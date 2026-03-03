De la prorector la rector: Cine este Otilia Dandara, noul rector ales al USM ?
TVR Moldova, 3 martie 2026 23:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din R. Moldova. Despre rezultatele concursului desfășurat marți, 3 martie, a informat Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
23:10
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din R. Moldova. Despre rezultatele concursului desfășurat marți, 3 martie, a informat Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al USM.
Acum 2 ore
22:10
„Cu exploziv în mașină”: Ministra de Interne dezvăluie planul asasinatelor din Ucraina # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că gruparea destructurată recent, care pregătea asasinate în Ucraina, acționa sub coordonarea serviciilor speciale ale Federației Ruse, iar metodele vizate erau extrem de periculoase, de la utilizarea armelor la distanță mică până la plasarea explozivului în mijloace de transport.
Acum 4 ore
21:10
„Războiul m-a născut a doua oară”: Povestea unui român care a luptat în războiul de pe Nistru # TVR Moldova
A venit de la Târgu Jiu pentru a lupta cu mult curaj pentru independenţa Republicii Moldova, în războiul de pe Nistru. Marius Marian Şolea este singurul combatant de peste Prut care a fost în linia întâi a războiului din anul 1992. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, ne-a povestit cum a ajuns pe front, o experienţă care i-a schimbat complet viaţa.
20:40
Biblioteca Națională a adus cititorii în centrul atenției de Ziua Mondială a Scriitorului # TVR Moldova
De Ziua Mondială a Scriitorului, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a organizat în premieră un eveniment inedit, intitulat "Cititorul iese în faţă". O întâlnire care facilitează dialogul direct și interacțiunea dintre autori și cititorii lor. Evenimentul pune în centrul atenției experiența lecturii și conexiunea cu scriitorii preferați.
20:10
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, la Chişinău va fi înfiinţat Centrul pentru Memorie şi Analiză a războiului moldo-rus din anul 1992. Memorandumul pentru iniţierea şi dezvoltarea acestui muzeu a fost semnat astăzi, iar instituţia va funcţiona ca o memorie vie, care va cuprinde mărturii, documente şi istorii de viaţă ale eroilor. Aici vor fi realizate cercetări, analize, astfel încât publicul larg să poată studia evenimentele petrecute pe teritoriul Republicii Moldova.
19:40
Cresc anulările de vacanțe în Emirate Arabe și Israel din cauza conflictului din Orient # TVR Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului iar efectele se simt și în Republica Moldova. Tot mai mulți își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul solicitărilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află încă blocați în zone afectate de conflict.
Acum 6 ore
18:50
Preţul la carburanţi continuă să crească şi în Republica Moldova, fiind influenţat de războiul din Orientul Mijlociu. Experţii economici prognozează că scumpirile pot continua, iar cel mai mult va avea de suferit populaţia de rând.
18:40
În perioada 5-28 februarie 2026, inspectorii de patrulare ai Inspectoratului Național de Poliție au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a utilizării telefoanelor mobile în timpul conducerii autovehiculelor. Potrivit datelor Poliției, 2422 de șoferi au fost prinși folosind telefonul mobil la volan și sancționați.
18:10
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România.
18:00
UE oferă 1,8 milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor în trei raioane din R. Moldova # TVR Moldova
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfǎşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară, informează PNUD Moldova.
17:40
Bitcoin a scăzut, după ce crescuse peste 70.000 de dolari, fiind tras în jos împreună cu alte active cu risc din cauza îngrijorărilor legate de un conflict îndelungat în Orientul Mijlociu, notează Bloomberg.
Acum 8 ore
17:10
„Cai Verzi pe Pereți”, campionii naționali la robotică vor merge în SUA să reprezinte Moldova # TVR Moldova
Echipa "Cai Verzi pe Pereți" de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga a câștigat competiția națională FIRST Tech Challenge și va reprezenta Republica Moldova la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii. Competiția reunește echipe din aproximativ 70 de țări și peste 16.000 de participanți. Pentru prima dată, Republica Moldova va avea echipe la campionatul mondial din Houston.
16:50
Comisia Europeană: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor capitolelor # TVR Moldova
La patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor capitolelor de negociere. Declarația a fost făcută pentru TVR MOLDOVA de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert. Potrivit oficialului european, următorul pas depinde de un acord politic al Consiliului European.
16:50
„O încălcare gravă”: Dodon sare în apărarea transnistrenilor rămași fără cetățenia R. Moldova # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a criticat decizia președintei Maia Sandu de a retrage cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane care dețin funcții în structurile administrației separatiste de la Tiraspol. În cadrul unei emisiuni, Dodon a calificat măsura drept „o încălcare foarte gravă”.
16:40
Cazurile de infecții respiratorii, în scădere: 114 îmbolnăviri de gripă într-o săptămână # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că în perioada 23 februarie - 1 martie 2026, au fost înregistrate 3.789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Potrivit specialiștilor, cifra este în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă.
16:10
Accidentul vascular cerebral (AVC) rămâne una dintre cele mai frecvente și periculoase urgențe medicale, iar numărul cazurilor este în creștere, inclusiv în rândul persoanelor sub 50 de ani. Medicul neurolog Pavel Gavriliuc avertizează că intervenția rapidă face diferența dintre viață și moarte.
15:40
Un ordin emis la 23 februarie 2026 de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) prevede reducerea controalelor aplicate loturilor de lapte importate din Ucraina, inclusiv eliminarea monitorizării consolidate pentru laptele ambalat.
Acum 12 ore
15:10
Campionul ucrainean la box, Oleksandr Usyk, și-a anunțat planurile de a intra în politică. Cu toate acestea, el a menționat că nu ia în considerare o poziție inferioară celei de președinție.
15:10
Patru persoane au fost reținute după ce au cerut 40 mii de euro pentru a „rezolva” o condamnare # TVR Moldova
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant patru persoane în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Operațiunea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție.
14:40
MAE: Crește numărul cetățenilor R. Moldova care solicită evacuarea din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care solicită evacuarea din țările afectate de conflictul din Orientul Mijlociu este în creștere. Dacă ieri erau raportate 15 solicitări de asistență consulară, astăzi misiunile diplomatice anunță peste o sută de cereri de evacuare. Cele mai multe sunt înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Autoritățile precizează că nu există victime în rândul cetatenilor moldoveni, iar situația regională rămâne tensionată.
14:10
La 34 de ani de la războiul de pe Nistru, Ziua Memoriei și Recunoștinței a fost marcată nu doar la Chișinău, ci și la București. În fața Ambasadei Federației Ruse, zeci de oameni au aprins candele, au păstrat momente de reculegere și au cerut, printr-un protest pașnic, să nu fie uitați cei care și-au dat viața pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
13:40
Falsul „portului pierdut”: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a fost niciodată al R. Moldova # TVR Moldova
În ultima perioadă, în spațiul public apar mesaje privind „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți” în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) legate de achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere privată, care nu a aparținut niciodată statului moldovean. Acest articol elaborat de redacția Stopfals.md explică situația din jurul PILG și arată cine și cum încearcă să manipuleze opinia publică legat de subiect.
13:30
Procesul lui Creangă, aproape de pronunțarea sentinței, va fi reluat de la zero. Ce s-a întâmplat? # TVR Moldova
Dosarul în care fostul şef al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, este judecat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Decizia vine în urma demisiei magistratei Arinei Ialanji, care refuză să treacă vettingul. Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii spun că dosarul va fi redistribuit aleatoriu unui alt magistrat de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani.
13:00
Motorina se scumpește cu 34 bani, iar benzina – cu 13 bani. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru miercuri, 4 martie.
12:40
Un bărbat de 23 de ani din Edineț a fost condamnat la 2 ani şi şase luni de închisoare după ce a fost prins de mai multe ori beat la volan. In noiembrie 2025 a ieşit la plimbare cu masina după ce a băut mai multe beri.
12:30
Israelul a piratat camerele video de pe drumurile din Teheran timp de mai mulți ani, în pregătirea asasinării liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează Financial Times. Un oficial al serviciilor de informații israeliene a declarat că serviciile de informații israeliene cunoșteau Teheranul „la fel de bine ca și Ierusalimul”.
12:10
Agenția Servicii Publice a lansat trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați. Singura condiție obligatorie este ca ei să dețină o semnătură electronică validă.
11:50
Contrabandă de țigări prin vama Lipcani: Un polițist de frontieră și un funcționar vamal, reținuți # TVR Moldova
Oamenii legii au deconspirat o schemă de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin PTF Lipcani – Rădăuți Prut.
11:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost unul dintre primii lideri mondiali care au susținut războiul american-israelian împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie, se spune într-o analiză Kyivindepent.com.
11:40
Peste 150 de turiști din R. Moldova sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu # TVR Moldova
Peste 150 de turiști din Republica Moldova sunt blocați în EAU, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și în alte state din regiune, inclusiv cei care tranzitau prin EAU sau Qatar informează Asociația Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova.
11:30
O femeie, în vârstă de 67 de ani, urmează să își petreacă următorii 13 ani după gratii. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, ea a fost condamnată pentru omor intenționat, al unei femei de 70 de ani.
11:10
La 2 martie 2026, Mihai Mîțu, Ambasadorul agreat al Republicii Moldova a înmânat copiile scrisorilor de acreditare Ministrei Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu.
11:00
Fermierii pot aplica, începând cu 2 martie 2026, la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI. Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. Sunt eligibile și investițiile în dotarea fermelor de găini ouătoare în vederea respectării standardelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară.
11:00
Situație tensionată în Orientul Mijlociu: Recomandările MAE pentru cetățenii R. Moldova # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne complexă. În mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat.
11:00
„A doua zi consecutivă cu creșteri”. Prețurile de referință la gaze în Europa urcă puternic # TVR Moldova
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu privire la durata opririi exporturilor de la cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, precum și la impactul pe care îl va avea asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.ro.
10:40
Un incendiu a izbucnit la Ministerul Sănătății. Potrivit Inspectoratului pentru Situații Excepționale, a fost observat fum dens într-un birou al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2 din Chișinău.
Acum 24 ore
10:10
În perioada 3–5 martie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Republica Federală Germania. Vizita are loc la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
09:40
Fermierii pot aplica, începând din data de 2 martie 2026, fermierii pot aplica la cel de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI. Programul oferă sprijin pentru investiții în sectoarele bovin, ovin și caprin, destinate producției de lapte și carne, precum și în exploatațiile de porcine și păsări, pentru întărirea măsurilor de biosecuritate. Sunt eligibile și investițiile în dotarea fermelor de găini ouătoare, în vederea respectării standardelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară.
09:10
Israelul a anunțat marți că va redeschide un punct de trecere în Fâșia Gaza pentru a permite 'intrarea treptată a ajutorului umanitar' care fusese închis sâmbătă odată cu lansarea campaniei israeliano-americane împotriva Iranului, notează Agerpres.
08:40
Astăzi, 3 martie, se desfășoară alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Trei persoane candidează pentru această funcție.
08:20
Tot mai mulți cetățeni își cumpără din cont propriu polița de asigurare medicală la început de an # TVR Moldova
Peste 81 de mii de persoane au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în primele două luni ale anului. Numărul este cu 2.400 mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
07:50
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva Iranului a condus deja la o schimbare de regim în această ţară şi că nu se poate face o paralelă cu Irakul, asigurând că nu va fi un conflict „fără sfârşit”, deşi nu a exclus o posibilă intervenţie terestră, relatează TVRINFO.RO.
Ieri
21:40
„Alarmant”. Tiraspolul agită spiritele pe subiectul trecerii școlilor din regiune la limba română # TVR Moldova
„Chișinăul nu conștientizează că divergențele legate de statutul limbii au constituit unul dintre factorii care au contribuit la conflictul dintre cele două maluri ale Nistrului și astfel continuă să manipuleze cu astfel de abordări așa cum făcea în 1992”, a declarat așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pentru un post TV din regiune, în urma propunerii vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, ca de la 1 septembrie curent toate școlile moldovenești din regiune să treacă la limba română ca limbă de predare.
21:10
Un gest simplu, dar cu o încărcătură profundă, aduce speranță într-o școală care continuă să reziste prin limba română. Liceul Teoretic de Informatică din Iași a donat un lot de cărți Liceului „Ștefan cel Mare" din Grigoriopol. Școala a fost forțată în 2002 să se refugieze în satul Doroțcaia, după ce regimul separatist i-a interzis activitatea în limba română. Donația de carte face parte dintr-o campanie comună a TVR Moldova și TVR Iași și vine simbolic, pe 2 martie, ziua în care sunt comemorați eroii care au apărat independența Republicii Moldova în Războiul de pe Nistru.
20:40
Primele investiții susținute prin Planul Uniunii Europene de Creștere Economică pentru Republica Moldova încep să prindă contur. Așa au apărut o nouă fabrică de pâine la Hâncești, construită după model european sau o unitate modernă de producere a furajelor. Beneficiarii recunosc că investițiile erau necesare pentru alinierea la standardele europene de calitate și siguranță.
20:20
Verificări la toate spălătoriile auto din Republica Moldova după sesizări ale cetățenilor # TVR Moldova
Inspectorii de mediu au început azi verificări la toate spălătoriile auto din Republica Moldova. Campania va dura până în luna mai iar inspectorii vor urmări respectarea regulilor de protecţie a mediului, gestionarea corectă a apelor uzate sau utilizarea raţională a produselor chimice. Controalele au început în urma mai multor sesizări de la cetățeni.
19:40
Agresiunea Rusiei împotriva R. Moldova în 1992, foametea, deportările, crimă împotriva umanității # TVR Moldova
Pentru a marca cei 34 de ani de la declanşarea Războiului de pe Nistru, la Chişinău a fost organizată astăzi conferinţa ştiinţifică „Cultura Memoriei şi Recunoştinţei: Moştenire, Prezent şi Viitor”. Evenimentul a reunit oficiali de stat, veterani, cercetători, studenţi și reprezentanți ai societății civile. A fost adoptată şi o rezoluţie conform căreia războiul declanşat de Federaţia Rusă contra Republicii Moldova, represiunile şi deportările sunt considerate infracţiuni împotriva umanităţii, crime comise împotriva populaţiei.
19:30
De Ziua Memoriei, mai mulţi veterani şi activişti din Republica Moldova s-au adunat în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a cere Moscovei retragerea trupelor ruseşti din stânga Prutului.
18:40
Zborurile pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, reluate parțial. MAE recomandă prudență # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
18:40
Judecătorii vor fi protejaţi prin lege. Cât plătește Judecătoria Chișinău pentru serviciile de pază? # TVR Moldova
Anul trecut, şase judecători din Republica Moldova au fost agresaţi atât verbal, cât şi fizic. Magistraţii au fost atacaţi, loviţi sau ameninţaţi cu moartea. Astăzi, în Parlament se află un proiect de lege care vine să-i protejeze pe judecători. Aceleaşi lucru îl cer şi procurorii. Autorii dau asigurări că proiectul va fi votat în a doua lectură până la sfârşitul sesiunii de primăvară.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.