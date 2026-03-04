Tensiuni în Orientul Mijlociu. MAE: Nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor R. Moldova

07:50

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva Iranului a condus deja la o schimbare de regim în această ţară şi că nu se poate face o paralelă cu Irakul, asigurând că nu va fi un conflict „fără sfârşit”, deşi nu a exclus o posibilă intervenţie terestră, relatează TVRINFO.RO.