiului moldo-rus din anul 1992. Memorandumul pentru iniţierea şi dezvoltarea acestui muzeu a fost semnat astăzi, iar instituţia va funcţiona ca o memorie vie, care va cuprinde mărturii, documente şi istorii de viaţă ale eroilor. Aici vor fi realizate cercetări, analize, astfel încât publicul larg să poată studia evenimentele petrecute pe teritoriul Republicii Moldova.