De la prorector la rector: Cine este Otilia Dandara, noul rector ales al USM ?

18:40

Anul trecut, şase judecători din Republica Moldova au fost agresaţi atât verbal, cât şi fizic. Magistraţii au fost atacaţi, loviţi sau ameninţaţi cu moartea. Astăzi, în Parlament se află un proiect de lege care vine să-i protejeze pe judecători. Aceleaşi lucru îl cer şi procurorii. Autorii dau asigurări că proiectul va fi votat în a doua lectură până la sfârşitul sesiunii de primăvară.