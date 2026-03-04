Blocada din Strâmtoarea Ormuz zguduie pieţele energetice; ţările asiatice, cel mai puternic lovite

21:40

„Chișinăul nu conștientizează că divergențele legate de statutul limbii au constituit unul dintre factorii care au contribuit la conflictul dintre cele două maluri ale Nistrului și astfel continuă să manipuleze cu astfel de abordări așa cum făcea în 1992”, a declarat așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, pentru un post TV din regiune, în urma propunerii vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, ca de la 1 septembrie curent toate școlile moldovenești din regiune să treacă la limba română ca limbă de predare.